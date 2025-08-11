Почему без репейника человек не мог бы полететь в космос

Липучка-застёжка
Липучка-застежка или «липучка» – один из самых широко используемых и популярных видов застежек в мире. Она представляет собой механизм, позволяющий надежно и быстро соединять две поверхности друг с другом. Изначально изобретение липучки-застежки было сделано специально для обуви, но со временем оно нашло применение во многих отраслях и сферах жизни.
История возникновения этого простого и удобного механизма уходит корнями во вторую половину XX века. Швейцарский инженер Жорж де Мистраль стал создателем липучки-застежки. По легенде, в 1941 году, в ходе своего похода по Альпам, де Мистраль заметил спелые плоды репейника на своей одежде и шерсти собаки. Прикоснувшись к ним, он увидел, что они прилипли к его одежде и волосам. Заинтересовавшись этим явлением, инженер решил изучить механизм крепления плодов и создать аналогичный для промышленного использования.
В течение нескольких лет де Мистраль трудился над созданием подобных крючков. В итоге, он разработал липучку - пару лент ткани, где с на одной крючочки, а на другой петельки. Начально липучка изготовлялась из хлопкового материла, однако, после Мистраль выбрал более прочный нейлоновый, полипропилен и другие материалы, которые прикрепляются к одной поверхности, тогда как крючки крепятся на противоположной поверхности. При соединении петли и крючков, осуществляющихся при давлении или трении, эти элементы зацепляются друг за друга, образуя прочное соединение. Промышленная же липучка представляет собой изделие, созданное из тканой стальной проволоки, обладающей высокой прочностью и способной обеспечивать надежное соединение даже при экстремальных температурных условиях.
Де Мистраль придумал название своему изобретению Velcro, объединяя французские слова velour (бархат) и chrochet (крючок). В 1952 году он предпринял попытку запатентовать свою разработку, но это заняло некоторое время. В конечном итоге, патент был получен в 1955 году, после чего де Мистраль основал свою компанию под названием Velcro, одноимённо со своим важнейшим изобретением.
Липучка-застежка быстро стала популярной в производстве и повседневной жизни. Этот механизм массово применяется в различных отраслях, включая производство одежды и обуви, авиацию и космическую промышленность. Благодаря своей лёгкости и эффективности, такая застежка стала важным инструментом во многих задачах и проектах. В 59г. прошёл Hью-Йоркский модный показ, где все одежду и обувь на моделях закрепили с помощью этого новаторского изобретения. Изначально она была доступна только в черном цвете, но на этой презентации были показаны разноцветные варианты. Это стало началом эры липучки, а некоторые СМИ назвали это событие концом эпохи пуговиц, молний и застежек на крючках.
Долгое время человечество сталкивалось с проблемами пристегивания и соединения различных элементов одежды. В особенности это становилось актуальным в сфере аэронавтики и космонавтики. Необходимость быстрой и надежной фиксации костюмов космонавтов привела к разработке уникального решения - молнии и застежки-липучки.
Липучки Velcro изначально были разработаны для использования горнолыжниками и аквалангистами, но вскоре они нашли свое применение и в космической отрасли. История появления как таковой молнии на космических костюмах начинается еще с 19 века, когда американский изобретатель Уиткомб Джудсон создал первую модель застежки-молнии. Переход к применению липучки в космической индустрии произошел благодаря усиленной потребности в безопасности и удобстве для космонавтов. Обычные пуговицы и другие системы закрепления не обеспечивали необходимую жесткость и надежность. К моменту осуществления первых полетов в космос ученым и конструкторам потребовалась новая, более улучшенная система закрепления костюмов — уже на липучках.
В 1960-х годах компания «Дюральуминиум» начала разработку специальных алюминиевых застежек для космических костюмов. Это новое изобретение позволило космонавтам устанавливать и снимать костюмы без посторонней помощи, что значительно упростило работу в космическом пространстве.
Впервые современный внешний вид липучки обрели в рамках программы «Аполлон» в 69 г., она даже полетела на Луну с космонавтом Нилом Армстронгом. Специалисты усилили внимание на недостатки ранее использованных застежек. В результате разработаны прочные липучки, которые могли выдержать значительные нагрузки, сохраняя при этом легкость и лёгкость в использовании. Липучки до сих пор широко применяются в космонавтике для крепления практически всех предметов. В условиях отсутствия земного притяжения, они становятся незаменимыми. Космонавты используют специализированные липучие части на карандашах, инструментах и других предметах, чтобы эффективно и ловко прикрепить в любом месте корабля. Кроме того, стенки корабля также в некоторых местах покрыты липучкой. Достаточно самого лёгкого прикосновения разных частей липучки, как она обеспечивает прочное соединение. Космические костюмы не могут обойтись без удобных застежек-липучек. Их главное предназначение - обеспечить надежное закрепление рукавов и штанов костюма, чтобы исключить проникновение вредных веществ из внешней среды.
Следует отметить, что в 68 г. фирма Пума была первой, которая применила липучку в изготовлении обуви по всему миру. Adidas и Reebok быстро последовали этому примеру, добавив новую застежку к своей продукции. Патент на изобретение де Мистраля закончился в восьмидесятых годах, что позволило множеству фирм применять эту технологию для своей одежды и обуви. С тех пор липучка стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и можно найти ее практически у всех дома.
Промышленная липучка из полиэстера идеально подходит для использования в местах, где влажность и солнечный свет играют важную роль. Не подвержена деградации от солнечного излучения и сохраняет свою прочность при воздействии воды на крепление ее крючков и петель. В отличие от этого, нейлоновые липучки подвержены повышенной температуре, ультрафиолетовому излучению и влаге. Однако основное различие между этими двумя типами заключается в их долговечности. Нейлоновые застежки могут быть открыты и закрыты около 10 000 раз, в то время как полиэфирные застежки имеют срок службы около 3500 открытий и закрытий. Даже если на поверхность попадает пыль, нити, липучки как и прежде продолжают свою работу. Липучая поверхность сохраняет свои функциональные характеристики и может быть легко очищена.
