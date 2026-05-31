Как японцы хранят вещи в домах, в которых нет мебели

Глядя на убранство большинства японских квартир, можно только удивляться тому, что в их жилом пространстве практически нет мебели. Причины этого феномена кроются в особенной философии и извечных культурных традициях народа, который исповедует буддизм и синтоизм. Именно в этих религиях одним из главных принципов существования является пустота (отсутствие наполнения), которая сродни чистоте.
Японский интерьер – полная гармония с мирозданием. | Фото: kasugai.ru.
В последние годы именно японские интерьеры становятся все более популярными и даже соперничают с «классикой» и средиземноморским стилем. Современный человек уже не ставит перед собой задачу в накоплении огромного количества модных безделушек или массы вычурных нарядов.
Полное отсутствие видимых систем хранения – главная особенность оформления интерьера в японском стиле. | Фото: pufikhomes.com.
Нынешняя молодежь стремится к полной свободе от лишних вещей, в том числе громоздкой мебели. Именно поэтому большинство людей старается перенимать опыт у японцев, которые издревле не страдали накопительством всего и вся, а совсем наоборот, они непреклонно следовали строгим принципам очищения. Но такое видение максимальной пустоты у жителей Страны восходящего солнца развилось неспроста.
Нескольких подушек и матраса – вполне достаточно для организации зоны сна японца. | Фото: matrasum.ru/ on2architects.com.
Японцы издревле научились довольствоваться малым. | Фото: topdom.ru.
Учитывая то, что японцы живут на острове, где часто бывают природе катаклизмы, а разрушительные землетрясения - довольно обычное явление, они старались не обставлять свое жилище ни крупногабаритной мебелью, ни приобретать большое количество предметов быта и личных вещей. Им достаточно иметь толстый хлопчатобумажный матрас (футон), который используется вместо кровати ночью, а если его сложить, то его можно использовать как стол и за ним можно даже пообедать.
Современный интерьер японского жилища. | Фото: moydom.media/ ideas-for-house.ru.
Непредсказуемость сил природы выработала у японцев абсолютную практичность и рациональность. Если в доме/квартире проживает одинокий человек, то для него достаточно иметь всего лишь один комплект столовых приборов, а не целый арсенал ложек, вилок и всевозможных тарелок на огромную компанию гостей, которая может быть когда-нибудь нагрянет. Подобным образом обстоят дела и с одеждой и обувью – японец приобретает только самое необходимое и в его гардеробе никогда не будет лишних рубашек или много пар туфель одновременно.
Традиционный интерьер японцев предусматривает размещение горок-лестниц, в которых много выдвижных коробок/ящиков. | Фото: miuki.info.
Современные шкафы замаскировали так, что сразу и не определишь, есть ли мебель в японском доме. | Фото: mebelvbloge.ru/ ideal32.ru.
Такая практичность вовсе не означает, что в японском жилище нет систем хранения. Их стиль оформления интерьера предусматривает наличие большого количества встроенных шкафов, которые умело замаскированы под цвет стен. Для того, чтобы достичь такого слияния, японцы выбирают мебель с гладкими фасадами, без фактурной резьбы, всевозможных украшений или рисунков и, конечно же, без фурнитуры. Как правило, подобные встроенные системы занимают самую длинную стену без окон, что обеспечивает владельцев большим количеством полок, выдвижных ящиков и рейлингов, где прячутся практически все без исключения вещи.
Подиум в японском доме – главная конструкция для зонирования и организации скрытых систем хранения. | Фото: pinterest.ru/ mug-naprokat.ru.
Есть еще одно очень важное место, которое выступает не только в роли места отдыха, общения, принятия пищи или сна, но и вместительной системой хранения – это подиум. Именно эта конструкция занимает львиную долю жилого пространства. Чаще всего подиум служит обеденной зоной, причем как в огромных домах, так и довольно маленьких квартирах. Это очень практичное сооружение, внутри которого грамотно и рационально распределены вместительные ящики, люки с полками или ниши, скрытые от людских глаз.
