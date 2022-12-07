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Увлекательное фотопутешествие по просторам Канады


На западе Канады, Британская Колумбия. Автор: Jeff Friesen.

На западе Канады, Британская Колумбия. Автор: Jeff Friesen.

 

Канада – это не только горнолыжные курорты, национальные парки, клёны и хоккей, это удивительной красоты природные просторы и водопады, глядя на которые кружится голова и захватывает дух. Не верите? Тогда смело отправляйтесь в виртуальное путешествие с фотографом Джеффом Фризеном (Jeff Friesen) который совершил увлекательный тур через всю Канаду вместе со своим крошечным «другом» - игрушечной копией легендарного пассажирского поезда 1959 года Thе Canаdian!

Осенний Лес, Новая Шотландия. Автор: Jeff Friesen.

Осенний Лес, Новая Шотландия. Автор: Jeff Friesen.

 
Британская Колумбия. Автор: Jeff Friesen.

Британская Колумбия. Автор: Jeff Friesen.

 
Пустоши, Альберта. Автор: Jeff Friesen.

Пустоши, Альберта. Автор: Jeff Friesen.

 
Файв Айлендс. Автор: Jeff Friesen.

Файв Айлендс. Автор: Jeff Friesen.

 
Остров Принца Эдуарда. Автор: Jeff Friesen.

Остров Принца Эдуарда. Автор: Jeff Friesen.

 

Красочные пейзажи, роскошные водопады, необъятные просторы – всё это и многое другое переносит зрителя в увлекательное путешествие по самым живописным местам Канады. И совсем неудивительно, что, рассматривая данные снимки, трудно поверить в то, что на них запечатлён игрушечный поезд, а не настоящий, который уносит прочь сотни пассажиров, жаждущих приключений и ярких впечатлений. Ведь Джеффу не просто удалось поймать в объектив своей камеры ускользающие моменты природного величия, но и передать царящую вокруг атмосферу умиротворения и спокойствия.
Озеро Луиз. Автор: Jeff Friesen.

Озеро Луиз. Автор: Jeff Friesen.

 
Парк Гатино. Автор: Jeff Friesen.

Парк Гатино. Автор: Jeff Friesen.

 
Сигнал Хилл, Ньюфаундленд. Автор: Jeff Friesen.

Сигнал Хилл, Ньюфаундленд. Автор: Jeff Friesen.

 
Туннель под водой, Новая Шотландия. Автор: Jeff Friesen.

Туннель под водой, Новая Шотландия. Автор: Jeff Friesen.

 
Полуостров Брус. Автор: Jeff Friesen.

Полуостров Брус. Автор: Jeff Friesen.

 

Стоит отметить так же то, что подобная серия фотографий не только увлекательна и интересна, но и трудоёмка. Ведь для того, чтобы получить нужный кадр, Джеффу приходилось «колдовать» над сюжетом и композицией, а, после, выбрав правильный ракурс, приступать к съёмке. В итоге, благодаря незаурядному таланту, кропотливому труду, естественному освещению, роскошной природе и проделанной работе, каждый снимок получился поистине живым и энергичным.
Увлекательное фотопутешествие по просторам Канады

Половодье. Автор: Jeff Friesen.

 
Увлекательное фотопутешествие по просторам Канады

Саскачеван. Автор: Jeff Friesen.

 
Увлекательное фотопутешествие по просторам Канады

Манитоба. Автор: Jeff Friesen.

 
Дорога у водопада. Автор: Jeff Friesen.

Дорога у водопада. Автор: Jeff Friesen.

 
Ньюфаундленд. Автор: Jeff Friesen.

Ньюфаундленд. Автор: Jeff Friesen.

 
Мшистая дорога. Автор: Jeff Friesen.

Мшистая дорога. Автор: Jeff Friesen.

 

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