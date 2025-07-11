Почему советские женщины предпочитали туфли носить с носками

Советские женщины в своей моде не обходили стороной и удивительный тренд – ношение белых носков с туфлями. Эта мода пришла в Советский Союз из Запада, где такой стиль был весьма популярен и в своё время, и на сегодняшний день. Однако, причины, по которым советские дамы предпочитали сочетание туфель и белых носков, были несколько иными, нежели просто стремление следовать западным тенденциям.
По общему мнению, надевать носки под туфли было популярно только в период до и после военного времени. Однако есть те, кто утверждает, что такая практика сохранялась в шестидесятые и даже восьмидесятые. Но это весьма сомнительно, особенно для второй половины восьмидесятых годов. В это время советское общество было достаточно осведомлено о модных тенденциях, хотя отстало от Запада на несколько лет. Каждый выбирал, что ему нравится. Однако, по данным, распространение ношения носков под туфли достигло своего пика в сороковые и пятидесятые, а в последующие десятилетия интерес к этому явлению уменьшился.
Сначала эта мода пришла к нам с Запада и была представлена французскими модницами, сделавшими носочки символом психологии людей шестидесятых.
Мода 30-х годов /Фото:dzen.ru
Одна из основных причин, по которой советские женщины выбирали носки в сочетании с туфлями, заключалась в комфорте обуви. Обувь того времени была дорогой и грубой, доступные модели туфель, особенно для повседневного использования, могли быть не всегда удобными для ног. В таких случаях белые носки выполняли роль своеобразной подушечки, спасая нежную кожу от неприятных натираний и вызывающей боли обуви. На голую ногу их носить было бы нельзя из-за возможности появления мозолей.
Вторая причина связана с отсутствием хорошо покрытых дорог и тротуаров в CCCP. Люди вынуждены были ходить по грунтовым дорожкам, где ноги могли пачкаться пылью и песком. Поэтому носки служили дополнительной защитой от грязи.
Москва в период СССР /Фото:dzen.ru
Третья причина ношения носков состояла в том, чтобы уменьшить износ обуви и предотвратить проникновение грязи и пота внутрь. Регулярное мытье кожаной обуви могло быстро испортить ее, особенно учитывая, что обувь была дорогой и ценилась. Кроме того, в CCCP во многих регионах было прохладно и холодно большую часть года, поэтому носки использовались, чтобы ноги не мерзли. Даже Коко Шанель искала практичные модные решения для комфорта ног, чтобы они не замерзали и не перегревались.
даже Коко Шанель это одобряла /Фото:emilia-spanish.ru
В Советском Союзе как мужчины, так и женщины носили носки даже с сандалиями. Женские носки, по большей части, были светлыми и иногда украшались кружевной отделкой. Такие белые носки были популярны не только в сочетании с низкими каблуками, но и с моделями лодочек или даже с туфлями, не имеющими каблука. Этот особый аксессуар стал неотъемлемой частью гардероба обычных женщин, а также приобрел популярность у актрис и представительниц разных социальных классов.
Более того, считалось, что этой моде следовали исключительно женщины с небольшим достатком. В то время доступ к разнообразным моделям обуви был ограничен и несравним сегодняшним выбором. Белые носки с туфлями являлись доступной альтернативой для тех, кто не мог позволить себе роскошные и дорогостоящие туфли. Таким образом, носки стали не только защитой для ног, но и своеобразным стилистическим признаком обуви наряду с самой обувью.
Самый главный антитренд из всех /Фото:emilia-spanish.ru
Есть мнение, будто после премьеры фильма - «Москва слезам не верит» - началось массовое ношение носков под туфли в CCCP из-за того, что главные героини делали это, но данное утверждение вызывает сомнения. Фильм вышел в 1979 году и рассказывал историю, происходившую в конце пятидесятых. Было бы странно, если бы в восьмидесятых годах люди стали копировать моду прошлого. Модные тенденции обычно цикличны, но маловероятно, что стиль персонажей из фильма, награжденного Оскаром, массово скопировали.
Из кинофильма «Москва слезам не верит»
Считается, что моду носить носки под туфли представила Коко Шанель. Однако не достаточно просто надеть носки под лодочки, чтобы выглядеть стильно. Существовали определенные правила. Женщинам того времени не было чуждо и мнение великой Коко Шанель.
