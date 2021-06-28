Зачем нужно надевать пакет на кран на кухне: трюк от опытных хозяек

Некоторые опытные хозяйки и хозяева идут на одну странную, но в тоже время вполне действенную хитрость – надевают на кухонный кран целлофановый пакет. Наверняка, многим уже интересно, зачем такое вообще делать и чем в кухонных вопросах может помочь какой-то там пакет за несколько копеек.
Делаем прорезь. /Фото: ya.ru.
Рекомендация предельно простая. Берем обычный прозрачный целлофановый пакет, у нас такие продают рулонами за несколько десятков рублей. Понадобится всего один единственный. С одной стороны, примерно на половину длины шва делаем аккуратную прорезь. Помогут в этом деле обычные ножницы. Теперь остается только надеть пакет через сделанную прорезь на кран так, чтобы целлофан закрывал собой вентили.
Натягиваем на кран. /Фото: ya.ru.
Для чего это нужно? На самом деле все предельно просто. Нужно это для того, чтобы во время готовки жирные и грязные руки не пачкали кран. Дело в том, что многие люди во время работы с тем же мясом из-за жирных рук включают воду и не выключают ее на протяжении всего момента работы. Как итог – дополнительные траты из-за повышенного расхода воды.
Поправляем. /Фото: ya.ru.
Кроме того, на вентилях больше не будут оставаться жирные следы, которые могут стать причиной образования плесени, если не осуществлять своевременную влажную уборку. Плесень же, начавшаяся с раковины, постепенно может распространиться по всей кухне. Вывести ее в последствии будет очень сложно.
Пользуемся! /Фото: ya.ru.
Отдельно следует добавить, что куда лучше и проще решить данный вопрос раз и на всегда «глобальным подходом», а именно – установить на смеситель переключатель с рычагом, а не с вентилями. Рычаг намного меньше пачкается, да и пользоваться им удобнее. А периодически мыть сантехнические агрегаты все равно всегда нужно.
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