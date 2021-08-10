Ироничные иллюстрации о попытках человека переспорить природу. Автор: Toni Hamel.
Судя по всему, фраза «Белое не чёрное, а чёрное не белое. Левое не правое, а правое не левое» - главный девиз канадской художницы Тони Хамель (Toni Hamel), которая создаёт сатирические иллюстрации о попытках человека переспорить природу.
В её работах встречаются люди, которые изо всех сил пытаются «преобразить» окружающий их мир, загнав его под привычный и удобный для них шаблон. Терзаясь рядом вопросов, они старательно перекрашивают лошадей в розовый цвет, а зебрам и вовсе добавляют полосок, проверяя теорию о том, белая она на самом деле или всё же чёрная на практике. Эксперименты с облаками, «приручение» айсберга, изучение китов, сруб карандашей в сосновом лесу - это лишь малая часть того, что можно увидеть в неоднозначном творчестве автора, которое, по сути, не настолько забавное как кажется на первый взгляд.
«Самозванец (прекрасная зебра)». Автор: Toni Hamel.
Похищение. Автор: Toni Hamel.
Часы. Автор: Toni Hamel.
Ночь открытия. Автор: Toni Hamel.
«Синоптики». Автор: Toni Hamel.
«Молодые баксы (история любви)». Автор: Toni Hamel.
4 июля. Автор: Toni Hamel.
«Дальняя дорога домой». Автор: Toni Hamel.
По словам художницы, её работы – своего рода проиллюстрированные комментарии человеческих слабостей. Используя личный опыт и наблюдения, она создаёт сюжеты, отражающие психологическую неуверенность, присущую разному возрасту, в том числе достоинства и недостатки, добро и зло, порочное и святое – как противовес того, что происходит вокруг и в мыслях людей. Её творчество, вызывая интерес, в тоже время подвергает сомнению модель людского поведения, открыто указывая на то, что если вовремя не остановиться то грядущее неизбежно.
«Плавающие». Автор: Toni Hamel.
«Лоскутная». Автор: Toni Hamel.
Отдых. Автор: Toni Hamel.
Птица мира. Автор: Toni Hamel.
Затмение. Автор: Toni Hamel.
Подопытный. Автор: Toni Hamel.
Спасение цветка. Автор: Toni Hamel.
«Это не дерево (для Чарли)». Автор: Toni Hamel.
«Теперь ты видишь меня». Автор: Toni Hamel.
«Претендент». Автор: Toni Hamel.
Рухнувшие небеса. Автор: Toni Hamel.
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