Как становились взрослыми древние люди: Ранние браки, шрамирование, наставники-мужчины и др.

Пожалуй, в каждой культуре есть свои ритуалы, связанные с наступлением совершеннолетия. В древнем мире считалось, что стать взрослым можно только тогда, когда ты готов пройти испытания. А ещё нужно было соблюсти определённые традиции. В этом обзоре рассказ о том, как в былые времена посвящали детей во взрослую жизнь. И стоит сказать, что современным людям понравилось бы далеко не всё из того, что для древних было нормой.
1. Рим: расставание с буллой, наставник и ранний брак
В подростковом возрасте все римские мужчины проходили церемонию достижения совершеннолетия, чтобы ознаменовать, что они официально стали гражданами Рима. Конкретный возраст «посвящения» варьировался в зависимости от мальчика, его отца и эпохи, в которую они жили. Обычно это случалось в возрасте от 14 до 17 лет.
Римские школьники.
На церемонии мальчик снимал свою буллу (ожерелье, которое обеспечивало защиту от зла и надевалось на ребенка при рождении) и приносил его в жертву ларам (божествам-хранителям). Он также переставал носить тогу с малиновой каймой, символизирующую детство, а вместо нее надевал чистую белую тогу, как взрослый мужчина. После этого мальчика торжественно вели к форуму, где его имя вносили в список граждан. Затем «новоиспеченный» гражданин и его семья отправлялись в храм Либер на Капитолийском холме, чтобы сделать подношение, после чего они возвращались домой и начинали праздновать.
У каждого мальчика обязательно был наставник.
После этого мальчик проводил год с мужчиной-наставником, которого выбирал его отец. Мужчина учил подростка тому, как преуспеть в армии или в гражданских обязанностях. С римскими девушками все было проще — у них не было никаких церемоний, обозначающих совершеннолетие. По сути, вместо такого ритуала сразу проводили свадьбу, причем это могло произойти, когда девочке было всего 12 лет. Она снимала буллу и отдавала свои игрушки. После замужества она официально считалась взрослой.
2. Спартанские тренировки и криптия
Когда спартанцам мужского пола исполнялось семь лет, их забирали из семей и переселяли в лагерь, который был чем-то вроде школы-интерната, но с военной подготовкой. Их обучение включало в себя физические и умственные тренировки, предназначенные для того, чтобы спартанцы стали жестокими и сильными воинами. Этот период длился целых 13 лет. Юноши проходили различные испытания, чтобы увидеть, стали ли они сильными и самостоятельными.
Тренировки юных спартанцев.
Последним испытанием был самый важный ритуал достижения совершеннолетия - криптия. Во время этого испытания, длившегося в течение года, им приходилось жить в пустынной местности, выживая в одиночку, а также убивая илотов (класс слуг-земледельцев). Для этого подросткам не давали никакого оружия или инструментов, и нельзя было, чтобы их заметили. Если подросток проходил это испытание, он становился полноценным воином. Он переезжал в казарму и приступал к военной службе (а также мог жениться). Если подросток не выдерживал испытания, его с позором переводили в сословие слуг.
3. Греческая педерастия
Педерастия как массовое явление возникла на Крите и распространилась по всей Греции, став частью спартанской культуры и важным фактором афинского воспитания. Взрослый мужчина заваливал понравившегося ему мальчика подарками, пока тот или не принимал дары или не отказывал взрослому (если он решал дождаться внимания от другого). Если мужчине отвечали согласием, оба вступали в отношения, в которых старший мужчина всегда был доминирующим. В течение этого времени взрослый должен был не только предаваться постельным утехам, но и научить мальчика важным вещам для дальнейшей взрослой жизни.
Учитель, защитник и партнёр в постели.
Этот человек был учителем, защитником и образцом добродетельного поведения. Как только мальчик становился достаточно зрелым, отношения заканчивались. Затем повзрослевший юноша мог взять себе мальчика «на воспитание», если хотел этого. В современном обществе подобное звучит крайне аморально и сексуально оскорбительно, но греки считали это нормальной частью воспитания мальчика. Этот этап был важной частью перехода от детства к взрослой жизни.
