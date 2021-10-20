Как появились первые «нужники», почему в них селились целыми семьями и другие факты из истории...

Легендарный туалетный павильон на углу Каменноостровского и Кронверкского проспектов не сохранился./Фото: pastvu.com

Канализация против антисанитарии, зловония, эпидемий

Как квартирное уплотнение победило канализацию

Лесок всегда неподалеку, только если не живешь в крупном городе./Фото: placepic.ru

Смена системы в 1991 году – новый виток туалетной проблемы

Без перегородок: и дешево, и матч обсудить можно. (Волгоград-арена)./Фото: s.ura.news

Туристы и туалеты – гостям Россию не понять

Слабонервным не входить: туалет над пропастью на метеостанции в Алтайских горах./Фото: fresher.ru

Как бы тут уединиться?/Фото: zazor.pw