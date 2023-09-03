Кто и зачем похитил Камень Судьбы - древнюю шотландскую реликвию и символ суверенитета

Камень Судьбы или Скунский Камень — это древняя шотландская реликвия, символ суверенитета. Артефакт веками хранился в Англии, в Вестминстерском аббатстве. Похищение этого камня стало одним из самых знаковых событий в истории Шотландии и настоящей сенсацией. Четыре шотландских студента, не пролив ни капли крови, совершили поступок, который стал образцом решимости и поводом для бесконечной национальной гордости на их родине. Подробнее о легендарном эпизоде в шотландском фольклоре — далее в обзоре.
Гениальный план
В течение сотен лет Камень Судьбы был задействован в церемонии коронации шотландских королей. В конце 13 века Скунский Камень был похищен английским королём Эдуардом I во время войн за независимость Шотландии. Камень был привезён в Лондон и его поместили на королевский трон, который использовался для коронации английских монархов. Этот камень стал символом того, что король Англии также становился и королём Шотландии.
Трон для коронации со Скунским Камнем в Вестминстерском аббатстве.
Спустя столетия, уже в середине 20 века, четверо студентов Университета Глазго разработали дерзкий план по возвращению артефакта в родную Шотландию. Вдохновлялись молодые люди фантастическим романом Комптона Маккензи «Северный ветер любви», который был опубликован несколькими годами ранее.
В ограблении участвовали студенты Ян Гамильтон, Кей Мэтисон, Алан Стюарт и Гэвин Вернон. Спонсором акции выступил предприниматель из Глазго по имени Роберт Грей. За несколько дней до Рождества товарищи отправились в столицу Великобритании на двух автомобилях. Когда они приехали, то не стали тратить время впустую и сразу отправились в Вестминстерское аббатство. Гамильтон спрятался внутри, но был обнаружен сторожем. Тот поверил, что молодой человек просто зазевался и остался случайно запертым. Попытку решено было повторить на следующий день.
Коронационный трон в Вестминстерском аббатстве после кражи Камня Судьбы, около 27 декабря 1950 года.
Непредвиденные обстоятельства
В канун Рождества, в четыре утра, студенты проникли в аббатство, оставив одного следить за машиной. Они пробрались в часовню и приступили к попыткам снять камень с трона. Далее события пошли не по сценарию. Версий произошедшего существует несколько. Одни говорили, что, когда друзья выбили камень из трона, тот упал на пол и раскололся на две части. Другие говорят, что камень удалось извлечь целым, но когда его стали тащить за прикреплённые к нему цепи — он треснул.
Фотография большого камня с железными кольцами.
В любом случае, после кражи Камень Судьбы уже не был целым. Один студент нёс большую часть, другой меньшую. Последнюю благополучно погрузили в багажник. В это время из переулка появился полицейский и поинтересовался, что молодые люди делают у аббатства в 5 утра, когда оно закрыто. Студенты рассказали полисмену, что они только что приехали из Шотландии и не смогли найти отель. Объяснение полностью удовлетворило стража порядка, а ребята вздохнули с облегчением, ведь ценная реликвия лежала на виду, наспех прикрытая пальто. Гамильтон вернулся, чтобы помочь дотащить другую половину камня. Мэтисон уехала.
Тем временем Стюарт и Вернон были уверены, что товарищи их бросили и сбежали. Гамильтону в итоге пришлось тащить тяжеленную вторую половину самому. Юноша справился и загрузил бесценный груз в багажник второй машины. По пути он подобрал друзей, бредущих вдоль дороги. Камень бал настолько тяжёлым, что машина ехала с трудом и артефакт решили спрятать в поле недалеко от Рочестера в Кенте, прежде чем отправиться домой. Кей Мэтисон тем временем доехала до Бирмингема и, оставив автомобиль и сокровище в гараже своего друга, вернулась в Шотландию на поезде.
Шотландский Камень Судьбы — пропал из Вестминстерского аббатства перед Рождеством 1950 года.
Скотленд-Ярд в растерянности
В Шотландию камень ещё не доехал, но из аббатства исчез. Когда пропажа его была обнаружена, то власти немедленно закрыли границу между Англией и Шотландией. Это случилось впервые за 4 последних века. К делу были привлечены члены столичной полиции и Скотленд-Ярда, и хотя они ещё не знали об этом, но были абсолютно правы в своём подозрении, что камень направляется на север.
Гамильтон ждал пока шумиха уляжется, чтобы забрать древнюю реликвию с поля, где он её оставил. Прямо перед Новым годом он с друзьями поехал туда, погрузил камень в машину и привёз артефакт на родину. Там Камень Судьбы был передан Шотландской ассоциации заветов и спрятан под половицами фабрики в Боннибридже. Позже привезли его меньшую часть и наняли каменщика, который соединил обе части воедино. Затем Ассоциация шотландского завета отвезла отремонтированный камень в более отдалённое место. Гамильтон, которого подозревала полиция, вздохнул с облегчением.
Возвращение в Англию и обратно
Несколько месяцев спустя, Шотландская ассоциация заветов решила, что пришло время вернуть камень. Миссия по привлечению внимания к шотландскому движению за независимость была выполнена. Цель считалась достигнутой. Камень привезли в аббатство Арброт. Это было важное и знаковое место — именно здесь в 1320 году была провозглашена историческая Декларация независимости Шотландии. В апреле 1951 года полиция получила наводку о том, что камень находится там, а к февралю 1952 года он вернулся в Вестминстерское аббатство.
Шотландский камень судьбы вывозится из аббатства Арброт, Форфаршир, Шотландия, после того, как шотландские националисты передали его хранителю аббатства Джеймсу Уайзхарту.
Отважная четвёрка студентов была допрошена и все, кроме Гамильтона, признали себя виновными. Правда, политизированные мотивы их действий могли создать крайне напряжённую ситуацию, если бы их наказали строго. Таким образом, молодые люди вышли сухими из воды. Официальные лица в Англии осуждали действия студентов, называя их актом вандализма, но уголовным преступлением считать отказывались. В Шотландии же молодые люди мгновенно стали национальными героями. Ими гордились и их превозносили.
В 1953 году камень использовался при коронации королевы Елизаветы II. Сорок лет спустя, в 1996 году, она решила вернуть камень в Шотландию, где он и сейчас находится в Эдинбургском замке. Во время недавней коронации Карла III его доставили в Англию и поместили в коронационный трон. Потом вернули обратно.
Король Карл III во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года в Лондоне, Англия.
Вспоминая те далёкие события, Ян Гамильтон, будучи уже пожилым человеком, сказал: «Камень судьбы — это икона Шотландии. Во время одного из многочисленных вторжений англичан в Шотландию они забрали символ нашей нации. Вернуть его было очень символичным жестом. Сделать для своей страны что-то, не пролив ни капли крови - это то, чем можно гордиться».
Скунская часовня с копией Камня Судьбы на переднем плане.
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