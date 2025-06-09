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Знаменитости со своими собаками

Что общего между Мэрилин Монро, Элвисом Пресли, Майли Сайрус и Дженнифер Лопес? Помимо звездного статуса их всех объединяет любовь к собакам! И вот неопровержимые доказательства, которые растопят твое сердце.

1. Мэрилин Монро и Артур Миллер


Знаменитости со своими собаками

Знаменитая актриса и ее муж с улыбкой во весь рот играли со своим псом Хьюго на лужайке перед домом Артура 25 июня 1956 года.

2. Дженнифер Лопес


Знаменитости со своими собаками

 

Актриса позирует с щенком на руках на пороге своего дома в Лос-Анджелесе, 1992 год.

3. Бетти Уайт


Знаменитости со своими собаками Актриса 50-х с сенбернаром Сторми показывает смешные трюки в Лос-Анджелесе, 1954.

4. Одри Хепберн


Знаменитости со своими собаками Звезда «Завтрака у Тиффани» раздает автографы, не выпуская из рук йоркширского терьера Йорки, 1961.

5. Майли Сайрус


Знаменитости со своими собаками

Скандальная поп-звезда несет своего маленького пинчера по аэропорту Майами, 2012.

6. Шер


Знаменитости со своими собаками

Известная певица гладит свою громадную немецкую овчарку в резиденции в Лос-Анджелесе, 1968.

7. Пол Маккартни


Знаменитости со своими собаками

Певец из группы «Битлз» и его овчарка Марта сидят на крыльце дома Пола, 20 июня 1967 года.

8. Лив Шрайбер


Знаменитости со своими собаками

Актер везет питомца в велосипедной корзинке в Сохо (Нью-Йорк), май 2018.

9. Клинт Иствуд


Знаменитости со своими собаками Кот и собака встречают актера в его доме на Голливудских холмах, 1960.

10. Эмили Ратаковски


Знаменитости со своими собаками

 

Модель показала своего щенка овчарки на «Ночном шоу» Джимми Фэллона 24 мая 2019 года.

11. Грейс Келли


Знаменитости со своими собаками

http://vs-t.ru/znamenitosti-so-svoimi-sobakamiАмериканская актриса со своим веймаранером на яхте. До свадьбы с принцем Альбертом остались считаные дни: фото сделано 12 апреля 1956 года.

12. Том Селлек


Знаменитости со своими собаками Актер отдыхает на Гавайях с собакой, 1983.

13. Ринго Старр


Знаменитости со своими собаками Барабанщик «Битлз» играет с щенками возле своего дома в Вейбридже, 1960.

14. Дженнифер Лоуренс


Знаменитости со своими собаками

 

Актриса прячет щенка от репортеров в Нью-Йорке 24 июня 2015 года.

15. Джессика Биль


Знаменитости со своими собаками Актриса играет с английским бульдогом в Санта-Монике в июне 2003 года.

16. Хилари Дафф


Знаменитости со своими собаками

Актриса несет черного щенка лабрадора по аэропорту Лос-Анджелеса 12 апреля 2018 года.

17. Ричард Бартон и Элизабет Тейлор


Знаменитости со своими собаками Пара путешествует на корабле в компании трех собак, Лондон, 17 февраля 1968 года.

18. Элвис Пресли


Знаменитости со своими собаками Певец выступает со своим бассет-хаундом на «Шоу Стиви Аллена», апрель 1956.

19. Джуди Гарленд и Винсент Миннелли


Знаменитости со своими собаками Мать Лайзы Миннелли с мужем подарила дочери пуделя на ее четвертый день рождения, 1950.

20. Мэрилин Монро


Знаменитости со своими собаками Актриса гладит свою собаку на съемках в Неваде, 1960.

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