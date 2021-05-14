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Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

Всеобщее восприятие красоты довольно неопределенно и размыто, однако пластический хирург Джулиан де Сильва из лондонской клиники Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery заявил, что знает, как выглядит лицо, которое хотели бы иметь большинство женщин во всем мире.

Составленный фоторобот представляет собой сочетание черт лиц знаменитостей, скопировать которые чаще всего хотели клиентки доктора де Сильвы. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, оказывается, обладает «идеальным с математической точки зрения носом», который возглавил топ запрашиваемых черт звезд.

Де Сильва составил список на основании пожеланий более 1000 клиенток за 10 лет работы.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

На втором месте оказались веки и разрез глаз британской актрисы Киры Найтли.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

Третье место заняли брови американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

4-е место — соблазнительные губы испанской актрисы Пенелопы Крус.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

5-е — выдающиеся скулы Анджелины Джоли.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

На 6-м месте оказалась актриса Риз Уизерспун и ее вызывающая зависть кожа.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

Бунтарка Майли Сайрус тоже попала в список. Желающие изменить свою внешность женщины хотели иметь такой же лоб, как у молодой певицы и актрисы.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

8-е место — подбородок Селены Гомес.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

Удивительно, но певица и актриса Шер, которая помимо своего творчества знаменита любовью к пластическим операциям, тоже оказалась в списке.

Ее самой привлекательной чертой британки посчитали линию подбородка.

Пластический хирург сделал идеальное лицо из самых часто запрашиваемых черт звезд

Со своей стороны не можем не отметить, что фоторобот поразительно напоминает реально существующую женщину — молодую актрису Нину Добрев. А как вы считаете?

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