1. Носки следовало выбирать такого же цвета, какие элементы одежды или аксессуары, чтобы они гармонично дополняли деловой наряд, а не выделялись. Коко Шанель утверждала, что в целом оттенок ткани должен гармонировать с другими предметами одежды и остальными аксессуарами. Таким образом, белые носки стали неотъемлемой частью образа и элементом сочетания цветов, тональности и стиля.
Носки под туфли совпадают по цвету /Фото:prokat-kostum.ru
2. Длину носков выбирали в зависимости от длины платья. Для длинных платьев носили длинные носки, а для коротких - короткие. Длина носков была пропорциональна длине платья или юбки, создавая баланс и гармонию в общем образе. Дело в том, что выбор длины носков зависел от художественного восприятия и мастерства женщин. Аккуратно нагруженные на подошвы, белые носки добавляли женственности, а также подчеркивали важность деталей в советском образе.
Смотрелось хорошо /Фото:emilia-spanish.ru
3. Белые носки считались наиболее универсальными. Но даже в то время были плохие варианты сочетания, среди которых можно назвать носки под сандалии. Это был еще один антитренд великой Коко Шанель, которую не устраивало сочетание носков с открытой обувью. Она верила, что носки должны скрываться поднимающейся на подъеме повседневной обувью и быть незаметными для окружающих.
Белые самый лучший выбор /Фото:overone.ru
Когда же дело касалось мужчин, они как раз и были расположены к антитрендам - носкам с сандалиями, однако данный выбор обуви осуществлялся с прагматической целью - защиты ног от грязи. Грязные ноги, опять же из-за плохо или вообще не асфальтированных дорог, привлекали к себе негативное внимание - считалось, что это не соответствует эстетическим нормам и вызывает дискомфорт. Более того, в СССР носить сандалии без носков было признано неприличным, а на работе - почти кощунством.
Дороги были мало асфальтированы и пачкать ноги не хотелось /Фото:wday.ru
Уже в России и некоторых других странах СНГ эта мода стала рассматриваться с насмешкой и была признана устаревшей. Однако, несмотря на это, множество людей продолжали сочетать сандалии и носки.
В начале 2015 года этот непривлекательный образ стал признаком главного антитренда. Эксперты по моде активно выступали против ношения сандалий и туфель с носками. Однако, модные тенденции всегда цикличны, и уже сегодня модные блогеры предпочитают сочетать высокие белые носки с обувью.
Сегодня существует множество вариантов носков /Фото:emilia-spanish.ru
Так модные предпочтения советских женщин, приносящие со собой западные тенденции, несут в себе ряд интересных историй. Белые носки с туфлями стали не только модным трендом, но и способом создания комфорта, экономии денег, а также умения подчеркнуть женственность и стиль. Великая Коко Шанель, в свою очередь, акцентировала внимание на гармонии цветов и стиля, а также на то, что носки должны быть скрытыми от посторонних глаз. В конце концов, мода всегда была доступна для интерпретации и индивидуального стиля, и советские женщины не остались в стороне от этой увлекательной игры.
Несколько лет назад Kap Дуар и Джильда Aмбpoзио, ведущие модные стилисты, представили новый подход к моде - носки в туфлях и сандалиях. По их мнению это сочетание особенно выгодно смотрится с разнообразными спортивными носками различных оттенков и декором.
Даже под сандали /Фото:emilia-spanish.ru
Кроме того, этот аксессуар прекрасно подходит для людей со слабым кровообращением, когда конечности часто мерзнут, а пальцы на ногах особенно сильно.
Хотя, сегодня конечно же есть и альтернативы, например - «подследники» - это короткие капроновые носочки, которые надеваются специально под туфли, балетки или босоножки. Существует мнение, что это неудачная вещь, так как женщина, оголяющая ноги - наедающая юбку или платье, должна носить, например, капроновые чулки цвета тела, либо колготки. Без чулок ходить даже летом считалось ужасом, да и по правилам этикета так и осталось на сегодняшний день.
Носить мжно по-разному /Фото:nataliatalia.livejournal.com
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