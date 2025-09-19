С нами не соску...
4 рецепта выпечки, которая полезна и показана даже худеньким спортивным ЗОЖникам



Многие ЗОЖники знают, что выпечка повышает сахар в крови, ведёт к повышенному образованию газов в кишечнике и лишнему весу. Но данный материал предложит 4 воистину волшебных рецепта выпечки, которые не изменят ни один из перечисленных показателей, являются вкусными, питательными, полезными. А ещё дадут заряд энергии.


1. Печенье «Кунжутная минутка»



«Кунжутная минутка»

 

Данное печенье не грех назвать суперфудом: цельнозерновая мука и кунжутное семя - отличный тандем, заряжающий организм полезными медленными калориями и при этом мягко и качественно очищающий кишечник. Ещё один неоспоримый плюс - количество сахара номинально. Проверено: «Кунжутная минутка» не повышает сахар в крови выше 5,5 - значит, и вес останется в норме, а то и уменьшится (кунжут - жир растительного происхождения, а о бомбическом эффекте кетоновых диет разве что ленивый не слышал).

Ингредиенты:
- 100 г молотого геркулеса
- 1 яйцо
- 15 г сахара
- 1/3 чайной ложки соды
- ванилин на кончике ножа

Всё тщательно перемешать. Оставить в миске на 10 минут для реакции с содой. Затем вмешать в тесто 40 г кунжута. Выложить тонким пластом на пергамент, сделать надрезы-желобки линейкой.

2. Печенье «Кунжутная роскошь»



«Кунжутная роскошь»


 

Поскольку приличное количество калорий у такого печенья именно за счёт растительного жира (кунжут) и умеренного количества высококачественного сливочного масла, данный продукт невозможно заклеймить позором и обвинить в порче фигуры. 160 граммов кунжута - это суперпорция цинка, железа, магния, фосфора, кальция, калия, витаминов группы А, В, Е, а также мощный антиоксидант (сезамин).
Если предшествующий рецепт полюбится продвинутым ЗОЖникам, то «Кунжутная роскошь» вполне может стать любимым рецептом домашнего печенья - изумительно вкусного, рассыпа́ющегося во рту.

Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла
- 30 г сахара
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка лимонного сока
- 70 г цельнозерновой муки
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 160 г кунжута

Взбиваем сливочное масло, добавляем сахар и ванилин, снова взбиваем, добавляем яйцо, взбиваем до однородной массы, вливаем лимонный сок, перемешиваем, медленно всыпаем муку, перемешиваем, добавляем кунжут, перемешиваем. И в духовку на пергаменте. Печем при 180 градусах 22 минуты.

3. Коврижка «Ягодка»


Коврижка.

Коврижка.

 

Снова привет тем, кто за ЗОЖ. Сахару - курам на смех + чуть больше 100 граммов любого ягодного джема - а в результате никаких вкусовых компромиссов: коврижка ни разу не пресная, мягко-влажноватая благодаря ягодкам и кисломолочному ингредиенту, достаточно сладкая даже для не-ЗОЖников. А аромат пряной выпечки разносится по всему дому и волнует даже соседей).

Ингредиенты:
- 3 яйца
- 30 г сахара
- 200 г йогурта без сахара
- 180 г творога жирности 5%
- 130 г любимого варенья или джема
- 1/5 чайной ложки соды

Всё это взбиваем, перемешиваем, оставляем на 5 минут для реакции с содой.

Теперь добавляем: корицу по вкусу, 90 г цельнозерновой муки. Помещаем в духовку на 2 часа при температуре 160 градусов.

Секрет удачной выпечки - небольшая форма с высокими стенками и терпение хозяйки: духовка разогревается не выше 160 градусов, изделие выпекается в течение почти 2 часов (не менее 1 час 40 минут). Бока и донышко изделия будут весьма подпечёнными, поэтому автор рецепта рекомендует ЗОЖникам уровня «Бог» сре́зать тонкий слой с помощью ножа-пилки.

4. Оладьи «Яблочко»


Оладьи «Яблочко»

Оладьи «Яблочко»


 

Слабо верилось даже самому́ тестирующему данный рецепт, но оладьи получились вполне пышными и вкусными, несмотря на полное отсутствие сахара!!! Фруктоза из натёртых на крупной тёрке яблок (желательно с хрустящей, нерыхлой мякотью) за счёт пектина (=сахар) вполне заменила «белую смерть». Как обычно пишут хозяюшки на соответствующих ресурсах:«Муж и детки расхватали за пять минут».

Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150 г йогурта без сахара
- 80 г цельнозерновой муки
- 200 г яблок
- соль на кончике ножа
- ванилин на кончике ножа
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя

Взбиваем яйца, йогурт, ванилин и соль. Добавляем муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем. Оставляем постоять на 15 минут для реакции с содой. Добавляем яблоки, потёртые на крупную тёрку. Жарим на супермедленном огне на антипригарной сковороде.