4. Одежда юкатеков
В разных мезоамериканских культурах внешний вид ребенка или подростка указывал на то, на какой стадии жизни он находится. Изменение облика было частью ритуала, совершаемого, когда человек вступал в новую фазу жизни. Юкатекские дети ходили голыми до тех пор, пока им не исполнялось пять лет. После этого мальчики надевали набедренные повязки, подобные тем, которые носили их отцы, а девочки начинали носить юбки, как их матери.
Современные потомки юкатеков в традиционной одежде.
У каждого мальчика также была веревочка с белой бусиной, чтобы завязывать волосы, в то время как у каждой девочки был поясок с красной раковиной на нем, который она носила на талии. Эти символы детства носили до тех пор, пока их не снимали в ходе ритуальной церемонии, которая означала, что дети вступили в фазу полового созревания. Подросткам не разрешалось вступать в брак, пока они не проходили эту церемонию и не отказывались от символов своей юности.
Если родители решали, когда их дети могут вступить в брак, дети иногда проходили церемонию еще до достижения ими половой зрелости. Церемония проводилась для группы детей, близких по возрасту, а не для одного человека.
5. Внешний вид ацтеков
Маркеры возраста были более постоянными среди ацтеков. Девушкам делали с помощью шрамирования метки на бедре и груди, чтобы показать, что они могут пойти в школу. Мальчики же в это время получали пробки, вставляемые в губу. Все это делали во время церемоний, где детей учили, как себя вести, и что их семьи ожидают от них во время новой главы жизни. Дети оставались в своей новой школе до свадьбы, что символизировало их переход от детства к взрослой жизни. Прически также имели большое значение среди мальчиков ацтеков.
Внешний вид как маркер возраста.
В детстве они щеголяли бритыми головами, а когда им исполнялось 10 лет, мальчики могли начать отращивать волосы. Большинство мальчиков убивали своего первого вражеского воина, когда им было около 15 лет. Затем они подстригали свои волосы так, чтобы те спускались длиннее правого уха. Это означало то, что они становились взрослыми. Однако им все равно приходилось убить еще как минимум одного врага, а до тех пор они должны были носить волосы, спадающими только с одной стороны головы, что по сути являлось женской прической.
6. Ритуалы полового созревания инков
У инков девушка становилась женщиной, когда у нее впервые случались месячные. Когда это происходило, девушку оставляли дома без еды. На третий день ей давали кукурузу, а мать купала ее, заплетала волосы и дарила новую чистую одежду.
Инки воздают хвалу Солнцу.
В гости приходили родственники, и девочка выходила из дома, чтобы подать им еду и напитки. Это была важная церемония, когда ее ближайший дядя давал девочке новое постоянное имя, а другие ее родственники вручали ей подарки. Для благородных мальчиков в Куско проводили церемонию, когда им исполнялось четырнадцать лет. Перед церемонией они совершали паломничество на Уанакаури, гору к юго-востоку от Куско, чтобы принести в жертву ламу.
Священник мазал кровью животного лоб мальчика и вручал ему пращу, чтобы показать, что отрок стал воином. После этого для юноши следовал период танцев, походов и очередных жертвоприношений лам. В одном из походов родственник вручал мальчику пращу, щит и булаву, а во время последнем ритуала ему нужно было проколоть одно ухо, чтобы он мог носить в нем серьгу, которая означала его благородный статус.
7. Бродяжничество аборигенов
Исторически сложилось так, что среди австралийских аборигенов ритуал «бродяжничества» совершался подростками в качестве посвящения во взрослую жизнь. Обычно это происходило, когда ребенку было 10–16 лет и старейшины племени решали, что он готов к этому. Сначала старейшины рассказывали ребенку о взрослой жизни, о том, как выжить в дикой природе и как проводить ритуал. Само «бродяжничество» длилось около шести месяцев, и ребенок иногда проходил до 1600 километров. В течение этого периода ребенок должен был выжить в пустыне самостоятельно, не взаимодействуя с другими людьми. Это доказывало, что он может выжить вне племени и будет полностью самостоятельным.
