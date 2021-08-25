За кадром фильма «Унесенные ветром»: Как сложились судьбы актеров блестящего кинобестселлера, получи

Кадры из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: liveinternet.ru и kino-teatr.ru

На съемках фильма | Фото: liveinternet.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru

Вивьен Ли в роли Скарлетт | Фото: livelib.ru

Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром* и в зрелые годы | Фото: 24smi.org

Кларк Гейбл в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: kino-teatr.ru

*Король Голливуда* Кларк Гейбл | Фото: ivi.ru

Кларк Гейбл в фильме *Унесенные ветром* и в зрелые годы | Фото: 24smi.org

Лесли Говард и Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: tvc.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: unfadingstar.beon.ru

Лесли Говард и Вивьен Ли в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: unfadingstar.beon.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru

Камми Кинг в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: kino-teatr.ru

Камми Кинг | Фото: accessatlanta.comы

Оливия де Хэвилленд в фильме *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: eg.ru

Оливия де Хэвилленд в фильме *Унесенные ветром* и в зрелые годы | Фото: 24smi.org

Актриса-долгожительница Оливия де Хэвилленд | Фото: eg.ru