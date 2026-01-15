Существовала ли на самом деле четвёртая пирамида Гизы

В 1737 году датский военно-морской капитан, Фредерик Людвиг Норден, путешествуя по Египту, задокументировал и зарисовал четвёртую великую пирамиду Гизы. Норден утверждал, что наряду с тремя главными пирамидами, о которых мы знаем сегодня, существовала ещё одна. Многие годы учёные пытаются решить эту загадку.

Сегодня, возможно, исследователи на пороге величайшего открытия и тайна этой потерянной четвёртой пирамиды, наконец, будет раскрыта.Историки и археологи делают карьеру, находясь в поисках, того самого, неуловимого большого открытия. Иногда догадки о том, что могло существовать много веков назад, имеют конкретный фактаж, иногда это только лишь подозрения. Египет всегда был очень плодородной почвой и для открытий, и для всевозможных мистификаций. Древние цивилизации, такие развитые, полные неразгаданных тайн, всегда будоражили и великие учёные умы, и любопытство простых обывателей. Более века назад впервые были открыты великие пирамиды Египта, королевские гробницы, другие сокровища этой загадочной древней страны. Множество загадок хранят в себе пирамиды, эти потрясающие архитектурные сооружения, которые являются по праву, одним из чудес света.Историк-любитель, Мэтью Сибсон, утверждает, что он нашёл доказательства существования четвёртой пирамиды в Гизе. В своих утверждениях он основывается на трудах Нордена. Именитые учёные считают Сибсона дилетантом, а его теории безосновательными. Ведь на изучение уникальной архитектуры египетских пирамид археологи потратили десятилетия. В противоположность Мэтью Сибсону, Фредерик Норден никогда не был уличён во лжи и мистификациях.Эскиз Нордена 1700-х годов, изображающий 4 пирамиды в Гизе. Используя древние документы, исследования других учёных, а также свои собственные работы, Сибсон сделал свои выводы. На своём канале, YouTube Ancient Architects, он заявил, что его изыскания, топография земли и исторические документы позволяют ему верить, что «пропавшая» четвёртая пирамида Гизы существовала. Мэтью Сибсон сказал: «Эта пирамида сильно отличалась от других. Она была меньше размерами. Построена эта пирамида была из чёрного камня, похожего на гранит. На вершине этого сооружения был каменный куб. Этот куб, предположительно, являлся постаментом для статуи».Ранняя иллюстрация, показывающая четвёртую пирамиду в Гизе. Историк претендует на то, что многие исследователи упоминали о Великой чёрной пирамиде. Что же случилось с этим строением, куда оно могло исчезнуть, в таком случае? Сибсон предполагает, что пирамиду демонтировали в 1700-х годах, а материалы использовали для строительства соседнего города Каира. Другие эксперты, тем не менее, уже давно не принимают во внимание теорию существования четвёртой пирамиды. Большинство учёных вообще не обращают на Сибсона и его претензии никакого внимания. Тем временем, National Geographic отмечает, что на плато Гиза находятся три невероятные пирамиды: Хуфу, Хафры и Менкаура. Они были построены во времена 4-й династии и названы так в честь фараонов, которые правили во время строительства.Бедуины отдыхают возле трёх пирамид Гизы. Сибсон настаивает, что его работа предоставляет неопровержимые доказательства расположения четвёртой пирамиды рядом с тем, что, по его словам, было "древней дорогой". Исследователь соглашается, что его теории по большей части из области догадок. Уверенность ему придают материалы Нордена, которые Сибсон считает истинными.Сибсон говорит, что он историк, но другие источники говорят, что он - только страстный поклонник истории и археологии, который делает возмутительные заявления без веских научных доказательств. В 2018 году он заявлял, что нашёл доказательства существования Атлантиды, подводного, мифического мира. По мнению Мэтью, Атлантида является частью цепочки островов, об этом же говорится в блоге Джейсона Колавито. Его теория была высмеяна и отклонена ведущими историками и другими экспертами. Социолог, журналист и писатель Грэм Хэнкок обвиняет Сибсона в плагиате. Об этом Хэнкок написал на своём сайте. Но Сибсон и не утверждает, что он истина в последней инстанции. Эти мистификации подогревают интерес публики к одному из самых известных чудес света. Не то чтобы египетские пирамиды в этом нуждались, но всё же. По словам египтолога, Питера Дер Мануэляна, из Музея изобразительных искусств в Бостоне: «Многие люди считают пирамиды просто кладбищем в современном смысле, но это нечто гораздо большее. Стены этих гробниц украшают прекрасные сцены каждого аспекта древнего Египта - поэтому речь идёт не только о том, как египтяне умерли, но и как они жили».Древние пирамиды до сих пор хранят много загадок для учёных и археологов, которые ещё даже не понимают, как они были построены много веков назад. К сожалению, эти пробелы в знаниях делают пирамиды удобными для спекуляций, даже утверждений, которые не имеют под собой фундаментальной научной основы. Ещё неизвестно , являются ли предположения Сибсона просто бесполезными догадками, которые запутывают историков, или же эта его новая гипотеза открывает плодотворные возможности для исследований.