Резиденция графа Дракулы: как румынский замок Бран стал туристической достопримечательностью

Таинственные и мистические истории всегда привлекали людей. Поэтому нет ничего удивительного, что полумифическая личность графа Дракулы стала объектом внимания у множества любителей путешествий. Ведь сегодня большинство из них во время поездки по Румынии не обходят стороной знаменитый замок Бран, который также называют резиденцией князя Валахии Влада Цепеша.
Самая мистическая достопримечательность Румынии. /Фото: 100dorog.ru
История замка Бран берёт своё отсчёт ещё с конца 14 столетия, когда местное население за собственные средства начали строительство оборонительного сооружения. Это можно заметить и сегодня, причём не только по его фасаду и внешнему виду, но и если посмотреть на планировку: так, именно из оборонительных соображений залы и коридоры замка объединяются в замысловатый лабиринт, чтобы незнакомому человеку, например, захватчику, было практически невозможно оттуда выбраться.
Интересный факт: колоссальный труд и огромные средства, которые местные жители вложили в свою безопасность, для них окупились со стороны государства - их освободили от уплаты пошлины аж на несколько столетий вперёд.
Замок, который построили местные жители для защиты. /Фото: prosto-travel.ru
Многовековая история замка Бран отличается большим количеством собственников. Более того, некоторое время, после провозглашения Великой Румынии, он стал даже королевской резиденцией. Однако больше всего в мире его ассоциируют с графом Дракулой.прототип графа Дракулы - там никогда не жил постоянно, а только иногда ночевал во время походов. Причина такого выбора места, связанного с жестоким валашским князем связана с тем, что он довольно примечателен по виду и приглянулся автору знаменитого романа об этом человек, Брэму Стокеру. А чуть позднее поклонники его произведения заметили, что именно замок Бран поразительно похож на тот, который был подробно описан в романе.
Так на самом деле выглядит дом, где жил Влад Цепеш на своей родине. /Фото: wikipedia.org
Сегодня замок Бран является ценнейшей памяткой искусства и истории средневековой Румынии и носит звание музея. По этой же причине в нём частенько снимают фильмы, связанные с графом Дракулой. Собственно, это и неудивительно, ведь Бран представляет собой типичный средневековый замок, который к тому же окутан ореолом таинственности. Например, подземелье представляет собой целую системы замысловатых лабиринтов и ходов. А у ворот дворца расположился каменный крест с высеченным змеем, который свернулся в кольцо - символ рыцарского ордена Дракона, а одним из его членов был Влад II Драко, отец самого графа Дракулы.
Внутренний двор замка с колодцем. /Фото: wikipedia.org
Среди других примечательных для средневекового замка вещей в Бране можно найти подземелья с тюремными камерами и пыточной, спальни с аутентичной мебелью и колодец посреди двора. Причём с большинством этих мест обязательно связана какая-нибудь мистическая легенда, которая отсылает к знаменитому валашскому князю. На сегодняшний день замок Дракулы является одним из самых известных точек на туристической карте Румынии и популяризирует не только историю Влада Цепеша, но и общий дух мрачного и таинственного Средневековья.
