Пригород под небесами, или Как в Индонезии построили деревню на крыше торгового центра

В век тотальной урбанизации и катастрофической нехватки земли в мегаполисах крыши домов стали превращаться в великолепные сады, зоны отдыха, детские площадки, бассейны и даже огороды. Все чаще современные архитекторы густонаселенных городских территорий внедряют в жизнь неординарные проекты, стараясь максимально использовать доступное пространство и уже не только в коммерческих целях. Дальше всех в этом направлении продвинулись градостроители Джакарты, где один застройщик превратил крышу торгового центра в самый настоящий ...пригород с жилыми домами, асфальтированными улицами, детскими площадками, бассейном, теннисным кортом и пышной зеленью.
В столице Индонезии построили две деревни на крышах торговых центров (коттеджный поселок The Villas, Джакарта). | Фото: finance.detik.com.
Джакарта (Jakarta), столица Индонезии, один из самых густонаселенных городов мира, в котором наравне с Токио проживает примерно 14,5 тыс. жителей на 1 кв. км. Но если Токио и другие мегаполисы в Азии растут вертикально, то плотность построек Джакарты растягивается горизонтально и имеет низкую высотность (как правило, это дома для одной семьи). Такое градостроительство приводит к катастрофической нехватке земли, ведь уже практически не осталось места для размещения не только доступного жилья, но и парков, что снижает и без того низкий уровень озеленения, который на данный момент составляет менее 10 % территории.
Деревня Cosmo Park на крыше торгового комплекса Thamrin City Mall в центральной части Джакарты (Индонезия). | Фото: amusingplanet.com.
Положение усугубляется еще и тем, что 10 миллионный город вскоре придется практически весь выносить на крыши существующих зданий из-за критических подтоплений. Жизнь на земле для многих стала невыносимой из-за постоянного наводнения, которое происходит каждый сезон дождей, вызывая повышение уровня моря в Джакартском заливе и это при том, что большая часть города и так находится ниже уровня моря. Но и это еще не все беды столицы – город действительно тонет, поскольку все больше подземных вод постоянно откачивается для питья, мытья и строительства, которые уже нельзя утилизировать без вреда для окружающей среды и здоровья людей.
Деревня Cosmo Park занимает площадь 1,2 га и расположена на уровне 10-ти этажного дома (Джакарта, Индонезия). | Фото: kmgram.com.
Все эти нарастающие проблемы вынуждают застройщиков и власти города искать выход из сложной ситуации, создавая и воплощая в жизнь неординарные проекты, которые уже прошли испытание временем и готовы к массовому внедрению. Как стало известно редакции Novate.Ru, в городе уже более 10 лет существует самая настоящая деревня на ...крыше 10-ти этажного торгового центра, имеющую огромную площадь в 1,2 га.
Деревня Cosmo Park разделена на 5 кварталов, на которых расположено 78 жилых коттеджей, рассчитанных на одну семью (Джакарта, Индонезия). | Фото: amusingplanet.com.
Деревню Cosmo Park, созданную в центре мегаполиса компанией Agung Podomoro Group и расположенную высоко над землей, уже сейчас рассматривают как постмодернистскую антиутопию, ведь для города, который озабочен вечными проблемами с нехваткой земли и наводнениями – это может стать настоящим спасением.
У каждого владельца коттеджа есть собственный крытый дворик (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.
Дома в деревне на крыше имеют современную планировку (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.
Учитывая тот факт, что президент страны уже не раз выдвигал предложение о переносе столицы в более благоприятное место, то такого рода строительство не только позволит обеспечить доступным и даже экологически чистым местом проживания людей, но освободит земли под парки и зеленые зоны, которые могут стать спасательным кругом, для тонущего города.
Территория деревни на крыше высотки ограждена металлическим забором и полностью утопает в зелени (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.
Глядя на фотографии уникальной деревни Cosmo Park, которая вся поместилась на крыше торгового центра Thamrin City Mall сложно даже представить, что этот пригородный район расположен не на земле. Аккуратно разбитые асфальтированные улицы, тротуары и велосипедные дорожки, зеленые насаждения, 78 двухэтажных домов, рассчитанных на проживание одной семьи, теннисный корт, бассейн, площадки для детей и выгула домашних животных – все это делает проживание в центре города идеальным.
На территории деревни есть свой теннисный корт и облагороженные зоны отдыха (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: amusingplanet.com.
Для обеспечения безопасности передвижения и просто нахождения на столь значительной высоте по периметру здания установили высокий металлический забор, а для удобства транспортной связи установили пандус, по которому можно подъехать на машине прямо к своему дому.
Детские площадки и огромный бассейн стали идеальным местом отдыха для семей, проживающих в деревне на крыше (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.
Люди, которые решились купить здесь коттеджи (их стоимость составляет от 200 до 350 тыс. дол.) называют это место «райским», ведь жизнь здесь напоминает деревенскую, где без проблем можно выпустить ребенка поиграть на улице возле своего дома, где нет шума и постоянного смога и рева от огромного количества машин. К единственному неудобству – высоте, привыкли очень быстро и уже никто из местных жителей ее не замечает.
В Северной Джакарте есть элитный поселок на крыше торгового центра Mall of Indonesia, который построили в 2015 г. (The Villas, Индонезия). | Фото: gooto.com.
Интересный факт: Cosmo Park – не единственная деревня в поднебесье Джакарты. Есть еще один, роскошный жилой комплекс под названием The Villas, расположенный на вершине торгового центра Mall of Indonesia в Северной Джакарте.
Вид с птичьего полета на элитный поселок The Villas расположенного на крыше торгового центра (Джакарта, Индонезия). | Фото: medcom.id.
Учитывая успешный опыт строительства и положительные отзывы самих жителей таких неординарных деревень, власти города настоятельно рекомендуют предприятиям, которые используют огромные земельные ресурсы рассмотреть возможность более рационального использования площадей.
Такого рода поселки способны решить сразу несколько важных проблем Джакарты (Cosmo Park, The Villas).
Как заявила Венди Харьянто, исполнительный директор Института недвижимости: «Единственный способ сделать Джакарту пригодной для жизни – это рост в высоту. Государственные предприятия, владеют огромным количеством земли в стратегических районах, но эта территория имеет низкую степень использования, поскольку она используются для одной и ограниченной цели.
Строительство же многоэтажных домов может стать взаимовыгодным решением. Государственные предприятия получают дополнительный доход от сдачи неиспользованных площадей застройщикам, которые смогут возводить многоэтажные постройки на втором уровне для малообеспеченных слоев населения. А это повлечет за собой решение нескольких проблем сразу: строительство социального жилья, которое должно строиться в любом случае; бизнес получает больше возможностей и средств; малообеспеченные семьи будут иметь возможность жить в городе…
Большим плюсом ко всему, станет тот факт, что таким образом освободятся площади для зеленых зон и это поможет властям Джакарты выполнить свои обязательства по выделению 30% земли для озеленения города».
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