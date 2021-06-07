Художница-самоучка рисует кофе необычайные портреты знаменитостей и друзей

Что вы думаете о кофе? Бесподобный горячий напиток, наполняющий нас бодростью по утрам, аромат которого заставляет нас проснуться, а не просто встать с кровати? Да, и ещё раз да! Но, кроме этого, кофе может быть, оказывается, материалом для творчества. Нурия Сальседо — художница-самоучка, использующая кофе для создания необычайно красивых иллюстраций и портретов знаменитостей.
Нурия Сальседо (Nuria Salcedo) — архитектор по образованию и художник по зову сердца, никогда не брала уроков изобразительного искусства. Рисование было её хобби. Начинала она с традиционных способов рисования. Долго искала что-то особенное, экспериментировала.«Всё, чему я научилась — это результат упорного труда, просмотра обучающих видео, практики, проб и ошибок», — рассказывает художница. Вдохновение посетило её, когда она в интернете наткнулась на подобные работы другой художницы Марии А. Аристиду.
Нурия Сальседо.
«В тот момент мне нужно было что-то, что выделяло бы меня среди остальных художников. Я не была достаточно опытна в использовании традиционных техник рисования, поэтому решила попробовать с кофе», - сказала Нурия в интервью одному известному журналу. «Мне всегда нравилось быть креативной, а кофе дал мне много новых возможностей. Я влюбилась в него после того, как закончила свою первую работу. Сама я редко пью кофе, но как же приятно просыпаться от его аромата, ведь это значит, что меня ждёт любимое дело. Думаю, мне понадобится очень много времени, чтобы стать великим художником, без профессионального обучения за плечами, но с верой, страстью и кофе - я надеюсь однажды достичь высокого уровня ».
Точной детализации художница добивается с помощью коричневого карандаша.
Часами Нурия прорисовывает мелкие детали.
Для детализации самых сложных частей своих работ она использует коричневый карандаш. Художница называет себя перфекционисткой, она может часами прорисовывать мелкие детали — пока не достигнет совершенства. Для оттенения и окрашивания рисунков Нурия использует только кофе. Перехода оттенков она добивается накладыванием нескольких слоёв кофе.Отличительной чертой работ Нурии Сальседо являются индейские мотивы и цветы в качестве элемента декора. В том или ином виде они присутствуют на каждой картине художницы.
Нурия Сальседо стала серьёзно относиться к рисованию кофе около четырех лет назад. Сначала она просто копировала картины, но позже ей стал интересен более творческий процесс. Сегодня художница создаёт оригинальные работы, претендующие на настоящие произведения искусства.
Для оттенков используется несколько слоёв кофе.
Одна из любимых деталей в рисунках - цветы.
Индейские мотивы в картинах художницы - популярный элемент.
Новая картина начинается с новой идеи. Нурия проводит много часов в поисках эталонных изображений, которые бы «цепляли» внимание зрителя. Отобранные фотографии она долго просматривает, беря их за основу или черпая из них вдохновение для будущего рисунка. Некоторые из наиболее впечатляющих работ Нурии Сальседо включают портреты голливудских знаменитостей, таких как Джаред Лето, к примеру.
Нурия Сальседо постоянно в поиске новых идей.
Портреты художницы необычайно точны.
Художница с образованием архитектора, будучи родом из маленького испанского городка, уже добилась многого. И, хотя она еще не достигла пределов своего художественного таланта, она признает, что ее искусство прошло долгий путь за эти годы. Останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах Нурия не собирается, она совершенствуется в своём мастерстве каждый день.
По материалам odditycentral.com
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