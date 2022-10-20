Идеи организации системы хранения на балконе и лоджии

Наличие лоджии или балкона всегда подразумевает присутствие дополнительной свободной площади. При желании в таком месте легко организовать удобную систему хранения.

Все зависит исключительно от потребностей и предпочтений. Это могут быть встроенные шкафы, открытые и закрытые полки, дополненные открывающимися коробами уголки для отдыха, подвешенные к потолку и стенам крюки и многое другое. В ход идут остатки стройматериала, старая корпусная мебель, навесы. В результате место находится для самых разных вещей: от овощей и консервации до инструмента и транспортных средств. Посмотрите на уже реализованные удачные идеи, вполне возможно, что какую-то из них вы захотите перенять, а может даже усовершенствовать.



































































































































































































