5 занимательных вещей о полицейских машинах, которые знает не каждый

Горячие факты о полицейских авто.
Некоторое время назад полицейские машины были полны секретов. Данный вид транспорта был едва ли не овеян мифами и легендами. Специальные авто прошли долгий путь развития, и сегодня они уже не являются чем-то секретным. Тем не менее, осталось достаточно интересных, но не очень популярных фактов о них.
1. «Электрокоп»
Первая полицейская машина была такой.
Сегодня в это трудно поверить, но одна из первых полицейских машин была электрокаром. Использовали его полицейские города Акрон, штат Огайо. Машина была поставлена им еще в 1899 году. Работал аппарат на двух 4-сильных моторах. Максимальная скорость движения машины составляла 25 км/ч. Этого было достаточно для отлова пьяниц. Собственно для этого первый полицейский автомобиль и использовался.
2. Герой уличных разборок
Настоящая легенда нуарной эпохи.
Благодаря своим техническим характеристикам автомобиль Ford Model B можно считать первым полноценным перехватчиком. Появился автомобиль в 1932 году и ездил на 3.6-литровом V8 двигателе. Впоследствии появилось огромное множество самых смелых вариаций этого авто. Примечательно и то, что Model B полюбился как полицейским, так и гангстерам тех времен.
3. Масл-кары во имя закона
Стиляги на страже порядка.
Компактный AMC Javelinс действительно стоял на вооружении полиции в 1971 году. Он был оборудован 6.6-литровым V8 двигателем. Машину использовали для обычного патрулирования в штате Алабама. На этом традиция использования масл-каров не закончилась. Впоследствии полицейские стали брать на службу Ford Mustang и Chevrolet Camaro, которые были выполнены в специальных версиях.
4. Кевларовые двери легенды
Все для защиты экипажа.
Автомобиль Ford Crown Victoria P71 Police Interceptor, пожалуй, один из самых массовых американских полицейских перехватчиков. Любопытно, что машина является не самой быстрой и не самой мощной в парке полиции. Конструктивно, она куда ближе к грузовику или внедорожнику, чем к легковому авто. Машина выполнена на очень мощной раме. Но самое главное - Crown Victoria невероятно дешевая! При этом имеет интереснейшее оснащение, например кевларовые прокладки в дверях. Сделано это для того, чтобы полицейский мог использовать дверь в качестве щита при перестрелке.
5. Не угнать
Машина с подвохом.
В кино полицейские машины очень часто угоняют. На самом деле это сказки. Современные полицейские авто оборудуются системой runlock. Угнать такую машину можно только в том случае, если у вора есть ключ от нее. Во всех остальных ситуациях, машина просто заглушит двигатель при попытке тронуться с места.
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