Фильмы, о которых будут говорить в 2020 году

В 2019 году вышло более 10 000 фильмов. В 2020 году будет не меньше премьер. Чтобы не потеряться в таком разнообразии новинок, и нужны рецензии критиков, статьи и рейтинги в интернете.



Дюна

Маленькие женщины

Душа

Эмма

Таинственный сад

Множественные святые Ньюарка

Гретель и Гензель

Тихое место — 2

Последнее, что он хотел

Венди

Женщина в окне

Довод

История Дэвида Копперфилда

Французский диспетчер

Новый фильм Пола Томаса Андерсона (название пока не известно)