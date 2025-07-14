6 простых рецептов с бананом, которые идеально подойдут для завтрака или перекуса

Банан является не только идеальным перекусом, но также прекрасной основой для самых разных блюд и напитков. Если до сих пор вы готовили из этого фрукта только салат, Novate.ru предлагает немного пересмотреть свои взгляды. В нашей статье – несколько рецептов с бананом, которые поражают своей простотой и волшебным вкусом.
Рецепт 1: Банановые сырники
Банановые сырники идеально сочетаются со сметаной. / Фото: kaminia.ru
Эти нежные творожно-банановые сырники идеально сочетаются со сметаной или натуральным йогуртом. Для украшения можно использовать любимые ягоды – получится очень по-летнему.
Для приготовления блюда вам понадобится: 200 граммов творога, жирностью 5%, две столовых ложки пшеничной или рисовой муки, половина одного банана, один яичный желток, растительное или кокосовое масло для обжарки.
Возьмите глубокую миску, выложите в нее творог, предварительно протертый через сито, добавьте желток, одну столовую ложку муки и хорошо перемешайте до получения однородной консистенции. Далее очистите банан от кожуры и нарежьте его колечками толщиной примерно пять миллиметров.
В отдельную емкость всыпьте оставшуюся муку, обваляйте в ней шарик из одной столовой ложки теста, сделайте в нем углубление, положите кусочек банана и хорошо «защипните» края. С помощью стакана сформируйте идеально круглый сырник. Повторите все действия с оставшимся тестом.
Разогрейте сковороду, смажьте ее дно маслом и обжарьте сырники до золотистого цвета с обеих сторон. Чтобы они хорошо пропеклись внутри, накрывайте сковороду крышкой после того, как перевернете сырники.
Рецепт 2: Бананово-яблочный смузи
Особого вкуса смузи добавляет корица. / Фото: about-tea.ru
Для здорового перекуса, который готовится на скорую руку, отлично подойдет банановый смузи. А чтобы немного разнообразить его вкус, можно добавить яблоко и пряности.
Для приготовления напитка вам понадобится: один банан, одно яблоко, 50 миллилитров яблочного сока, 50 миллилитров натурального йогурта или кефира, две столовые ложки овсяных хлопьев, щепотка молотой корицы.
Все, что вам нужно сделать, это очистить фрукты от кожуры, нарезать небольшими кусочками и отправить в блендер вместе с другими ингредиентами. Сначала измельчите банан и яблоко, а потом добавьте сок, йогурт, овсяные хлопья и в конце – корицу. На выходе у вас должен получиться густой кремовый напиток с потрясающим пряным ароматом.
Рецепт 3: Банановый кекс
Кекс можно украсить сахарной пудрой. / Фото: mykaleidoscope.ru
Если у вас залежалась парочка перезревших бананов, предлагаем приготовить из них простую и быструю выпечку, а именно – ароматный кекс.
Для приготовления блюда вам понадобится: 100 граммов сливочного масла, 125 граммов сахара, два куриных яйца, пакетик ванильного сахара или половина чайной ложки ванильного экстракта, три банана, 250 граммов муки, одна столовая ложка уксуса, щепотка соли, щепотка соды, 200 граммов грецких орехов, одна чайная ложка разрыхлителя.
На первом этапе нужно растопить сливочное масло в микроволновке или на водяной бане, а затем взбить его вместе с сахаром с помощью миксера. Важно, чтобы образовалась пышная белая пена. После этого добавьте яйца и ванильный сахар, хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная масса. Положите соль, соду, погашенную уксусом, и просеянную вместе с разрыхлителем муку. Тщательно перемешайте миксером или венчиком – как вам удобно.
Бананы очистите от кожуры и разомните с помощью вилки. Орехи порубите ножом. Добавьте ингредиенты в тесто, перемешайте, после чего выложите его в форму для запекания, смазанную сливочным или растительным маслом. Кекс нужно выпекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут. Ориентируйтесь по сухой спичке. Готовую остывшую выпечку можно украсить сахарной пудрой.
