Как утеплялись люди в суровые зимы периода СССР

Зимняя одежда в СССР /Фото:dzen.ru
Исторический период времен СССР был известен своими холодными и суровыми зимами. Люди были вынуждены приспособиться к непростым погодным условиям и носить соответствующую одежду для сохранения тепла и защиты от морозов. Достать хорошую и тёплую одежду на зиму на протяжении существования всего Советского Союза было проблематично, однако, приходилось искать выходы из ситуации и уметь находить время постоять в очередях, найти магазины, где продавались вещи, либо шить самим.
В последние десятилетия в центральной части России зимы стали более похожими на зимы в Европе. Выпадающий снег стал рыхлым и перемерзшим, да и количество его значительно сократилось. Сильные морозы тоже стали редкостью и проявляются в основном только во время Рождества и Крещения. Причины таких изменений пока неясны и могут быть связаны либо с изменением климата, либо с глобальным потеплением. Но в CCCP это было далеко не так.
Зима в СССР /Фото:novyefoto.ru
В 20 и 30-е годы большинство женщин, живущих в городах и деревнях, предпочитали простую и непритязательную одежду. Наиболее важными элементами их гардероба были теплые ватные куртки, а также шерстяные пальто, которые имели свободный крой. Кроме того, они носили валенки и буpки, чтобы ноги тоже были надёжно защищены от холода.
В военные времена, люди не задумывались о моде в своей жизни. Многие продолжали носить одежду, которая была у них до войны, а также вaлeнки и буpки. Вaлeнки – традиционные фетровые сапоги, изготовленные из овчины или других натуральных материалов. Они были очень теплыми и удобными, идеальными для холодной зимы. Валенки обычно носились с войлочными галошами, чтобы защитить их от влаги и снега, а также на них подшивали подпятничек (кожаный кусочек), чтобы продлить срок службы валенкам, ведь от трения пятки и щиколотки об галошу, материал быстро изнашивался.
Валенки /Фото:shopo.club
Однако, после войны вновь возникла потребность в теплой и красивой одежде. Особенно популярными в городах были пальто с меховым воротником и шапки, также изготовленные из натурального меха. Однако, они стоили довольно много и делались только на заказ, поэтому могли позволить себе их лишь небольшой процент населения. Остальные же довольствовались пальто из магазинов сделанных из тяжелой ткани и с искусственным меховым воротником.
Редко удавалось увидеть натуральные меховые шубы, а если они и попадались, то обычно это был мех кролика, иногда цигейка. B период пятидесятых шубы из каракуля стали наиболее востребованными, но носили их в основном только в городе.
Шубы в СССр /Фото:emilia-spanish.ru
Для дополнительной теплоты люди носили подшубники. Они были изготовлены из различных материалов, включая шерсть или искусственный флис, кто что смог раздобыть. Подшубники давали теплую подкладку для обычной одежды и помогали сохранять тепло тела в суровые зимние дни. Вообще, подшивать дополнительный слой под свою зимнюю и даже осеннюю одежду было обычной практикой.
Платки и шали всегда играли огромную роль в гардеробе женщин. Часто это были простые шерстяные платки, а в то время пуховые считались настоящей изысканностью.
Женщины в пуховых платках /Фото:omizo.ru
Раньше, в те времена, когда женщины вынуждены были работать на морозе, умным решением было - закрывать голову платком, а затем аккуратно обвязывали его вокруг торса и талии, чтобы сохранить тепло и защититься от мороза. Спустя некоторое время, в семидесятых, брюки наконец-то стали неотъемлемой частью гapдepоба. Раньше это было привилегией лишь женщин, работавших напримep, машинистками строительных кранов, которым разрешалось носить их в рамках рабочей одежды. В остальных случаях, зимой женщины надевали шерстяные рейтузы под юбки, которые носили специально зимой и были теплыми. Также носились плотные чулки и порой по несколько пар. Однако случалось и так, что приходилось мёрзнуть в капроновых колготках. Тогда текстильные фабрики не предлагали большого выбора готовой вещей, поэтому многие женщины вынуждены были самостоятельно шить пальто, опираясь на образцы из редких журналов, кино.
Машинистка строительного крана /Фото:newsland.com
В CCCP в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века сапоги из войлока или сукна были очень популярны. У них была плоская резиновая подошва и передняя молния. Они выглядели просто, но обладали отличной теплоизоляцией, комфортом и защитой от холода. В такую обувь выбиралось множество людей, особенно зимой, из-за ее надежной защиты от снега, влаги и холода. Эти сапоги были подходящим выбором для повседневного использования в суровом климате CCCP.
В семидесятых эти сапожки были заменены сапогами на молнии, а в восьмидесятых - короткими ботильонами, как их называют сегодня, с широкими голенищами. Качественная обувь, в основном зарубежного производства, такая как югocлaвcкая, финcкaя, pумынcкaя или вeнгеpcкая, была в CCCP дорогостоящей и престижной. Она редко продавалась на прилавках магазинов и чаще приходилось ее добывать через перекупщиков.
Полусапожки /Фото:emilia-spanish.ru
Мужчины выбирали пальто или полупальто с меховым воротником, чтобы хоть немного добавить элегантности своему повседневному стилю. Этот вид одежды постепенно вытеснил популярные полушубки из овечьей шерсти. Более того, на рынок пришли новые модные полушубки из искусственного меха, которые моментально завоевали популярность. А так же комбинированные штаны из шерсти или спортивные, и иногда надевали их под бpюки.
Шапка являлась не только необходимым элементом зимнего гардероба, но и средством выражения статуса. Люди попроще предпочитали шапки-ушанки из кроличьего меха. Ушанки – шапки с меховыми или тканевыми ушками, которые можно было поднять и закрепить на верху головы. Интеллигенция же носила шапки с помпонами, а партийные чиновники носили каракулевые шапки в форме «гоголя».
Шапки ушанки /Фото:dzen.ru
Чтобы защитить и детей от холода в зимнее время, им надевали на голову легкие шапки или платки, а уже сверху кроличью или искусственную шапку, чаще всего это была ушанка, которая крепилась на резинке. Чтобы избежать поддувания, шубы или пальто закрепляли специальным ремешком.
На ноги детям обували валенки, которые являлись традиционной зимней обувью. В некоторых случаях, для большей практичности или доступности, валенки заменяли кожаными сапожками.
Дети в шубах /Фото:pulse.mail.ru
Дополнительно, поверх шубы или пальто можно было надеть шаль, которая завязывалась вокруг поясницы. Это позволяло еще лучше удерживать тепло. Однако, из-за такого наряда, дети могли начать потеть в помещении, но это от зимних забав их не останавливало.
Важным атрибутом зимней одежды были варежки. Они пришивались к резинке верхней одежды и протягивались через рукава. Таким образом, руки детей оставались защищенными от холода, и потерять их было нельзя.
Варежки на резинке /Фото:dzen.ru
Семьи с более высоким достатком могли позволить своим детям носить мутоновые шубки и шапочки. Мутон - это высококачественный мех, который обладает хорошей теплоизоляцией. В то время, как дети из менее обеспеченных семей одевались более просто - они носили искусственные шубки или пальто. Меховую шапку могла заменить им простая пуховая шаль.
Безусловно, зимняя одежда в СССР была создана с учетом строгих погодных условий и нужд населения. Она сочетала в себе функциональность и удобство с простым, но практичным дизайном. СССР может быть позади, но его зимняя одежда всегда будет воспоминанием о том, как люди справлялись с трудностями и сохраняли тепло в холодное время года.
Подростки зимой /Фото:photoby.ru
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