Как самураи защищали свою честь: 7 жутковатых фактов о харакири

В некоторых случаях, чтобы защитить свою честь, самураи совершали ритуальное самоубийство — харакири.





Источник фотографий: Kulturologia.ru







1. «Харакири» в переводе означает «резать живот». Сами японцы называют ритуал «сэппуку». Сэппуку совершалось только в тех случаях, когда была запятнана честь самурая: если тот не мог защитить своего господина от смерти или же в качестве наказания за серьезный проступок в кругу семьи.







2. Приверженцы религии дзен-буддизма считали, что хранилищем души человека является живот. Поэтому смерть через его вспарывание считалась благородной, а помыслы искренними.







3. Сэппуку совершалось при множестве свидетелей. К тому же над самоубийцей стоял кайсяку — воин, который после харакири должен был отрубать голову самураю, дабы никто не видел искаженное от боли лицо убитого.







4. Сам ритуал сэппуку совершался с помощью тачи (длинный меч), вакидзаси (короткий меч) или танто (нож). При отсутствии кайсяку, самурай должен был после харакири ударить еще себя лезвием в горло.







5. Когда совершался обряд сэппуку, самурай одевался в белое кимоно, ему подавалось любимое блюдо и чарка саке. Обязательно нужно было сесть в устойчивую позу, чтобы после удара тело осталось в прежнем положении. Часть лезвия клинка оборачивалась бумагой, за которую держался самурай (не за рукоять). Смертник должен был сначала сделать рывок слева направо, а затем вверх — чтобы внутренности вывалились наружу, «обнажая душу» воина.



6. Известны случаи, когда женщины кончали с собой таким же способом. Сэппуку делалось после кончины мужа или за серьезный проступок. Женщины использовали для харакири кинжал, подаренный им отцом на совершеннолетие или женихом на свадьбу. Но многие из них только перерезали себе горло или направляли клинок в сердце. Ноги при этом перевязывались веревкой, чтобы женщина не упала и умерла в той же позе.







7. Официально сэппуку было запрещено правительством только в 1968 году. Но до сих пор криминальные авторитеты якудзы таким образом лишают себя жизни.



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