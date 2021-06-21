«Бумажный вопрос»: как правильно нужно вешать рулон в туалете

Наверняка каждому хозяину хотя бы раз было интересно, как правильно повесить рулон туалетной бумаги на держатель. В большинстве ситуаций над подобными вопросами не задумываешься. Однако, о подобном невольно спрашиваешь себя каждый раз, когда приходится осуществить замену пустой картонки на новенький рулон гигиенического средства. Сложно поверить, но в мире действительно существует «правильный» способ установки рулона на держатель.
ВОПРОС На который есть ответ. |Фото: med.vesti.ru
Существует всего один правильный способ, как можно повесить рулон туалетной бумаги на традиционный держатель. Более того, описанный метод имеет просто железную аргументацию, с которой точно не получится поспорить, даже если очень захочется. Дело в том, что правильность подвески рулона гигиенической бумаги определена патентом. Согласно ему, рулон на держателе всего должен висеть вытягивающимся полотном от стены.
Так не надо. |Фото: arhivach.ng.
Патент датируется 15 сентября 1891 года и принадлежит изобретателю Сету Уилеру. Все потому, что именно этот человек изобрел современный рулон туалетной бумаги, который используется уже более столетия в каждом доме. Кстати, делать насечки на полотне, чтобы цельный рулон легко рвался на «салфетки», также было предложено Уилером. Забавно, что сегодня на многих видах туалетной бумаги насечек для разделения нет.
Верно - от стены. |Фото: sam.mirtesen.ru.
Само собой всевозможные «британские ученые» уже в наше время захотели оспорить доводы Уилера в патенте и стали проводить собственные исследования. К их великому удивлению оказалось, что положение в пространстве и устройство рулона туалетной бумаги, которые были предложены в конце XIX века максимально удобны и практичны. Оспорить их не получается, также как и придумать хоть что-то новое в данной области.
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