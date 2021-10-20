Как появились первые «нужники», почему в них селились целыми семьями и другие факты из истории...

Легендарный туалетный павильон на углу Каменноостровского и Кронверкского проспектов не сохранился./Фото: pastvu.com
В условиях больших городов туалетная тема всегда была проблемной, особенно при отсутствии канализации. Кремль и весь центр древней Москвы страдал от сильного запаха нечистот, а после парадов 1930 годов отмывать подъезды было утомительно и очень неприятно. Перед многими правителями России вставала туалетная проблема, и решить её окончательно удалось лишь в последнее десятилетие. И то не до конца.
Канализация против антисанитарии, зловония, эпидемий
Указом Петра I от 9 апреля 1699 года "О соблюдении чистоты в Москве"… были созданы доступные туалеты в Кремле. Но члены Коллегий со своей обслугой использовали новшество без должной аккуратности, о чем сообщалось в письменных отчетах. Смрад от нечистот распространялся по-прежнему в Кремле и остальной части столицы. Одним указом переделать сознание горожан не удалось.
На протяжении последующих веков российские правители уделяли много внимания вопросам устройства доступных туалетов, но достаточным их количество никогда не было.
После изобретения унитазов в состоятельных домах появились теплые и удобные уборные, а деревянными или каменными строениями во дворе пользовалась только прислуга хозяев и их гостей. Да еще в них допускались дворники, уличные торговцы, прохожие.
И только эпидемия холеры в 1870 году оказалась сильнее предписаний и указов – уже в следующем году в Санкт-Петербурге появился первый доступный туалет. Домик, созданный по проекту известного архитектора И.А. Мерца, расположился рядом с Михайловским манежем и был отапливаемым. Дешевые открытые писсуары западного образца в России невозможны из-за сурового климата: холодно и вода для смыва замерзает.
В Москве с середины XIX века власти предписывали допускать в туалетные домики во дворах прохожих с улицы, а в конце 1890-х годов появились каменные сооружения в центре, у вокзалов, рынков. Они назывались ретирадами – от французского слова, означающего «убежище». Власти обязали владельцев доходных домов иметь соответствующее заведение во дворах. В документах слово «уборная» не употреблялось. «Нужник» также остался в устном употреблении. Но в сметах и отчетах стыдливо упоминалось количество мест для «малой и большой нужды».
Простые горожане, крестьяне с рынка и даже студенты новое название и само заведение не использовали, хотя на помпезные строения смотрели с почтением. Обходили ретирады стороной и женщины, предпочитая по старинке использовать переносные горшки. Приезжие же искали во дворах привычное деревянное строение.
До создания нормально устроенной канализации было еще далеко. В начале XX века из всех населенных пунктов в Российской империи сплавную канализацию имели всего одиннадцать. В их числе не было даже Петербурга, а Москва имела отводные сооружения только внутри Садового кольца.
В Москве было около десятка хорошо оборудованных туалетов. Общественная уборная у Александровского сада обладала принудительной вентиляцией. Было применено и устройство автоматического смыва. Туалет на Большой Сухаревской отапливался, на Театральной площади открылась уборная раздельного пользования с освещением и двумя отделениями – с оплатой и без. За деньги предоставляли мыло и полотенце.
Как квартирное уплотнение победило канализацию
Лесок всегда неподалеку, только если не живешь в крупном городе./Фото: placepic.ru
После Октябрьской революции 1917 года в обе столицы устремилась масса людей из провинции. Каменные общественные туалеты были повсеместно переделаны в квартиры в связи с нехваткой жилья. Деревянные будочки попросту разобрали на дрова. Переоборудованное жилье даже считалось завидным: одна семья имел все удобства, тогда как в «уплотненных» квартирах на 30 крохотных перенаселенных комнат случался всего один туалет. Успеть посетить его утром до работы удавалось не каждому.
А в 1930-е годы в Москве начали проводить парады. Их участников тренировали часами в самом центре, кормили-поили. После первого же мероприятия подъезды в центре едва удавалось отмыть. Замков на общих входных дверях не было, а немногие имевшиеся консьержи даже не пытались сдерживать людей в форме.
Номенклатурные лица, жившие в центре, быстро сообразили, что безобразия станут регулярными. Моссовету немедленно дали поручение построить туалеты в самых людных местах. Без особого размаха их строили все годы советской власти.