Котацу – традиционный японский стол с подогревом. | Фото: moydom.media/ blog.postel-deluxe.ru.
В давние времена японцы организовывали трапезу вокруг котацу (похож на стол), а стульями служили татами (плетеная циновка) или уже известные нам футоны, которые и располагались на подиуме.
Отопление по-японски – традиционный стол котацу с подогревом. | Фото: mebelok.com.
Справка от редакции: Котацу — это традиционный японский предмет мебели, напоминающий стол, только на низком деревянном каркасе. Эту основу накрывают футоном или толстым одеялом, затем устанавливают столешницу, под которую прячут источник тепла (тлеющий уголь или электроподогрев). А в старые времена столом служила тансу (коробка), в которую прятались самые важные и необходимые вещи. Тансу оснащалась колесиками или была небольшого размера, чтобы в случае опасности хозяева могли быстро унести ее с собой.
Обеденная зона на подиуме легко превращается в спальню. | Фото: in.pinterest.com/ decorpro.blog.
Помимо обеденного зала на подиуме организовывают и ночлег. Для этого достаточно достать из укромного места большой футон, пару подушек и одеяло. А на утро все это добро снова прячется в скрытый ящик или шкаф, поэтому и создается впечатление абсолютной пустоты и чистоты.
Европейская мебель немного изменила представление японцев об обеденной зоне. | Фото: convera.ru/ realinvest.com.ua.
Врожденная практичность и способность довольствоваться малым помогает современным японцам прекрасно себя чувствовать в крошечных квартирах, не обременяясь различным хламом и ненужными вещами.
Теперь вместо котацу используют столы с укороченными ножками. | Фото: pinterest.ru.
Несмотря на то, что большинство жителей Японии уже отошли от использования футонов и котацу в традиционном понимании, «пришлую» европейскую мебель они адаптировали под свои каноны практичности и красоты. Так, например, вместо матрасика для сидения они могут использовать привычный для нас стул, но только без высоких ножек. Также японцы трансформировали и столы. Чтобы не сооружать котацу, у стола просто подпилили ножки. Теперь, сидя практически на полу, стало довольно удобно кушать.
Японцы никогда не загромождают пространство мебелью и открытыми полками. | Фото: timeszp.com/ matcha-jp.com.
Открытые полки японцы по-прежнему не очень жалуют и используют их лишь для того, чтобы поставить статуэтки Будды или любые другие религиозные атрибуты. Большинство владельцев даже книги и журналы очень редко выставляют на этажерках или полках, они их также прячут в шкаф или в ниши под подиумом, придерживаясь все тех же канонов пустоты, максимального простора и чистоты.
Максимум света с минимальным количеством мебели создают иллюзию большого пространства. | Фото: pinterest.com/ interiordesign.lovetoknow.com.
Чтобы поддерживать видимость пустоты, японцы умело используют освещение и зонирование с помощью традиционных японских дверей из полупрозрачной бумаги, натянутой на тонкую деревянную раму (седзи), различных перегородок и лаконичных штор.
Полупрозрачные перегородки помогают зонировать пространство. | Фото: interiordesign.lovetoknow.com/ freepik.com.
Ни в одном традиционном японском доме вы не увидите помпезные балдахины или портьеры из тяжелой плюшевой ткани, также в их домах нет места и для вычурных ламбрекенов. Текстиль они используют только натуральный в спокойной цветовой гамме и по размеру окна или двери. Оборок, глубоких складок и бантиков японцы категорически не приемлют.
Лаконичные экранные шторы помогут создать стильный и ненавязчивый интерьер. | Фото: digsdigs.com/ hapymodern.ru.
Японцы предпочитают экранные или панельные шторы, созданные из хлопка, шелка, льна или рисовой бумаги, которые плотно прилегают к периметру окна. Они давным-давно научились видеть красоту в малом, а не в наличии пафосности во всем и вся и кричащей роскоши. Эти люди искренне верят (и придерживаются этого!), что чистое, не захламленное пространство значительно улучшает эмоциональное состояние человека и способствует полному расслаблению после трудового дня.
