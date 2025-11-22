10 странных привычек домашних животных, которые ставят нас в тупик

Чаще всего мы думаем, что отлично понимаем своих любимцев, но иногда кажется, что они намеренно сводят нас с ума, причем с самым невинным выражением симпатичной морды.
Мы узнали удивительные вещи о домашних питомцах и спешит поделиться с вами!
Почему кошки пьют воду откуда угодно, кроме собственной миски?
Потому что боятся отравится. Кошка лакает чай и компот из забытых на столе чашек, ловит капли из-под крана и даже пробует воду из унитаза, упорно игнорируя ту, что приготовили специально для нее не из вредности и упрямства. В течение миллионов лет в дикой природе едой для кошки были животные, убитые ею или кем-то еще. Кошка не могла знать, как долго лежит здесь найденная ею туша и не попали ли расплодившиеся в ней микробы в ближайший водоем. Даже если зверь сам только что убил жертву, свежая кровь не улучшала вкусовых качеств воды. Поэтому хищники никогда не пили воду в том месте, где обедали.
Почему ежи топают по ночам?
Ежи — ночные животные и большую часть дня спят, вылезая из укрытий только в сумерках. В дикой природе звери проводят ночи в поисках еды: слизняков, улиток, червей, жуков, многоножек, личинок насекомых и даже мышат и лягушек. Несмотря на то что хозяева домашних ежиков оставляют им корм, животные все равно пытаются отыскать добычу в шкафу, за диваном, под раковиной и в других укромных местах. Охотничьи инстинкты и биологические ритмы заставляют ежей просыпаться по ночам и перерывать дом даже тогда, когда они не голодны. Из-за особенностей походки и длинных когтей блуждания ежей по дому действительно сопровождаются топотом.
Почему кошки все опрокидывают?
Точно не из-за неуклюжести. Кошки очень осторожные хищники и обладают потрясающей координацией. Если кошка роняет чашку с кофе вам на клавиатуру, возможно, она больна или нервничает, или хочет привлечь ваше внимание к важной для нее проблеме, или пытается напомнить о необходимости купить новый ноутбук. Кошки существа очень нервные, из состояния равновесия их может вывести все что угодно, поэтому решение проблемы псевдонеуклюжести — задача не из легких. Наказывать кошку в данном случае — только усугублять ситуацию. Единственный выход: предоставить вашему любимцу больше жизненного пространства. Возможность уединения действует на пушистых паршивцев умиротворяюще и обычно понижает градус их безумия.
Почему собаки гоняют кошек?
По привычке. В природе отношения между хищными млекопитающими всегда напряженные: сильный старается уничтожить слабого. Тигр никогда не упустит возможности убить волка или выводок волчат. Волки при удобном случае уничтожают рысей, лис, енотовидных собак, койотов; гиены и гиеновые собаки нападают на детенышей львов, леопардов и гепардов. Видимо, отношение собак к кошкам — наследие этой вражды.
Почему попугаи говорят?
Потому что могут. Последние исследования показывают, что попугаи действительно умнее большинства пернатых, а их способность воспроизоводить человеческую речь связана с особым строением мозга. Сравнив активность генов в разных типах нервных клеток у попугаев и певчих птиц, нейрофизиологи обнаружили в их мозге необычный участок, который отсутствует у других видов пернатых.
Оказывается, в мозге певчих птиц и попугаев присутствуют так называемые «ядра обучения», которые помогают птицам запоминать звуки и воспроизводить их. Генетический анализ показал, что данные «ядра» в мозге попугаев устроены совершенно иначе — они окружены многослойной оболочкой, состоящей из нейронов. Чем толще эта оболочка, тем выше способность попугая запоминать слова и справляться с воспроизведением звуков.
Почему собаки наклоняют голову, когда слушают вас?
Скорее всего, от усердия. Есть несколько теорий, почему собаки регулярно делают эти, умиляющие большинство двуногих движения, сосредоточенно и очень серьезно глядя вам прямо в глаза. Однако, скорее всего, наклон головы действительно помогает им понять что происходит. Собаки отлично считывают язык тела и прекрасно понимают что хозяин разговаривает именно с ними и ждут конкретных сигналов, указывающих на то, что конкретно вы имеете в виду, а голову наклоняют, для того чтобы лучше слышать.
Почему кошки мяукают, а собаки лают?
Только для вас. Кошки никогда не мяукают, общаясь друг с другом, а волки — ближайшие родственники собак — не умеют лаять, по крайней мере, во взрослом возрасте.
Волчата издают похожие на лай звуки, но взрослые волки не лают никогда. Долгое время ученые считали, что люди оставляли себе только самых доброжелательных и игривых волков, которые, даже повзрослев, во многом ведут себя как щенки. Последние исследования показывают, что реальная картина несколько сложнее.
В разных ситуациях животные лают по-особому: звуки при встрече с незнакомцем отличались от тех, что собаки издают, скажем, во время игры или при общении с себе подобными. Более того, оказалось, что люди способны отличать лай, который собаки издают в разных ситуациях. К тому же акустическая структура лая у собак очень похожа, в отличие от структуры любых других издаваемых ими звуков. Скорее всего, необычное акустическое единообразие лая четко указывает на его приспособительное значение: лай предназначен прежде всего для уха человека, поэтому должен быть простым и понятным. А те звуки, которые собаки оставили «для себя», могут заметно различаться, так как не влияют на главное для собаки — общение с человеком.
С кошками ситуация очень схожая — они мяукают для того, чтобы быть услышанными человеком.
Почему собаки крутятся на месте, перед тем как улечься спать?
Волки и другие дикие собаки крутятся вокруг места, на которое собираются улечься по двум причинам. Во-первых, чтобы примять траву, а во-вторых, чтобы у спрятавшихся в ней змей и других существ было времени, чтобы покинуть территорию. Это поведение не имеет особого смысла у современных домашних собак, но, как это часто случается, инстинкт оказывается сильнее.
Почему кошки любят коробки?
Это для них укрытие или засада. Для мелкого одиночного хищника — а именно они были предками домашних кошек — любая полость небольшого размера представляет интерес. В ней может находиться добыча, но главное — ее можно использовать как безопасное укрытие для сна, отдыха, устройства логова для котят, а также как скрытый наблюдательный пункт или место засады. Картонные коробки и деревянные ящики привлекают кошек еще и потому, что в них тепло.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии