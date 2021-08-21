12 советов, как быстро и надёжно победить лень, чтобы не стать её заложником

Лень – двигатель прогресса. Это, конечно, но иногда она заходит настолько далеко, что просто-напросто становится хронической, не давая возможности довести начатое до конца. И чтобы не стать очередной жертвой матушки-лени, стоит соблюдать несколько простейших правил…
1. Бодрость с утра
Доброе, бодрое утро. \ Фото: domokhozi.ru.
Как оказалось, чтобы побороть лень, необязательно быть гением, способным изобрести волшебное лекарство от подобного состояния. Достаточно начать день бодренько: принять контрастный душ, выпить чашечку бодрящего напитка, надеть любимую, а главное удобную одежду, распахнуть окна и двери настежь, впуская свежий воздух в помещение и, пожалуй, отправиться на раннюю прогулку, если позволяет возможность.
2. Ставим цели
Ставим перед собой цели и задачи. \ Фото: sunny7.ua.
Второе правило гласит: поставив цель для выполнения той или иной работы, не сидите на месте, а действуйте с первых же минут. Чем быстрее закончите намеченные дела, тем больше будет времени для отдыха.
3. Планы на день
Расставляем приоритеты. \ Фото: google.com.
Планируйте свой день, но только так, чтобы не стать заложником ста дел, которые вновь окажутся недоведёнными до конца. Расставьте приоритеты, и, повесив список на видном месте, выполняйте всё по порядку.
4. Первый шаг к выполнению задач
Делаем первые шаги к работе. \ Фото: prostoinvesticii.com.
Первый шаг навстречу запланированным делам поможет вам преодолеть ленивое состояние, подтолкнув к выполнению заранее поставленных задач.
5. Чередуйте занятия
Сочетаем приятное с полезным, не забывая о спорте. \ Фото: google.ru.
Не забывайте чередовать работу, ведь, как известно, однообразное занятие быстро утомляет и наскучивает. Поэтому разбавляйте умственную деятельность небольшими физическим нагрузками и наоборот, а также поощряйте себя приятными мелочами в виде пятиминутного отдыха с чашечкой чая/кофе. Поверьте, таким образом вы не только избавитесь от состояния ничегонеделания, но и с неподдельным энтузиазмом продолжите всё начатое.
6. Мотивация
Мотивируй себя. \ Фото: samso.ru.
Не забывайте о мотивации. Как известно, это отличный способ сдвинуться с насиженного места и побороть лень.
7. Придерживайтесь оптимизма
Долой пессимизм. \ Фото: mhealth.ru.
Чтобы не случилось – не унывайте. Хорошее настроение – залог отличного и плодотворного дня.
8. Доводите начатое до конца
Сделал дело - гуляй смело. \ Фото: deti48.ru.
Будьте решительнее и доводите начатое до конца. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А если вас одолевают страхи и сомнения, то придумайте подбадривающий девиз, мысленно повторяя его про себя. Подобное действие поможет отыскать выход из сложившейся ситуации и преодолеть временные жизненные трудности.
9. Взгляд со стороны
Посмотрите на происходящее со стороны. \ Фото: mudrostmira.ru.
Взгляд со стороны. Иногда такая позиция служит мощным толчком к действиям. Оцените ситуацию, посмотрите на происходящее под новым углом и собравшись с духом начните наконец-то что-то делать, а не сидеть сложа руки.
10. Ничего не делать
Ничего неделание. \ Фото: ru.pngtree.com.
Ещё один прекрасный способ побороть лень – ничего не делать. Сядьте на стул и не меняя позы, посидите несколько минут. В такие моменты время буквально останавливается, превращаясь в вечность. И уж поверьте, вряд ли вы захотите сидеть, бездействуя до конца дня.
11. Строго в срок
Выполняйте все поставленные задачи в срок. \ Фото: ridus.ru.
Всегда выполняйте поставленные задачи в срок. Такой подход к работе вырабатывает организованность и ответственность, поэтому у вас сто процентов не будет времени на лень. Ведь вы хотите закончить всё начатое как можно быстрее, чтобы потом со спокойной душой отдыхать, ни о чём не думая.
12. Долой бездействие
Долой бездействие. \ Фото: koffkindom.ru.
И последнее. Помните о главном, что под лежачий камень вода не течёт. Всё в ваших руках, кроме лени.
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