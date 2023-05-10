Предметы советской эпохи из пыльной кладовой, за которые коллекционеры готовы хорошо заплатить

Если покопаться в кладовках людей, живших во времена Советского Союза, там можно обнаружить достаточно много интересных предметов. Убираясь в очередной раз где-нибудь в сарае или гараже и натыкаясь на коробки с упакованными в них совершенно ненужными вещами, люди нередко задумываются о том, чтобы все это просто выбросить. Пользоваться ими уже никто не будет, а вот места станет больше. Вроде бы и логичная мысль, но не всегда верная. Те, у кого раритетные изделия сохранились в хорошем состоянии, в наше время могут их довольно выгодно продать. Среди коллекционеров всегда найдутся те, кто собирает предметы быта из СССР, и они готовы заплатить приличную цену.
1. Хрусталь
Особенно ценились наборы рюмок и фужеров из синего и красного хрусталя / Фото: sklad.film
Посуда и другие изделия из хрусталя не особо ценились в мире, но к СССР это никакого отношения не имело. Здесь все было с точностью до наоборот. Для советских людей хрусталь являлся показателем благополучия и даже роскоши. Приобрести его можно было, а вот с машинами и шикарными особняками было сложновато. Постепенно его актуальность стала исчезать. На праздничном столе вместо хрустальных бокалов и салатниц стали появляться другие предметы посуды, соответствующие современной жизни, моде, тенденциям.
Сейчас хрусталь становится модным на Западе. При этом, изготавливаются предметы по образцам, взятым из Советского Союза. Что касается некоторых хрустальных вещей, сделанных именно в СССР, то стоимость некоторых из них доходит до 80-ти долларов. Особенно ценными считаются наборы рюмок и фужеров в синем и красном цветах. За них могут заплатить до 240 долларов.
2. КВН-49
За маленькие советские телевизоры можно получить хорошие деньги / Фото: popmech.ru
Этот небольшой телевизор производили в середине прошлого столетия. Модель стала первой, которая выпускалась массово. Несмотря на то, что экран был совсем маленький, телевизор считался настоящим техническим чудом. Конечно, сегодня для среднестатистического человека это устройство ни интереса, ни ценности не представляет. Но для коллекционеров оно является настоящей находкой. За нерабочий прибор сегодня могут заплатить 160 долларов. Если же он исправен, то и заплатят в два раза больше.
3. Статуэтки из бронзы
Бюстами политических деятелей украшали кабинеты партийцев / Фото: aliexpress.com
Многие люди и сейчас помнят бронзовые фигурки, которые можно было увидеть практически везде. Тематика изображений была различной – от фигурок животных и птиц до бюстов политических деятелей и Ленина, в частности. Последние в основном украшали кабинеты чиновников и высокопоставленных партийцев. Цена на них была практически копеечная.
В наше время, это необычное искусство интересует многих коллекционеров. Особенно ценным считается каслинское литье, за которое платят от 320 до 500 долларов.
4. Елочные игрушки
Елочные игрушки 50-х годов очень ценятся коллекционерами / Фото: meshok.net
С размахом Новый год стали праздновать только в пятидесятые годы. Приблизительно в это же время вспомнили и о традициях. В связи с этим изготовление игрушек на елку начали запускать на многих советских фабриках и заводах.
Во всех семьях были коробки с игрушками: шишками, шарами, сосульками, Дедами Морозами и Снегурочками, домиками и птичками. Вообще вариантов фигурок было много. Самыми ценными являются образцы игрушек из первых партий, выпущенных в пятидесятых годах. Наиболее востребованные – ватные. За одну такую игрушку могут заплатить от 80 долларов и больше.
5. Посуда Пирекс
Советские хозяйки очень бережно относились к посуде Пирекс / Фото: pinterest.ru
Советские люди, находясь за «железным занавесом», в большинстве своем не имели возможности узнать о западных новинках, изобретениях в области кухонной утвари и посуды. Но уже тогда существовала жаропрочная посуда, изготовленная во Франции. Она была красивой, легкой, удобной в применении. Наши хозяйки очень радовались, когда им дарили такие изделия в подарок или же под заказ привозили из-за границы, идя на серьезные ухищрения и нарушения. В наше время, если и можно найти образцы такой посуды, то только в странах бывшего СССР. Наши хозяйки очень бережно к ней относились. В остальных же странах ее не берегли десятилетиями, так как это были вполне обычные, обыденные изделия. Продать же один такой набор можно за 50 долларов.
6. Литографии
Литография советских времен / Фото: twitter.com
В советское время полиграфический продукт стоил копейки. Его повсеместно применяли с целью спрятать на обоях потертости или дыру. Сегодня экземпляры, выпущенные еще в революционные годы, можно продать за 50 долларов.
7. Флаконы из-под духов
За пустые флаконы от духов можно выручить больше сотни долларов / Фото: forums-su.com
Если где-то в старых коробках случайно остались флакончики из-под духов, популярных в Советском Союзе, есть шанс немного заработать. В западных странах их используют для оформления интерьера.
Один такой стильный, оригинальный флакон может иметь вполне приличную цену – от 160 до 1600 долларов.
8. Фарфор
Фарфоровые статуэтки времен СССР / Фото: auction.ru
Любые фарфоровые изделия во все времена стоили недешево. В Средние века фарфор можно было увидеть разве что у знатных господ. Обычные люди к нему доступа не имели. Что касается СССР, то приобрести фарфоровые фигурки могли все желающие. Тем более, что это было модно.
Сегодня мода и тенденции изменились, и в доме редко кто выставляет такие статуэтки. Но коллекционеры готовы прилично заплатить за продукцию Ленинградского и Дуплевского заводов. На одной фигурке можно заработать от 160 долларов до 800.
9. Металлические советские игрушки
Советские металлические игрушки / Фото: drive2.ru
В СССР очень много детских игрушек делали из качественного металла. Особенно в цене сегодня педальные модели автомобилей. При условии, что машина работает, можно получить около 160 долларов. Но и это не предел, так как были случаи, когда изделие покупалось за несколько тысяч условных единиц. Спросом пользуются военная техника и солдатики. За одну такую игрушку платят не меньше десяти долларов.
10. Радиоприемник СВД
Радиоприемник СВД / Фото: retrotexnika.ru
У этого довоенного чуда техники весь корпус из дерева. Сам прибор имел внушительные размеры. Если раритет не функционирует, но внешний вид его относительно нормальный, за него можно получить 100 долларов. При условии, что состояние устройства рабочее, сумма может составить 240 долларов.
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