Ох, как это непросто быть аборигеном.
Ему приходилось создавать свое собственное убежище, а также искать еду и воду. Ребенок также оставлял в племени всю одежду, кроме набедренной повязки. Некоторые племена удаляли один из зубов ребенка или прокалывали его нос или уши. Этот ритуал был не только проверкой навыков выживания - ребенок также должен был «открыть себя» и начать общаться со своими духовными наставниками. Когда он шел через пустыню, то пел древние песни, которые назывались «songlines».
Считалось, что они способствовали помощи духов. Когда ребенок успешно возвращался в свое племя, он считался взрослым. Сегодня местные все еще отправляются в путешествия, но уже не в пустыню. И это скорее акт самопознания, а не переход во взрослую жизнь. Причем, делают это уже не в детстве, а во взрослой жизни.
8. Китайская церемония шапки и шпильки
В Китае во времена династии Чжоу мальчиков «посвящали» в мужчины во время церемонии надевания шапки, а девочек в женщин во время церемонии закалывания волос. Юноши проходили этот ритуал в 20 лет. Они выбирали почетного гостя, который завивал их волосы в пучок и надевал шапку на голову во время церемонии. При этом оба (а также отец мальчика) начинали носить церемониальную одежду за три дня до проведения церемонии.
Во время китайской церемонии совершеннолетия.
После надевания шапки почетный гость произносил речь, желая мальчику удачи в будущем и говоря, что он уже взрослый. Затем мальчик кланялся своей матери. Для женщины церемония происходила между ее помолвкой и свадьбой (не позднее 20 лет). Это была похожая процедура, но вместо шапки волосы закалывали шпилькой. Проводила церемонию женщина.
9. Мужчины викингов
Чтобы считаться мужчинами в обществе викингов, мальчикам приходилось проявлять себя. Но у них не было определенного ритуала, которому следовали все. Юридически, мальчики считались мужчинами, когда им исполнялось 12 лет. В этом возрасте они могли жениться. Однако во многих местах мальчики не считались мужчинами, пока они не проживали 15 зим. В Исландии мальчику приходилось доказывать, что он умеет правильно ездить на лошади, а также умеет пить наравне с мужчинами.
"Маленькие
Поскольку все дети должны были помогать на фермах, в некоторых местах мальчиков не считали мужчинами, пока они не научились выполнять все задачи, необходимые для управления фермой. Как только они доказывали, что могут быть полностью самостоятельными и больше не нуждаются в своих семьях, мальчики становились мужчинами (причем, это подразумевало, что они должны были также успешными охотниками и воинами).
Сведений о том, как становилась совершеннолетней женщина, почти нет, но известно, что девушки часто вступали в брак в 12 лет. Таким образом, свадьба, скорее всего, была главной церемонией «превращения» девушки в женщину.
10. Кельтский квест
Среди кельтов (по крайней мере, ирландских кельтов) ритуал достижения совершеннолетия был очень важен для мальчиков. Это по сути было весьма религиозное событие, которое должно было «превратить» мальчика в воина, а затем и мужчину. Ритуал заключался в специальном задании для ребенка (смысл «квеста» различался в зависимости от племени). Некоторых мальчиков отправляли в лес, и они должны были вернуться с определенными предметами, чтобы показать, что являются самостоятельными.
Кельтские подростки.
Другим приходилось отправляться далеко в пустыню в длительное путешествие. Это должно было показать, насколько хорошо мальчики могли заботиться о себе. Кельты считали, что дабы справиться с подобными заданиями, мальчик должен был попросить помощи у бога или богини, что являлось важной частью «превращения» во взрослого человека. Иногда девушки также выполняли подобные задания, но для них это было не настолько необходимо, как для мальчиков.
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