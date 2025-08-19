Как организовать гардеробную в небольшой квартире

Отдельная гардеробная комната — всегда большой плюс в сравнении с обычным шкафом. Если в стандартной планировке квартиры, даже небольшой, есть отдельное помещение или хотя бы ниша, которую можно организовать под гардероб, то вы настоящий счастливчик!







Если же ее нет, дизайнер интерьеров, сооснователь Бюро дизайна и комплектации Елена Безрученко рассказала, как выделить место под собственную гардеробную комнату и как правильно все в ней организовать.

Спальная комната

Коридор

Определитесь с объемом вещей

Материал гардеробной

Для начала трезво оцените возможности планировки квартиры и определите места, которые могут стать будущим гардеробом. Так, в спальной комнате прямоугольной формы можно выделить место под гардероб, если остается место для полноценного шкафа и широкого прохода. Его достаточно отделить перегородкой, так помещение спальни станет гармоничней, без загромождения лишней мебелью.«Также можно отделить часть комнаты под открытое пространство гардероба, зонировав проемом или раздвижными дверцами. В таком случае гардеробные шкафы лучше сделать закрытыми», — советует дизайнер.В коридоре или прихожей незначительная перепланировка со смещением простенка вовнутрь комнаты позволит выделить нишу под систему хранения. «Чтобы не терять место на дополнительные двери и выстроенные перегородки, зонирование можно устроить с помощью стеклянной перегородки на металлическом каркасе. Если гардероб в нише, то тяжелыми портьерами легко сделать зонирование, последнее часто используют в общественных пространствах», — рассказывает Елена.Для грамотной организации системы хранения необходимо заранее продумать, что именно будет находиться в гардеробной, начиная от повседневных или сезонных вещей, заканчивая чемоданами и бытовой техникой.Так вы поймете, сколько нужно предусмотреть полок, вешало, оставить места на антресоли для габаритных вещей. «Помимо полок и вешало нужно продумать ящики или комод и место для аксессуаров. Высоту помещения используйте по максимуму и полки продумывайте до самого потолка», — рекомендует наш эксперт.В зависимости от геометрии гардеробная может быть линейная — вдоль одной стены, Г-образная по длинной стене с поворотом на короткую, П-образная — с трех сторон. В просторных помещениях хорошо работает параллельная расстановка и по всем четырем сторонам. Место для входной двери должно быть свободным.После того, как определили объем вещей, выбираем материал, из которого сделана сама гардеробная. Елена: «Сейчас на рынке есть готовые модульные металлические гардеробные системы, которые собираются достаточно быстро по запросу под конкретное наполнение и помещение. Они крепятся на стену на направляющих, на них навешиваются комплектующие, тем самым гардероб остается достаточно мобильным: в любой момент полки и корзинки можно переставить, поменять местами».Еще один вариант — корпусная мебель. Ее можно подобрать под стилистику помещения, точно в размер отведенного пространства. «Если вы организовываете новое помещение под гардероб, то не забудьте провести в него дополнительно электрику: свет, розетки. Основной свет должен быть ярким, чтобы не затруднялся поиск вещей, лучше сразу продумать и подсветку полок. Также важно отвести место под зеркало, желательно в пол, чтобы полностью оценить свой образ», — рекомендует специалист.