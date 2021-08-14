Почему лампочку можно поместить в рот, но нельзя из него достать

Наверняка каждый достаточно взрослый человек слышал все эти ужасные истории о том, как люди засовывали себе лампочку в рот только для того, чтобы на своем собственном опыте убедиться, что вынуть ее без посторонней помощи нельзя. Печально, но факт – такие «энтузиасты» находятся и в наше время. Однако, почему же с лампочкой во рту не действует правило Винни Пуха про «входит и выходит»?
Находятся же такие романтики. /Фото: livejournal.com.
Издание Novate.ru сразу хочет подчеркнуть, что проверять на собственном опыте данный факт не стоит. Помещение лампочки в ротовую полость может быть опасно для здоровья и жизни. Лопнувшая во рту лампа неизбежно приведет к получению многочисленных тяжелых увечий. Без своевременной медицинской помощи все это может закончиться летальным исходом. Более того, извлечь лампочку изо рта без посторонней помощи квалифицированного медицинского специалиста – не получится.
Это не безопасно. /Фото: vilook.com.
Примечание: если все-таки совсем «неймется» проверить и хочется засунуть себе в рот лампочку, найдите в кондитерском магазине шоколадную конфету в форме лампочки. В таком случае «эксперимент» будет абсолютно безопасным и даже вкусным. В самом крайнем случае, шоколадная лампа просто растает.
Можно только такую. /Фото: pysk.com.ua.
Так почему же так происходит? Если лампочка входит в рот, от чего ее нельзя вытащить обратно? Ответ на этот вопрос весьма прост. Все дело в мышцах ротовой полости. Пока лампочка не попала в рот, мышцы рта находятся в расслабленном состоянии. Однако, когда инородный предмет попадает в полость, мышцы напрягаются и происходит спазм. Расслабить мышцы уже не получится самостоятельно. С течением времени эффект спазма только усиливается и мышцы зажимают лампу все сильнее.
Исходя из этого, если стали свидетелем «поедания лампы» (не шоколадной), тут же вызывайте скорую помощь!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии