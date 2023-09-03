Кто и зачем похитил Камень Судьбы - древнюю шотландскую реликвию и символ суверенитета

Гениальный план

Трон для коронации со Скунским Камнем в Вестминстерском аббатстве.

Коронационный трон в Вестминстерском аббатстве после кражи Камня Судьбы, около 27 декабря 1950 года.

Непредвиденные обстоятельства

Фотография большого камня с железными кольцами.

Шотландский Камень Судьбы — пропал из Вестминстерского аббатства перед Рождеством 1950 года.

Скотленд-Ярд в растерянности

Возвращение в Англию и обратно

Шотландский камень судьбы вывозится из аббатства Арброт, Форфаршир, Шотландия, после того, как шотландские националисты передали его хранителю аббатства Джеймсу Уайзхарту.

Король Карл III во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года в Лондоне, Англия.

Скунская часовня с копией Камня Судьбы на переднем плане.