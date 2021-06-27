Жиросжигающие упражнения для вашего животика

Лишние килограммы имеют обыкновение накапливаться незаметно, и в самых доступных для них местах: на бёдрах, ягодицах и на животе. Избавиться от них без физических упражнений практически невозможно, но и упражнения надо выполнять регулярно. Только тогда вы сможете добиться невероятных результатов и снискать восхищение ваших знакомых и подруг.



Публикуем программу упражнений для живота, рассчитаную буквально на 20 минут, но эти минуты окажутся бесценными для вас, ведь они вернут Вам изящную форму и талию.







Перед выполнением упражнений сделайте небольшую разминку: наклоны в стороны и вперёд, круги бёдрами и подскоки на двух ногах, каждое по 20–25 раз.



Упражнение 1: «Ножницы»

Упражнение 2: «Скалолазы»

Упражнение 3: «Складочка»

Упражнение 4: Подъём ног в положении сидя