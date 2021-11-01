Силиконовая Долина, какой она была

У нас есть возможность окунуться в прошлое и посмотреть архивные фото Силиконовой Долины во время цифровой революции. С 1985 по 2000 год у фотографа Дуга Менойца был доступ к частной жизни Стива Джобса и других блестящих новаторов того времени. Он запечатлел все, что происходило там в то время.







Стив Джобс объясняет циклы развития технологий в ближайшие 10 лет. Сонома, Калифорния, 1986. Стив делится своими взглядами и пытается убедить в своей правоте слушающих.







На фото The Day Ross Perot дал Стиву Джобсу $ 20 млн. Фримонт, Калифорния, 1986. Это был большой толчок для Джобса.







Это Сьюзан Каре, в день, когда Стив получил деньги. Она является частью оригинальной команды Mac, именно она разработала оригинальные иконки Mac и многое в пользовательском интерфейсе.







Стив Джобс, возвращаясь из поездки на новый завод. Фримонт, Калифорния, 1987.

Несмотря на то, что Стив был очень грубым, а иногда даже и мстительным. он также был невероятно веселым.







Менло-Парк, Калифорния, 1987.

Стив никогда не расслаблялся. Он всегда только работал. Это его редкие минуты отдыха.







Основатели компании Adobe Systems готовят к выпуску Photoshop. Калифорния, 1988.

Джон Уорнок (справа) и Чак Гешке (слева) готовы к запуску Photoshop, программа ориентированна на полное изменение фотографии и графики.

Рассел Престон Браун в костюме. Калифорния, 1989.Этот человек смог донести до масс, какой переворот устроит Photoshop в индустрии фотографии.Художник Дэвид Хокни отдыхает во время первой презентации Photoshop. Калифорния, 1990.В этот день в Калифорнию приехали все фотографы и художники , жаждущие экспериментов.Джон Скалли тренируется перед встречей с прессой. Фримонт, Калифорния, 1990.Он преодолел свою застенчивость и тяжелое заикание, чтобы в конечном итоге стать тем, кем он является сейчас.Билл Гейтс говорит, что никто никогда не должен платить больше , чем $ 50 за фотографию. Калифорния, 1992.Купертино, Калифорния, 1993.В Apple программист Сара Кларк держала своего новорожденного ребенка с собой на работе. Она почти не покидала здание в течение двух лет.Северная Калифорния, 1993.Инженеры Apple пообещали не рисковать своими жизнями, пока проект не будет закончен. Когда это свершилось, работники выпустили пар, прыгнув с парашютом.Младенец в Apple. Купертино, Калифорния, 1993.Детьми в здании мало кого можно был удивить. Все очень много трудились над проектом и приходили на работу с детьми разного возраста.Президент Клинтон. Калифорния, 1995.Во время своей избирательной кампании Билл Клинтон заглянул в компанию Apple.Перерыв для упражнений в Intel Fab 11X. Рио-Ранчо , Нью-Мексико, 1998.Во время перерыва работники обязательно делали небольшую зарядку для большей продуктивности.Это Билл Джой, легендарный программист и соучредитель Sun Microsystems.Редвуд-Сити, Калифорния, 1998.Генеральный директор и соучредитель NetObjects Самир Арора лично мотивирует своих сотрудников.Редвуд-Сити , Калифорния, 1998.Конец мечте. Силиконовая долина, 2000.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)