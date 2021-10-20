Пригород под небесами, или Как в Индонезии построили деревню на крыше торгового центра

В столице Индонезии построили две деревни на крышах торговых центров (коттеджный поселок The Villas, Джакарта). | Фото: finance.detik.com.

Деревня Cosmo Park на крыше торгового комплекса Thamrin City Mall в центральной части Джакарты (Индонезия). | Фото: amusingplanet.com.

Деревня Cosmo Park занимает площадь 1,2 га и расположена на уровне 10-ти этажного дома (Джакарта, Индонезия). | Фото: kmgram.com.

Деревня Cosmo Park разделена на 5 кварталов, на которых расположено 78 жилых коттеджей, рассчитанных на одну семью (Джакарта, Индонезия). | Фото: amusingplanet.com.

У каждого владельца коттеджа есть собственный крытый дворик (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.

Дома в деревне на крыше имеют современную планировку (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.

Территория деревни на крыше высотки ограждена металлическим забором и полностью утопает в зелени (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.

На территории деревни есть свой теннисный корт и облагороженные зоны отдыха (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: amusingplanet.com.

Детские площадки и огромный бассейн стали идеальным местом отдыха для семей, проживающих в деревне на крыше (Cosmo Park, Джакарта). | Фото: break.com.

В Северной Джакарте есть элитный поселок на крыше торгового центра Mall of Indonesia, который построили в 2015 г. (The Villas, Индонезия). | Фото: gooto.com.

Вид с птичьего полета на элитный поселок The Villas расположенного на крыше торгового центра (Джакарта, Индонезия). | Фото: medcom.id.

Такого рода поселки способны решить сразу несколько важных проблем Джакарты (Cosmo Park, The Villas).