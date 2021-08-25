За кадром фильма «Унесенные ветром»: Как сложились судьбы актеров блестящего кинобестселлера, получи

Кадры из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: liveinternet.ru и kino-teatr.ru
51 год назад, 7 июля 1967 г. ушла из жизни одна из самых красивых английских актрис, обладательница двух «Оскаров» Вивьен Ли. Всемирную популярность ей принесла главная роль в фильме «Унесенные ветром». Несмотря на невероятный успех, ее судьбу вряд ли можно назвать счастливой. Так же, как и судьбы ее партнеров по фильму. Кто из них трагически погиб вскоре после премьеры, а кто, сыграв собственную смерть в фильме, прожил больше 100 лет, – далее в обзоре.
На съемках фильма | Фото: liveinternet.ru
Роль Скарлетт, на которую выбрали Вивьен Ли из 1400 претенденток, стала одной из вершин ее творческой биографии. Благодаря «Унесенным ветром» английская актриса получила свой первый «Оскар» и стала национальной героиней Америки. После этого Вивьен Ли много снималась, самыми заметными стали роли в фильмах «Мост Ватерлоо», «Леди Гамильтон», «Цезарь и Клеопатра», «Анна Каренина» и «Трамвай «Желание». Еще до съемок в «Унесенных ветром» у актрисы начался роман с актером Лоуренсом Оливье, в 1940 г. они поженились, но счастливым этот союз был недолго. Несколько раз у актрисы случались срывы беременности, а в 1945 г. у нее диагностировали туберкулез легких.
Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru
Вивьен Ли в роли Скарлетт | Фото: livelib.ru
Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром* и в зрелые годы | Фото: 24smi.org
После этого актрису преследовала череда несчастий. Отношения с мужем постепенно портились. В середине 1950-х гг. его пригласили в Голливуд на съемки фильма, Вивьен Ли отправилась вслед за ним, успешно прошла пробы на главную роль в «Трамвае «Желание», который принес ей второго «Оскара». Однако сама актриса признавалась, что роль Бланш Дюбуа привела ее к безумию. Затяжная депрессия вскоре стала сопровождаться приступами маниакально-депрессивного психоза. Позже среди вероятных причин этого называли побочные эффекты от препаратов, которые ей прописывали в курсе лечения от туберкулеза. В день 45-летия Вивьен Ли муж заявил ей о том, что хочет с ней расстаться, что стало для нее тяжелейшим ударом. Еще какое-то время она продолжала сниматься и выходить на сцену, но часто после спектаклей приходилось вызывать врача, а с гастролей в Лондон ее привезли на носилках. 7 июля 1967 г. Вивьен Ли скончалась в возрасте 53 лет.
Кларк Гейбл в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: kino-teatr.ru
*Король Голливуда* Кларк Гейбл | Фото: ivi.ru
На момент съемок в «Унесенных ветром» Кларк Гейбл уже был одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров, которого называли секс-символом и Королем Голливуда. Во время съемок в «Унесенных ветром» он женился на актрисе Кэрол Ломбард. Она не была его первой женой, но стала первой и единственной настоящей любовью. В 1942 г. она трагически погибла в авиакатастрофе, после чего Кларк Гейбл утратил смысл собственного существования. Какое-то время он жил затворником и сильно пил, а потом решил пойти на фронт и стал искать смерти. В качестве бортового стрелка бомбардировщика он участвовал в авианалетах на Германию, однажды на его самолете насчитали 15 пулевых отверстий, но ему посчастливилось выжить. После войны он продолжал сниматься, но таких вершин, как «Унесенные ветром», в его фильмографии больше не было. Кларк Гейбл скончался от сердечного приступа в 1960 г. в возрасте 59 лет.
Кларк Гейбл в фильме *Унесенные ветром* и в зрелые годы | Фото: 24smi.org
Лесли Говард и Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: tvc.ru
Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru
Британского актера Лесли Говарда зрители помнят исключительно как Эшли Уилкса, хотя свои лучшие роли он сыграл еще до «Унесенных ветром». Активно сниматься в кино он начал по совету врача, лечившего его от депрессии после Первой мировой войны, в которой он принимал участие. Самыми известными его фильмами были «Беркли-сквер», «Алый первоцвет» и «Пигмалион». Дважды актер номинировался на «Оскар». А через 4 года после премьеры «Унесенных ветром» Лесли Говард погиб: 1 июня 1943 г. самолет, в котором летел актер, был сбит немецким истребителем. По этому поводу выдвигалось несколько версий: среди причин называлось сходство импресарио Говарда с Уинстоном Черчиллем, на которого вели охоту немцы, а также то, что на борту самолета находились пассажиры, обладающие секретной информацией. В прессе также высказывались предположения о том, что актер был британским агентом.
Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: unfadingstar.beon.ru
Лесли Говард и Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: unfadingstar.beon.ru
Несмотря на более 30 ролей, сыгранных в кино, Хэтти Макдэниэл стала известна во всем мире как Мамушка из «Унесенных ветром». Эта роль сделала ее самой знаменитой женщиной 1940-х гг. и первой темнокожей актрисой, получившей «Оскар». До съемок в этом фильме она была уже достаточно известной актрисой и дружила с Кларком Гейблом. Именно по его рекомендации ей и досталась роль Мамушки, на которую претендовали сотни актрис, – по легенде, даже Элеонора Рузвельт обращалась к режиссеру с просьбой снять в этой роли ее горничную. Однако премьеры фильма Макдэниэл не увидела – из списка приглашенных вычеркнули всех темнокожих артистов. Зато спустя год ей вручили «Оскар» как лучшей актрисе второго плана. Она продолжала сниматься в кино до 1949 г., а спустя 3 года скончалась от рака в возрасте 57 лет.
Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru
Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru
Одной из самых юных актрис фильма была Камми Кинг, которая сыграла дочь Скарлетт и Ретта Бонни Блу Батлер. Она снялась всего в 2-х фильмах и часто шутила, что достигла вершины своей кинокарьеры в 5 лет. В дальнейшем ее жизнь никак не была связана с миром кино. В 2010 г. Камми Кинг скончалась от рака в возрасте 76 лет.
Камми Кинг в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: kino-teatr.ru
Камми Кинг | Фото: accessatlanta.comы
Героиня Оливии де Хэвилленд – Мелани Уилкс – производила впечатление хрупкой и беззащитной женщины, однако сама актриса в жизни была совсем другой. На самом деле она отличалась волевым и сильным характером. Многие актеры опасаются играть смерть своих героев в кино, считая это плохой приметой. А Оливия де Хэвилленд не побоялась это сделать в «Унесенных ветром». И прожила долгую и счастливую жизнь. Одной из лучших актрис Голливуда она стала еще задолго до «Унесенных ветром», правда, ей всегда предлагали однотипные роли «правильных» героинь, похожих на Мелани. В отличие от них, себя она в обиду не давала: из-за кабальных условий контракта она даже рискнула судиться с киностудией «Warner Brosers» – и выиграла процесс.
Оливия де Хэвилленд в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru
Оливия де Хэвилленд в фильме *Унесенные ветром* и в зрелые годы | Фото: 24smi.org
Актриса продолжала активно сниматься вплоть до 1979 г. дважды она стала обладательницей премии «Оскар». И после того, как она оставила съемочную площадку, Оливия де Хэвилленд посещала мероприятия, связанные с миром киноиндустрии. В 2005 г. она приезжала в Россию на торжественный вечер Друзей искусств. Актриса живет в Париже, 1 июля 2018 г. она отметила свой 102-й день рождения.
Актриса-долгожительница Оливия де Хэвилленд | Фото: eg.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии