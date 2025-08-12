13 исторических памятников, к которым толпами стекаются туристы

На нашей планете можно найти огромное количество удивительных мест, как рукотворных, так и естественных. И ежегодно миллионы людей приезжают в самые разные части планет, чтобы получить новые впечатления и увидеть в том числе великие исторические места. И, сколько бы ни было некоторым из них лет, они продолжают привлекать миллионы посетителей.
1. Христос-Искупитель (Бразилия)
Самая знаменитая статуя Христа. /Фото: getyourguide.ru
«Христос-Искупитель» - это статуя Иисуса Христа, выполненная в стиле ар-деко, которая находится в бразильском Рио. Объект был воздвигнут в период с 1922 по 1931 годы. «Христос-Искупитель» является самой большой на планете статуей изобразительного искусства - её высота составляет 39,6 метра, включая постамент высотой в 9,5 метра. Расположенная на вершине 700-метровой горы Корковадо, что на территории лесного национального парка Тижука, скульптура весит примерно 635 тонн, что сопоставимо с массой сразу 90 взрослых слонов мужского пола.
2. Ангкор-Ват (Камбоджа)
Огромный религиозный комплекс прошлого. /Фото: enjourney.ru
Ангкор-Ват по праву считается крупнейшим религиозным комплексом на планете и расположен в современном Ангкоре, Камбоджа. Его построил один из самых могущественных королей индуистско-буддийского происхождения, «Сурьяварман 2», правитель кхмерской империи, приблизительно в 12 столетии. Ангкор-Ват отличается интересным сочетанием индуистской и буддийской культур, что также свидетельствует о богатстве искусства и культуры кхмеров.
3. Московский Кремль (РФ)
Отечественная крепость-достопримечательность. /Фото: planetofhotels.com
На отечественных просторах есть своя известная на весь мир достопримечательность. Московский Кремль буквально является «крепостью внутри города», однако был построен по прямому назначению в 1482-1495 годах, с тех же пор являясь резиденцией правителя российского государства. Не только сам Кремль интересен туристам: и внутри него есть множество исторических памятников, и рядом с ним, например, Спасская башня или Колокольня Ивана Великого.
4. Колизей (Италия)
Легендарная античная арена. /Фото: 100-faktov.ru
Архитектурный символ Рима и настоящая гордость современной Италии. На протяжении столетий Колизей сохраняет за собой почётное звание архитектурного шедевра и исторического памятника величественной древнеримской цивилизации. Объект был построен две тысячи лет назад - в первом веке нашей эры, и представляет собой самый большой амфитеатр на планете. Использовался он первоначально как арена для гладиаторских боев, различных зрелищ с дикими зверями и даже в качестве места казни христиан в ранней Римской Империи.
5. Статуя Свободы (США)
Архитектурный символ Нью-Йорка. /Фото: 100-faktov.ru
La Liberte eclairant le monde, больше известная как Статуя Свободы является не только неоклассическая скульптура, расположенной в Нью-Йорке и созданной Фредериком Огюстом Бартольди. Она также, будучи подарком американцам от народа Франции, изображает Либертас, римскую богиню, которая несёт факел и tabula ansata (табличку), а у ёё ног лежат сломанные цепи. Статуя является самым известным символом свободы, а также гостеприимным объектом для миллионов туристов и иммигрантов.
6. Остров Пасхи (Полинезия)
Остров, знаменитый своими таинственными статуями. /Фото: planetofhotels.com
Остров Пасхи знаменит на весь мир своими 887 монументальными человеческими статуями, которые называются моаи. Считается, что они были созданы древним народом Рапа-Нуи. Остров Пасхи находится в Тихом океане к западу от Чили, в юго-восточной части так называемого полинезийского треугольника. Моаи были изготовлены в основном из вулканического пепла и базальта, что делает их ещё более уникальными. В 1995 году остров Пасхи был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
7. Стоунхендж (Великобритания)
Уникальный древний памятник. /Фото: puteshestvovat.com
Стоунхендж представляет собой исторический памятник, вероятно, сакрального характера, который расположен в британском графстве Уилтшир. Конструктивно он является в основном круглой установкой из крупных стоячих камней. Правда, такой вид он принял только пару столетий назад. Вокруг этого доисторического объекта, его появления и возможного использования существует множество спорных теорий, несмотря на то, что исследуют его десятилетиями. Стоунхенжд также попал в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.
8. Тикаль (Гватемала)
Наследие таинственных майя. /Фото: mif-mira.ru
Тикаль является руинами древнего города легендарной цивилизации Майя, которые были найдены в тропических лесах Гватемалы. А ранее она была популярной площадкой для охотников за сокровищами. Помимо своего размаха, Тикаль поражает и своим наследием: осталось множество свидетельств того, что в классический период именно этот город был доминирующей силой, которая контролирует большую часть политики, экономики и военных операций Майя.
9. Мачу-Пикчу (Перу)
Остатки величия древних инков. /Фото: explorebyyourself.com
Мачу-Пикчу является испанским названием для обозначения старой вершины. А сам объект расположен на горном хребте над Священной долиной, в регионе Куско, Урубамба, Перу. Трудно найти более знаковый объект, который остался от цивилизации инков. Большинство археологов полагают, что он был возведён в качестве поместья для императора инков «Пачакути» в период с 1438 по 1472 годы. Мачу-Пикчу был включён в список новых семи чудес света в 2007 году.
10. Петра (Иордания)
Древний каменный город. /Фото: tursputnik.com
Петра, первоначально называвшийся Ракму или Роуз, является древним городом, находящимся на территории современной Иордании. Основан приблизительно в 312 году до нашей эры и был столицей арабских набетеев. Петра также получил известность как город Роуз из-за особого цвета камня, который был использован при возведении. После забвения его открыли только в 1812 году несколькими швейцарскими исследователями. В 1985 году Петра получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
11. Волюбилис (Марокко)
Ещё одна столица древнего государства. /Фото: about-planet.ru
Город Волюбилис представляет собой столицу древнего королевства Мавритания. Был основан в 3 столетии до нашей эры, а позднее стал одним из важнейших приграничных поселений Римской империи, что позволило ему получить множество прекрасных памятников. Впервые город раскопали французские археологи во время французского режима Марокко в период между 1912 и 1956 годами. Однако большая часть Волюбилиса до сих пор не раскопана, что, впрочем, не мешает ему быть одной из наиболее хорошо сохранившихся руин Римской империи.
12. Пирамида Хеопса
Самая известная пирамида в мире. /Фото: stoneforest.ru
Легендарная Великая пирамида в Гизе, также известная как пирамида Хуфу или пирамида Хеопса, была построена приблизительно в 2560 году до нашей эры. Среди оригинальных семи чудес света, пирамида в Гизе - единственная сохранившихся, несмотря на то, что существует уже более 4500 лет. По мнению археологов, пирамида, скорее всего, относится к четвертой династии фараону Хуфу, однако доподлинно неизвестно, как именно она была построена. На протяжении многих лет она изучается, однако тайны свои раскрывать пока не спешит.
13. Тадж Махал (Индия)
Популярнейший туристический объект в мире. /Фото: funart.pro
Тадж-Махал был построенный в память о любимой жене шахом Джаханом, пятым императором династии Моголов. Всё здание было построено из чистого белого мрамора, и является самым красивым и масштабным символом любви и привязанности. Тадж-Махал получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году. Ежегодно миллионы людей, особенно влюблённые и семейные пары, приезжают туда, чтобы увидеть его красоту и величие.
