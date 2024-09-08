Остатки сладки: 5 вкусных блюд после праздничного застолья
Каким бы вкусным блюдом ни было, но часто, особенно после больших застолий, в холодильник прячутся его остатки, буквально по несколько ложек. Выбрасывать продукты не поднимается рука, а на полноценный обед их явно не хватает. Предлагаем поскрести по сусекам и приготовить новые вкусные блюда.
1. Картофельно-сырные оладьи
Нет такой семьи, в которой бы не оставалось картофельное пюре. Из него можно приготовить отличные оладьи, от которых просто невозможно оторваться.
Ингредиенты
• 500 г картофельного пюре
• 100 г твёрдого сыра, натереть
• 2 ст.л. зелёного лука
• 1 яйцо
• 3 ст.л. и 0,5 ст. муки
• Раст. масло
Как приготовить
1. Смешиваем картофельное пюре с сыром, нарезанным луком, слегка взбитым яйцом и 3 ст.л. муки. По консистенции картофельное пюре бывает разным, поэтому если оно слишком густое, то добавляем ещё одно яйцо, если жидкое, то муку. Руками делим получившееся тесто на 12 шариков.
2. Оставшуюся муку высыпаем на доску и обваливаем в ней картофельные шарики.
3. Разогреваем на сковороде растительное масло.
4. Прямо на сковороде превращаем шарики в лепёшки толщиной 1,5 см и обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
5. Снимаем оладьи со сковороды и выкладываем на бумажные полотенца, тут же посыпаем солью.
6. Подаём со сметаной.
2. Мини пицца в булочке
После праздника на тарелке часто остаётся несколько кусочков колбаски и сырной нарезки. Их, безусловно, можно съесть и так, а можно приготовить вкусную мини пиццу.
Ингредиенты
• Круглые булочки
• Томатный соус или кетчуп
• Кусочек сыра, натереть
• Перец, порезать на кусочки
• Любые добавки, которые есть в холодильнике
Как приготовить
Разогреваем духовку до 160 градусов.
Разрезаем булочки пополам и выкладываем половинки срезом вверх на противень. Смазываем их томатным соусом или любимым кетчупом.
Посыпаем пиццы тёртым сыром и выкладываем любую начинку, которая имеется в холодильнике. Это может быть колбаса, грибы, перец, отварное мясо и т.п.
Запекаем в духовке минут 15, пока не расплавится сыр.
3. Горячий бутерброд с курицей
Приготовить сочную и нежную куриную грудку – это талант. Если вдруг она не совсем удалась, и есть её нет ни малейшего желания, её можно использовать для приготовления горячих бутербродов или салата.
Ингредиенты
• Куриная крудка предварительно приготовленная, нарезать
• Кетчуп
• Твёрдый сыр
• Батон или булочки
Как приготовить
1. Готовую куриную грудку, нарезанную на кусочки, смешиваем с кетчупом.
2. Выкладываем получившуюся начинку на ломтик батона или в разрезанную не до конца булочку.
3. Выкладываем бутерброды на противень, посыпаем сыром и запекаем в предварительно разогретой духовке 8-10 минут.
4. Конфеты из торта
Мало кто откажется от кусочка вкусного торта на каком-нибудь празднике. Беда только в том, что торт зачастую остаётся на второй день и соблазняет своим видом продолжить пир. Уж лучше из него сделать красивые и вкусные конфеты-пирожные и раздать соседям и друзьям, избавившись от соблазна в доме.
Прежде всего, снимаем верхний слой крема. Во-первых, его в конфетах нужно не так уж и много, хватит того, что между коржами, а во-вторых, добавить всегда проще, чем убрать. При желании можно добавить в тесто ром, ликёр или коньяк.
Разминаем торт в тесто и формируем из него шарики размером с любимые трюфели. Можно их положить в холодильник минут на 15-20.
В это время готовим шоколадную глазурь по любимому рецепту. Окунаем шарики в глазурь и выкладываем на бумагу для выпечки. Ждём, пока глазурь застынет. Осталось переложить «конфеты» в красивые бумажные формочки и раздать угощение друзьям и коллегам.
5. Суп из остатков
После обильного застолья хочется чего-то легкого. Можно приготовить вкусный суп из того, что найдётся в холодильнике.
Ингредиенты
• Куриная грудка, нарезать
• Лук, мелко нарезать
• Морковь, нарезать
• Консервированные кукуруза и горошек
• Чеснок – 3 зубка
• Соль, перец, тимьян
• Картофель – 300 г
• Картофельное пюре
• Бульон – 1 л
• Сливки – 1 ст.
Как приготовить
В кастрюлю добавляем куриную грудку, морковь, лук, кукурузу и горошек из банки. Картофель нарезаем мелкими кубиками и тоже отправляем в кастрюлю. Солим и перчим.
Картофельное пюре разогреваем, чтобы оно стало мягким, смешиваем его с куриным бульоном и добавляем с кастрюлю. Перемешиваем всё. Варим суп на медленном огне. За 30 минут до готовности вливаем аккуратно сливки. Подаём суп с сухариками.