Рецепт 4: Банановое мороженое
Шарики бананового мороженого, украшенные орехами. / Фото: klublady.ru
Для тех, кто бережет свою фигуру, но не может отказаться от любимого лакомства, предлагаем рецепт диетического мороженого. Главный плюс состоит в том, что оно получается не менее вкусным, чем классический вариант.
Для приготовления блюда вам понадобится: два банана, щепотка молотой корицы, 100 миллилитров натурального йогурта, заменитель сахара по вкусу.
Очистите бананы от кожуры, порежьте на небольшие кусочки, выложите на разделочную доску и отправьте на несколько часов в морозилку, чтобы они застыли. По истечении времени достаньте фрукты и положите их в блендер вместе с остальными ингредиентами. Хорошо взбейте продукты до получения кремообразной консистенции (должна напоминать слегка подтаявшее мороженое). Поставьте готовое лакомство в холодильник хотя бы на два-три часа, после чего смело можете дегустировать. По желанию в десерт можно добавить сироп, орехи, ванильный экстракт, другие фрукты.
Рецепт 5: Банановый пудинг с печеньем
Пудинг с печеньем выкладывается слоями. / Фото: zdorovogotovim.ru
Это слоеный десерт, который представляет собой американскую версию английского трайфла. Часто его украшают меренгой или взбитыми сливками, но можно обойтись и без дополнительного декора.
Для приготовления блюда вам понадобится: 400 миллилитров молока, 70 граммов сахара, одна столовая ложка пшеничной муки, две чайных ложки крахмала, щепотка ванилина, два банана, 15 штук песочного печенья, два яичных желтка, взбитые сливки для декора по желанию.
Для начала нужно налить молоко в кастрюлю, поставить на плиту и нагреть (важно, чтобы оно не закипело). Далее взбейте желтки с помощью вилки или венчика, добавьте к ним четверть горячего молока и продолжите мешать. В отдельной миске соедините все сухие ингредиенты (сахар, муку, крахмал, ванилин), добавьте к ним молочно-яичную смесь, хорошо перемешайте и отправьте в кастрюлю с молоком.
Варите смесь до загустения, не забывая постоянно помешивать, чтобы она не пригорела и не образовались комочки. Когда крем загустеет, снимите с огня и дайте остыть. Чтобы сверху не образовалась пленка, накройте кастрюлю крышкой или пищевой пленкой.
Тем временем возьмите креманки, широкие бокалы без ножки или любую другую подходящую посуду и выложите на дно поломанное печенье вместе с кружочками банана. Наполовину залейте емкость пудингом, снова положите печенье и бананы, после чего влейте оставшийся крем. Количество слоев будет зависеть от того, какого размера выбранная посуда. Украсьте пудингом взбитыми сливками или по своему желанию.
Рецепт 6: Банановые панкейки
Банановые панкейки - традиционный американский завтрак. / Фото: vkuso.ru
Оказывается, в США банановые панкейки не менее популярны, чем классические – они являются обязательным элементом американского завтрака. Готовить их нужно исключительно на сухой сковороде.
Для приготовления блюда вам понадобится: один банан, 90 граммов пшеничной муки, 150 миллилитров молока, одно яйцо, 20 граммов сливочного масла, две чайных ложки разрыхлителя, щепотка соли, половина чайной ложки соды.
Возьмите глубокую миску и смешайте в ней сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель, сахар, соль и соду). В отдельное емкость смешайте банан, измельченный вилкой, хорошо взбитые желтки, молоко и сливочное масло, растопленное в микроволновке. Соедините мучную смесь с жидкой и перемешайте миксером до получения однородной массы. Белки взбейте отдельно в пышную пену и аккуратно введите в тесто. Разогрейте на плите сковороду и с помощью ложки выкладывайте тесто. Как только на нем появятся пузырьки, сразу переворачивайте. Еще раз напомним, что жарить панкейки нужно на сухой сковороде. Подавать можно с кленовым сиропом, вареньем или даже сметаной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии