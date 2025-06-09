Знаменитости со своими собаками

С нами не соскучишься!

Что общего между Мэрилин Монро, Элвисом Пресли, Майли Сайрус и Дженнифер Лопес? Помимо звездного статуса их всех объединяет любовь к собакам! И вот неопровержимые доказательства, которые растопят твое сердце.



1. Мэрилин Монро и Артур Миллер

2. Дженнифер Лопес

3. Бетти Уайт

4. Одри Хепберн

5. Майли Сайрус

6. Шер

7. Пол Маккартни

8. Лив Шрайбер

9. Клинт Иствуд

10. Эмили Ратаковски

11. Грейс Келли

12. Том Селлек

13. Ринго Старр

14. Дженнифер Лоуренс

15. Джессика Биль

16. Хилари Дафф

17. Ричард Бартон и Элизабет Тейлор

18. Элвис Пресли

19. Джуди Гарленд и Винсент Миннелли

20. Мэрилин Монро