Сегодня мы хотим представить Вам редкие исторические фотографии, запечатлевшие знаменитых людей прошлого или важные исторические моменты.
Самые смелые декольте в 1950-х годах
Молодой Харрисон Форд
Клинт Иствуд прогуливается по Риму, 1960-е
Мухаммед Али
Молодой Шон Коннери с сигарой
Бриджит Бардо в мастерской Пабло Пикассо
Молодой Кевин Спейси
Молодой Клинт Иствуд в сопровождении двух голливудских актрис, 1954
Софи Лорен
Свидание в 1950-х
Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский наблюдают за состязаниями в конном троеборье, 1968
Фотография из паспорта Эрнеста Хэмингуэя, 1923
Фрэнк Синатра выходит из вертолёта, 1964
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Редкие исторические фотографии из частных коллекций
Сегодня мы хотим представить Вам редкие исторические фотографии, запечатлевшие знаменитых людей прошлого или важные исторические моменты.
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