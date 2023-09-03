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Кто и зачем похитил Камень Судьбы - древнюю шотландскую реликвию и символ суверенитета


Кто и зачем похитил Камень Судьбы - древнюю шотландскую реликвию и символ суверенитета

Камень Судьбы или Скунский Камень — это древняя шотландская реликвия, символ суверенитета. Артефакт веками хранился в Англии, в Вестминстерском аббатстве. Похищение этого камня стало одним из самых знаковых событий в истории Шотландии и настоящей сенсацией. Четыре шотландских студента, не пролив ни капли крови, совершили поступок, который стал образцом решимости и поводом для бесконечной национальной гордости на их родине. Подробнее о легендарном эпизоде в шотландском фольклоре — далее в обзоре.

Гениальный план



В течение сотен лет Камень Судьбы был задействован в церемонии коронации шотландских королей. В конце 13 века Скунский Камень был похищен английским королём Эдуардом I во время войн за независимость Шотландии. Камень был привезён в Лондон и его поместили на королевский трон, который использовался для коронации английских монархов. Этот камень стал символом того, что король Англии также становился и королём Шотландии.
Трон для коронации со Скунским Камнем в Вестминстерском аббатстве.

Трон для коронации со Скунским Камнем в Вестминстерском аббатстве.

 

Спустя столетия, уже в середине 20 века, четверо студентов Университета Глазго разработали дерзкий план по возвращению артефакта в родную Шотландию. Вдохновлялись молодые люди фантастическим романом Комптона Маккензи «Северный ветер любви», который был опубликован несколькими годами ранее.

В ограблении участвовали студенты Ян Гамильтон, Кей Мэтисон, Алан Стюарт и Гэвин Вернон. Спонсором акции выступил предприниматель из Глазго по имени Роберт Грей. За несколько дней до Рождества товарищи отправились в столицу Великобритании на двух автомобилях. Когда они приехали, то не стали тратить время впустую и сразу отправились в Вестминстерское аббатство. Гамильтон спрятался внутри, но был обнаружен сторожем. Тот поверил, что молодой человек просто зазевался и остался случайно запертым. Попытку решено было повторить на следующий день.
Коронационный трон в Вестминстерском аббатстве после кражи Камня Судьбы, около 27 декабря 1950 года.

Коронационный трон в Вестминстерском аббатстве после кражи Камня Судьбы, около 27 декабря 1950 года.

 

Непредвиденные обстоятельства


В канун Рождества, в четыре утра, студенты проникли в аббатство, оставив одного следить за машиной. Они пробрались в часовню и приступили к попыткам снять камень с трона. Далее события пошли не по сценарию. Версий произошедшего существует несколько. Одни говорили, что, когда друзья выбили камень из трона, тот упал на пол и раскололся на две части. Другие говорят, что камень удалось извлечь целым, но когда его стали тащить за прикреплённые к нему цепи — он треснул.
Фотография большого камня с железными кольцами.

Фотография большого камня с железными кольцами.

 

В любом случае, после кражи Камень Судьбы уже не был целым. Один студент нёс большую часть, другой меньшую. Последнюю благополучно погрузили в багажник. В это время из переулка появился полицейский и поинтересовался, что молодые люди делают у аббатства в 5 утра, когда оно закрыто. Студенты рассказали полисмену, что они только что приехали из Шотландии и не смогли найти отель. Объяснение полностью удовлетворило стража порядка, а ребята вздохнули с облегчением, ведь ценная реликвия лежала на виду, наспех прикрытая пальто. Гамильтон вернулся, чтобы помочь дотащить другую половину камня. Мэтисон уехала.

Тем временем Стюарт и Вернон были уверены, что товарищи их бросили и сбежали. Гамильтону в итоге пришлось тащить тяжеленную вторую половину самому. Юноша справился и загрузил бесценный груз в багажник второй машины. По пути он подобрал друзей, бредущих вдоль дороги. Камень бал настолько тяжёлым, что машина ехала с трудом и артефакт решили спрятать в поле недалеко от Рочестера в Кенте, прежде чем отправиться домой. Кей Мэтисон тем временем доехала до Бирмингема и, оставив автомобиль и сокровище в гараже своего друга, вернулась в Шотландию на поезде.
Шотландский Камень Судьбы — пропал из Вестминстерского аббатства перед Рождеством 1950 года.

