История раба, сумевшего стать генералом и императором

Раб, ставший генералом, а потом и президентом Гаити Фостен-Эли Сулук с большим фанатизмом относился к Европе, а его кумиром являлся Наполеон Бонапарт. Он мечтал превратить Гаити в великую империю, но всего его походы обернулись провалом. Вот только подданные Сулука об этом ничего не знали.
Восхождение звезды Фостена
Что такое мир на Гаити не знали долгое время.завершились, каждое племя продолжило контролировать определенный участок территории. Потом на Гаити объявились европейцы. Противостояние вышло на другой уровень. Индейцы с их примитивным оружием оказались не способными противостоять огню и металлу французов. В итоге, аборигены за короткий срок были истреблены, а белокожие победители столкнулись с внезапной проблемой – у них не было рабов. Но с ней европейцы справились быстро, наладив поставки невольников из Африки. Буквально за несколько лет на острове поселилось около миллионов темнокожих людей. Так уж повелось, что хозяева не воспринимали рабов как людей, они являлись для них просто живой собственностью. Невольники жили в жутких условиях, где каждый день запросто мог стать последним. Естественно, они были недовольны своей участью и часто поднимали восстания. На первых порах европейцам удавалось справиться с бунтующими невольниками, гасить локальные вспышки получалось довольно легко. Но год от года число мятежей только росло и у белокожих хозяев просто перестало хватать физических ресурсов для подавления восстаний.
Фостен-Эли начал карьеру с самых низов, постепенно поднимаясь все выше и выше. Когда власть перешла к президенту Жану-Батисту Рише, Сулук получил должность Верховного главнокомандующего президентской гвардии, став генерал-лейтенантом. Фостен вел себя как и подобает человеку, на долю которого выпал головокружительный успех, то есть, стал считать себя «особенным». Высокомерия и надменности у него хватило было на целую армию, однако окружение лишь смеялось над главнокомандующим. Многочисленные чиновники считали его глупым и пустым человеком, который так высоко поднялся только из-за личной симпатии Рише. В 1847 году Жан-Батист внезапно умер. Это событие было настолько неожиданным, что по острову поползли слухи о том, что президента кто-то убил. Так это или нет – до сих пор неизвестно. Зато известно, что на Гаити вновь начали закипать страсти. Многострадальный остров готовился в очередной раз погрузиться в пучину кровопролития. От чиновников требовалось принять такое решение, которое бы удовлетворило все стороны нарастающего конфликта. И они захотели назначить новым президентом… Фостена-Эли. Дело в том, что местная элита видела в нем идеальную марионетку, через которую, по их мнению, можно было лоббировать свои интересы. Сулук, естественно, ни о чем не подозревал. Он был уверен, что достиг Эвереста только за счет своего природного гения. Сулук стал президентом Гаити в начале марта 1847 года в возрасте шестидесяти пяти лет.
Император и великий завоеватель
Фостен оказался не так глуп, как о нем думали. Хотя по началу он всеми силами доказывал верность элите и честно играл роль марионетки. Министры и прочие чиновники не видели в нем угрозы, а потому перестали контролировать президента. Этим Сулук и воспользовался, создав личную армию. Личная армия представляла собой кучку наемников, которые за деньги были готовы на все. Их-то Фостен-Эли и натравил на представителей элиты. Когда с политическими противниками было покончено, машина репрессий прокатилась по народу. Сильнее всех досталось мулатам, ведь основная масса элиты принадлежала к их числу.
В 1848 году армия Сулука ураганом пронеслась по городу Порт-о-Пренс. Главный удар пришелся опять-таки на мулатов. Их ограбили, наиболее влиятельных убили. Фостен максимально укрепил свою власть. И после этого неожиданно осознал, что должность президента он уже перерос. В 1849 году Сулук официально объявил себя первым императором Гаити, став Фостеном I. Ни министры, ни народ этот поступок, естественно, не одобрили, ведь не для этого они пролили столько крови в войне с французами, но было уже поздно. В августе того же года Сулук стал монархом официально. Поскольку на Гаити была беда с драгоценными металлами и камнями, корону пришлось по-быстрому изготовить из позолоченного картона. Первой императрицей острова стала Аделина Левек, которая до головокружительного взлета своего мужа продавала рыбу на рыке. Спустя несколько лет Фостен подумал, что неплохо было бы повторить церемонию коронации. Сказано-сделано. Только теперь она точь-в-точь повторила коронацию Бонапарта. Выбор в пользу французского монарха был сделан не случайно, Сулук являлся его ярым поклонником. Да и короной монарх на сей раз обзавелся настоящей, сделанной из золота и усыпанной драгоценными камнями. Ее вместе со скипетром и державой доставили из Парижа. Нарядившись в одежды Наполеона и Жозефины, Фостен и Аделина во второй раз объявили себя монархами. В повседневной жизни Фостен всеми силами старался подражать европейцам. На Гаити появилась королевская свита, дворянское сословие. Титулы раздавал лично Сулук, только он решал кому стать представителем новой элиты, а кому нет. При этом фамилии давались в соответствии с выделенной дворянину плантацией. Поэтому на Гаити жил герцоги Лимонад и Мармелад (первый владел плантацией с лимонами, второй занимался производством варенья). Наигравшись с дворянами, Фостен обратил свой взор на военных. Новую форму привезли из Марселя, но монарху показалось, что она являлась слишком простой. И он решил добавить штрих, а именно: меховые шапки, как у англичан. Даже отсутствие шкур не остановило Сулука, их он закупал в России. Венцом циркового представления стал Орден Святого Фостена – высшая награда на Гаити. Не забыл новый Наполеон навести порядок в религии. При нем начался рассвет культа вуду. Монарх всячески его поддерживал, а все остальные религии на острове были запрещены. Вообще, Сулук очень трепетно относился к черной магии. Поэтому в его свите было несколько колдунов, которым он безоговорочно доверял. По их совету Фостен напал на соседа – Доминиканскую республику. Попытка захвата с треском провалилась. Но Сулук приказал объявить о триумфальной победе, в честь которой на острове было возведено несколько монументов.
Генерал Жеффрар./Фото: https://topwar.ru Затем Фостен объявил войну США из-за острова Навасса, на котором обнаружились большие залежи гуано. Американская власть лишь посмеялась и просто выкупила остров у монарха. Проливать ненужную кровь грозные соседи не стали.
Судьба монарха
В 1858 году грянул гром. На Гаити началось массовое восстание, которое возглавил мулат Фабр Жеффар. Он являлся генералом, поэтому основной костяк бунтовщиков состоял из солдат. На сторону Жеффара переметнулись и почти все личные воины Фостена. У Сулука не оставалось выбора, кроме как сбежать. Он отрекся от короны и вместе с семьей оправился в ссылку на Ямайку. Этот остров стал для него аналогом острова Святой Елены для Наполеона. Фостен себе не изменил и детально повторил судьбу кумира. Сулук мечтал, что однажды торжественно вернется на Гаити и свергнет власть коварного (по его мнению) Жеффара. Из этого плана сбылось только одно: Фостен действительно вернулся, но отвоевать трон у него не получилось, поскольку найти союзников черный Наполеон так и не смог.
Первого монарха Гаити не стало в 1867 году.
Интересный факт: во Франции Фостен I был довольно популярен. Он то и дело становился героем всевозможных карикатурных зарисовок. От него пострадал даже Наполеон III, которого прозвали Сулук, ведь он, как и его темнокожий коллега, не захотел быть президентом и объявил себя монархом.
