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Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу


Ироничные иллюстрации о попытках человека переспорить природу. Автор: Toni Hamel.

Ироничные иллюстрации о попытках человека переспорить природу. Автор: Toni Hamel.

Судя по всему, фраза «Белое не чёрное, а чёрное не белое. Левое не правое, а правое не левое» - главный девиз канадской художницы Тони Хамель (Toni Hamel), которая создаёт сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу.

В её работах встречаются люди, которые изо всех сил пытаются «преобразить» окружающий их мир, загнав его под привычный и удобный для них шаблон. Терзаясь рядом вопросов, они старательно перекрашивают лошадей в розовый цвет, а зебрам и вовсе добавляют полосок, проверяя теорию о том, белая она на самом деле или всё же чёрная на практике. Эксперименты с облаками, «приручение» айсберга, изучение китов, сруб карандашей в сосновом лесу - это лишь малая часть того, что можно увидеть в неоднозначном творчестве автора, которое, по сути, не настолько забавное как кажется на первый взгляд.
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Самозванец (прекрасная зебра)». Автор: Toni Hamel.

 
Похищение. Автор: Toni Hamel.

Похищение. Автор: Toni Hamel.

 
Часы. Автор: Toni Hamel.

Часы. Автор: Toni Hamel.

 
Ночь открытия. Автор: Toni Hamel.

Ночь открытия. Автор: Toni Hamel.

 
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Синоптики». Автор: Toni Hamel.

 
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Молодые баксы (история любви)». Автор: Toni Hamel.

 
4 июля. Автор: Toni Hamel.

4 июля. Автор: Toni Hamel.

 
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Дальняя дорога домой». Автор: Toni Hamel.

 

По словам художницы, её работы – своего рода проиллюстрированные комментарии человеческих слабостей. Используя личный опыт и наблюдения, она создаёт сюжеты, отражающие психологическую неуверенность, присущую разному возрасту, в том числе достоинства и недостатки, добро и зло, порочное и святое – как противовес того, что происходит вокруг и в мыслях людей. Её творчество, вызывая интерес, в тоже время подвергает сомнению модель людского поведения, открыто указывая на то, что если вовремя не остановиться то грядущее неизбежно.
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Плавающие». Автор: Toni Hamel.

 
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Лоскутная». Автор: Toni Hamel.

 
Отдых. Автор: Toni Hamel.

Отдых. Автор: Toni Hamel.

 
Птица мира. Автор: Toni Hamel.

Птица мира. Автор: Toni Hamel.

 
Затмение. Автор: Toni Hamel.

Затмение. Автор: Toni Hamel.

 
Подопытный. Автор: Toni Hamel.

Подопытный. Автор: Toni Hamel.

 
Спасение цветка. Автор: Toni Hamel.

Спасение цветка. Автор: Toni Hamel.

 
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Это не дерево (для Чарли)». Автор: Toni Hamel.

 
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Теперь ты видишь меня». Автор: Toni Hamel.

 
Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

«Претендент». Автор: Toni Hamel.

 
Рухнувшие небеса. Автор: Toni Hamel.

Рухнувшие небеса. Автор: Toni Hamel.

 

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Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу

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Сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природуПодписаться на мой Instagram
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