Шотландский Камень Судьбы — пропал из Вестминстерского аббатства перед Рождеством 1950 года.

Скотленд-Ярд в растерянности


В Шотландию камень ещё не доехал, но из аббатства исчез. Когда пропажа его была обнаружена, то власти немедленно закрыли границу между Англией и Шотландией. Это случилось впервые за 4 последних века. К делу были привлечены члены столичной полиции и Скотленд-Ярда, и хотя они ещё не знали об этом, но были абсолютно правы в своём подозрении, что камень направляется на север.

Гамильтон ждал пока шумиха уляжется, чтобы забрать древнюю реликвию с поля, где он её оставил. Прямо перед Новым годом он с друзьями поехал туда, погрузил камень в машину и привёз артефакт на родину. Там Камень Судьбы был передан Шотландской ассоциации заветов и спрятан под половицами фабрики в Боннибридже. Позже привезли его меньшую часть и наняли каменщика, который соединил обе части воедино. Затем Ассоциация шотландского завета отвезла отремонтированный камень в более отдалённое место. Гамильтон, которого подозревала полиция, вздохнул с облегчением.

Возвращение в Англию и обратно


Несколько месяцев спустя, Шотландская ассоциация заветов решила, что пришло время вернуть камень. Миссия по привлечению внимания к шотландскому движению за независимость была выполнена. Цель считалась достигнутой. Камень привезли в аббатство Арброт. Это было важное и знаковое место — именно здесь в 1320 году была провозглашена историческая Декларация независимости Шотландии. В апреле 1951 года полиция получила наводку о том, что камень находится там, а к февралю 1952 года он вернулся в Вестминстерское аббатство.
Шотландский камень судьбы вывозится из аббатства Арброт, Форфаршир, Шотландия, после того, как шотландские националисты передали его хранителю аббатства Джеймсу Уайзхарту.

Шотландский камень судьбы вывозится из аббатства Арброт, Форфаршир, Шотландия, после того, как шотландские националисты передали его хранителю аббатства Джеймсу Уайзхарту.

 

Отважная четвёрка студентов была допрошена и все, кроме Гамильтона, признали себя виновными. Правда, политизированные мотивы их действий могли создать крайне напряжённую ситуацию, если бы их наказали строго. Таким образом, молодые люди вышли сухими из воды. Официальные лица в Англии осуждали действия студентов, называя их актом вандализма, но уголовным преступлением считать отказывались. В Шотландии же молодые люди мгновенно стали национальными героями. Ими гордились и их превозносили.

В 1953 году камень использовался при коронации королевы Елизаветы II. Сорок лет спустя, в 1996 году, она решила вернуть камень в Шотландию, где он и сейчас находится в Эдинбургском замке. Во время недавней коронации Карла III его доставили в Англию и поместили в коронационный трон. Потом вернули обратно.
Король Карл III во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года в Лондоне, Англия.

Король Карл III во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года в Лондоне, Англия.

 

Вспоминая те далёкие события, Ян Гамильтон, будучи уже пожилым человеком, сказал: «Камень судьбы — это икона Шотландии. Во время одного из многочисленных вторжений англичан в Шотландию они забрали символ нашей нации. Вернуть его было очень символичным жестом. Сделать для своей страны что-то, не пролив ни капли крови - это то, чем можно гордиться».
Скунская часовня с копией Камня Судьбы на переднем плане.

Скунская часовня с копией Камня Судьбы на переднем плане.

 

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Кто и зачем похитил Камень Судьбы - древнюю шотландскую реликвию и символ суверенитета

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Кто и зачем похитил Камень Судьбы - древнюю шотландскую реликвию и символ суверенитетаПодписаться на мой Instagram
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