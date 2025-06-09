Знаменитости со своими собаками

Что общего между Мэрилин Монро, Элвисом Пресли, Майли Сайрус и Дженнифер Лопес? Помимо звездного статуса их всех объединяет любовь к собакам! И вот неопровержимые доказательства, которые растопят твое сердце.
1. Мэрилин Монро и Артур Миллер
Знаменитая актриса и ее муж с улыбкой во весь рот играли со своим псом Хьюго на лужайке перед домом Артура 25 июня 1956 года.
2. Дженнифер Лопес
Актриса позирует с щенком на руках на пороге своего дома в Лос-Анджелесе, 1992 год.
3. Бетти Уайт
Актриса 50-х с сенбернаром Сторми показывает смешные трюки в Лос-Анджелесе, 1954.
4. Одри Хепберн
Звезда «Завтрака у Тиффани» раздает автографы, не выпуская из рук йоркширского терьера Йорки, 1961.
5. Майли Сайрус
Скандальная поп-звезда несет своего маленького пинчера по аэропорту Майами, 2012.
6. Шер
Известная певица гладит свою громадную немецкую овчарку в резиденции в Лос-Анджелесе, 1968.
7. Пол Маккартни
Певец из группы «Битлз» и его овчарка Марта сидят на крыльце дома Пола, 20 июня 1967 года.
8. Лив Шрайбер
Актер везет питомца в велосипедной корзинке в Сохо (Нью-Йорк), май 2018.
9. Клинт Иствуд
Кот и собака встречают актера в его доме на Голливудских холмах, 1960.
10. Эмили Ратаковски
Модель показала своего щенка овчарки на «Ночном шоу» Джимми Фэллона 24 мая 2019 года.
11. Грейс Келли
http://vs-t.ru/znamenitosti-so-svoimi-sobakamiАмериканская актриса со своим веймаранером на яхте. До свадьбы с принцем Альбертом остались считаные дни: фото сделано 12 апреля 1956 года.
12. Том Селлек
Актер отдыхает на Гавайях с собакой, 1983.
13. Ринго Старр
Барабанщик «Битлз» играет с щенками возле своего дома в Вейбридже, 1960.
14. Дженнифер Лоуренс
Актриса прячет щенка от репортеров в Нью-Йорке 24 июня 2015 года.
15. Джессика Биль
Актриса играет с английским бульдогом в Санта-Монике в июне 2003 года.
16. Хилари Дафф
Актриса несет черного щенка лабрадора по аэропорту Лос-Анджелеса 12 апреля 2018 года.
17. Ричард Бартон и Элизабет Тейлор
Пара путешествует на корабле в компании трех собак, Лондон, 17 февраля 1968 года.
18. Элвис Пресли
Певец выступает со своим бассет-хаундом на «Шоу Стиви Аллена», апрель 1956.
19. Джуди Гарленд и Винсент Миннелли
Мать Лайзы Миннелли с мужем подарила дочери пуделя на ее четвертый день рождения, 1950.
20. Мэрилин Монро
Актриса гладит свою собаку на съемках в Неваде, 1960.
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