Но пресловутый квартирный вопрос крайне плохо влиял на моральные качества широких слоев населения. Борьба за метры развернулась нешуточная. Тут уж было не до санитарной культуры. Вопросы гигиены приходилось обсуждать на самом высоком уровне. Срочно развернули внушительную пропаганду чистоты и правил пользования бытовыми благами. Появились фильмы, обязательные лекции, плакаты, стихи:
«Воды -
не бойся,
ежедневно мойся.
Товарищи,
мылом и водой
мойте руки
перед едой».
Владимир Маяковский
В 1922г. восстановили Службу общественных туалетов. К 1925 году в Москве было 16 бесплатных уборных с канализацией и современным оборудованием. Этого количества для стремительно растущего населения абсолютно не хватало. Для ускорения и удешевления строительства новых объектов стали использовать места у фундаментов разрушенных часовен и церквей.
Смена системы в 1991 году – новый виток туалетной проблемы
Без перегородок: и дешево, и матч обсудить можно. (Волгоград-арена)./Фото: s.ura.news
После очередной революции 90-х городским туалетам снова не повезло: в бюджетах не было денег на школы и больницы, стало не до нужников. В Москве их массово перепрофилировали, ежегодно они закрывались десятками. Вместо них появлялись магазины, офисы и даже кафе.
В странах Европы закон велит владельцам кафе, ресторанов и торговых центров бесплатно пускать в туалеты людей с улицы. В Англии владельцы магазинов на ночь выставляют на улицу кабинки, чтобы сохранить в чистоте площадки у входа.
В России в больших торговых центрах туалеты чаще всего платные, а ночью совсем некуда податься. Как и два века назад найти круглосуточный туалет можно только на железнодорожных вокзалах. Трудно представить, но в 70-е годы прошлого века можно было в случае нужды попроситься в жилье многоквартирных домов. В рестораны Москвы швейцары также впускали граждан приличного вида.
Поиск в интернете по запросу «проблемы с туалетами в…» выдает множество форумов, статей и картинок по теме во всех крупных городах. В маленьких городах решение традиционное: кустов и заборов много.
Санитарные службы больших городов России, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, настаивают на соблюдении гигиенических норм – даже кафе на пару столиков обязаны иметь туалет и умывальник. Год от года ситуация улучшается: бесплатные туалеты есть на большинстве автозаправок, выручают и сетевые рестораны быстрого обслуживания.
Положение немного выправлялось за счет установки пластиковых кабинок, которые также были преимущественно платными и не столь удобными, как стационарные. Любовью населения новинка не пользовалась из-за запаха и неудобства пользования.
Но и скудных удобств по-прежнему не хватало. На помощь пришел большой спортивный праздник – ЧМ по футболу 2018. Туалетные кабинки стали симпатичнее, а главное – многочисленнее. Правда, после мундиаля многие из них их убрали или закрыли на ремонт.
Туристы и туалеты – гостям Россию не понять
Слабонервным не входить: туалет над пропастью на метеостанции в Алтайских горах./Фото: fresher.ru
Не будет хороших туалетов – не будет и приезжих со всего света, считают в Союзе архитекторов. И, кажется, градостроители правы. Хотя российский быт достоин пристального внимания.
Мизерное количество общественных уборных беспокоит не только горожан, но и туристов. А их в Россию едет все больше. В группы иностранцев кроме лиц в хорошей физической форме часто входят пенсионеры самого преклонного возраста, инвалиды – в том числе колясочники, семьи с множеством детей, включая младенцев.
Возникают и казусы: многочисленные туристы из Китая приезжают большими семьями. Появились слухи и сообщения в электронных СМИ: пожилой мужчина справил нужду прямо около храма в Кремле, а малым детям мамы и бабушки подставляют горшки прямо в залах музеев. Разговоров, правда, много, а доказательств и официальных жалоб нет. Но поверить в эти рассказы просто: не привыкли иностранцы – и не только из Азии – терпеть часами, как бывалые россияне. К тому же наши люди после 80 лет в дальние поездки не отправляются.
Хорошо ли, когда поток туристов растет? Наверное, неплохо, вот только удобства придется срочно развивать. Без прозаичных туалетов интерес к культурным объектам падает.
Пока санитарных точек не хватает, москвичи, питерцы, воронежцы составляют – чаще всего на общественных началах – электронные и мобильные списки-приложения нужных адресов с режимом работы, ценами, отзывами. Не исключено, что печатные версии подобных справочников будут пользоваться бешеным спросом.
Как бы тут уединиться?/Фото: zazor.pw
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии