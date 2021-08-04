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Роскошные дворцы для птиц в Турции

Эти архитектурные творения сложно назвать скворечниками: в Турции во времена Османской империи настолько почитали птиц, что строили для них настоящие миниатюрные дворцы. Замысловатые домики считались важными архитектурными элементами и становились частями значимых зданий, например, мечетей, гостиниц, библиотек, школ, а также мостов и фонтанов. Птичьи дворцы можно обнаружить на территории современной Турции.

Роскошные дворцы для птиц в Турции


Древнейший из птичьих домов 16-го века прикреплен к мосту Бююкчекмедже в Стамбуле.

Роскошные дворцы для птиц в Турции

Роскошные дворцы для птиц в Турции

«Дворцы» также несли религиозное значение. Считалось, что они приносили добро тем, кто их строил.

Роскошные дворцы для птиц в Турции

Роскошные дворцы для птиц в Турции

В разные годы птичьи дома несколько раз меняли название: птичий дворец, голубятня, воробьиный дворец.

Роскошные дворцы для птиц в Турции

Роскошные дворцы для птиц в Турции

Причудливые архитектурные элементы являют собой примеры любви к животным и призваны вдохновить жителей заботиться о них

Роскошные дворцы для птиц в Турции

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