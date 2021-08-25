Книги, которые лучше всего продаются

Есть книги, которые будут переиздаваться во все времена. Конечно, сразу на ум нам приходит Библия или Коран. Но есть и художественные книги, которые вызывают постоянный читательский спрос. Оцените список книг, которые лучше всего продавались по всему миру. Возможно, многое вы из этого списка уже прочли. А может, какая-то книга станет для вас открытием.
1. Алхимик
65 миллионов
Благодаря продажам в размере более 65 миллионов экземпляров, роман «Алхимик», опубликованный в 1988 году, является самой продаваемой бразильской книгой. Главный герой романа Пауло Коэльо — андалузский пастух Сантьяго, который стремится в Египет к пирамидам, чтобы найти сокровища.
2. Над пропастью во ржи
65 миллионов
Книга «Над пропастью во ржи», в которой повествуется о проблемах подросткового мышления и неприятием подростками современной действительности, стала одной из самых спорных книг 20-го века. Эту книгу часто включают в школьную программу на западе.
3. Думай и богатей
70 миллионов
«Думай и богатей» — пособие по самосовершенствованию, написанное американцем Наполеоном Хиллом в разгар Великой Депрессии (1937 год). Хилл, опубликовавший свою книгу, в которой были описаны 13 принципов достижения успеха, считается родоначальником «пособий для начинающих миллионеров».
4. Код да Винчи
80 миллионов
Книга, которая была опубликована всего 12 лет назад, уже вошла в десятку самых читаемых книг в мире, «Код да Винчи» произвел настоящий фурор в 2003 году, вызвав шквал критики со стороны церкви. Детективно-мистический роман, написанный Дэном Брауном, повествует о расследовании убийства в Лувре. Впоследствии главные герои оказываются вовлеченными в более глубокие (а с точки зрения церкви – кощунственные) тайны о судьбе Святого Грааля и Марии Магдалины.
5. Лев, колдунья и платяной шкаф
85 миллионов
Фантастический роман Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» является первой книгой из цикла «Хроники Нарнии». Речь в книге идет о четырех английских детях, которые попали в страну говорящих животных и мифических существ.
6. Сон в красном тереме
100 миллионов
Единственная китайская книга, которая попала в перечень самых продаваемых в мире, — роман писателя Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме». Книга, в которой рассказывается о китайской семье, жившей во времена династии Цин, считается одним из четырех великих классических романов Китая. Также «Сон в красном тереме» является одним из самых сложных романов за всю историю – в нем есть почти 40 главных персонажей и около 500 второстепенных персонажей.
7. Она: История приключений
100 миллионов
Этот роман известен тем, что его цитировали в своих трудах такие знаменитые психоаналитики, как Зигмунд Фрейд и Карл Юнг. «Она: История приключений» является самой известной работой Генри Хаггарда. В книге повествуется о путешествии двух мужчин в затерянное королевство в глубинных областях Восточной Африки. Там они обнаруживают племя дикарей, которым руководит загадочная белая королева Аэша, обладающая мистическими способностями.
8. И никого не стало (Десять негритят)
100 миллионов
Легендарная английская писательница детективных романов Агата Кристи в 1939 году написала роман «Десять негритят, который стал пятым по продажам бестселлером за всю историю книгопечатания. Примечательно, что когда детективный роман был выпущен в Соединенных Штатах, то из соображений политкорректности название изменили на «И никого не стало».
9. Гарри Поттер и философский камень
107 миллионов
Хотя в перечень самых продаваемых книг должны были попасть и другие романы о приключениях Гарри Поттера, они были исключены из списка, чтобы не сделать его слишком однообразным (каждая книга о юном волшебнике продавалась примерно в количестве 50-65 миллионов экземпляров). Первая книга (всего вышло семь частей) британской писательницы Джоан Роулинг появилась на свет в 1997 году.
10. Маленький принц
140 миллионов
«Маленький принц» — знаменитая аллегорическая повесть 1943 года, написанная французским аристократом Антуаном де Сент-Экзюпери. Третья по количеству продаж в мире книга была переведена более чем на 250 языков и диалектов. В ней рассказывается о юном одиноком принце с другой планеты, который путешествует по Вселенной. Хотя книжка является детской, в ней поднимаются на удивление взрослые темы.
11. Властелин Колец
150 миллионов
Трилогия Джона Рональда Руэла Толкиена изначально была написана как единый огромный роман, но затем издатели разделили его на три отдельных книги — «Братство Кольца», «Две башни» и «Возвращение короля». Опубликованный отдельно «Хоббит» также был продан в количестве 140,6 миллионов экземпляров, но был исключен из списка по той же причине, что и 6 книг о Гарри Поттере. Серия книга стала так популярна в Великобритании, что была признана «самым любимым романом всей нации».
12. Повесть о двух городах
200 миллионов
Наиболее продаваемым романом в истории стала «Повесть о двух городах английского автора Чарльза Диккенса. Автор в своем романе критикует английское общество, а также исследует причины классовой борьбы и Французской революции. Британец первым в литературе заявил, что революционеры часто гораздо более жестоки, чем ненавидимые ими аристократы.
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