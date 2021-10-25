Чем подкормить виноград перед обрезкой и укрытием

Эту популярную культуру удобряют осенью, начиная с третьего года жизни. Мы расскажем, чем подкормить виноград перед зимой, чтобы в следующем сезоне на нем сформировались увесистые грозди сочных ягод.



После сбора урожая необходимо внести в почву питательные элементы, которые растение расходовало в течение сезона. Удобрения для осенней подкормки винограда обязательно должны состоять из фосфора и калия. И хорошо, если в них также будут содержаться магний и цинк. Все эти элементы укрепляют иммунитет растения и помогают выдержать холода и морозы. Кроме того, осенняя подкормка винограда в зиму проводится с помощью органики: перепревшего компоста, навоза (но не свежего!) или куриного помета.







Подкормку винограда осенью лучше всего осуществлять в два этапа: в почву сначала вносят органику, а потом комплексное минеральное удобрение. Кроме того, в начале сентября для вызревания лозы рекомендуется опрыскать виноград монофосфатом калия (10 г удобрения на 10 л воды).



Органическое осеннее удобрение для винограда

Минеральные удобрения для винограда

Осенняя подкормка винограда золой

Завершающий этап – мульчирование

В начале сентября почву под кустами перекапывают и в это время вносят куриный помет, компост или навоз. Органические материалы улучшают состав и воздухопроницаемость почвы, делают ее более рыхлой.Куриный помет можно вносить не только в сухом, но и в жидком виде, причем второй вариант более предпочтительный. Для этого за 10 дней до применения удобрения птичий помет разбавляют водой в пропорции 1:4 и ставят в теплое место, а перед непосредственным внесением в землю настой разводят водой в соотношении 1:10. На один виноградный куст расходуют 0,5 л жидкого удобрения.В конце октября – начале ноября в почву вносят калий и фосфор. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности земли, после чего проводят глубокую перекопку и полив. Или же просто поливают почву в приствольных кругах жидкими растворами питательных элементов.Некоторые садоводы рекомендуют вокруг куста на расстоянии 45-50 м от ствола выкопать канаву глубиной 30 см и туда заливать раствор удобрений. Тогда корневая система растения лучше поглощает питательные вещества.Фосфорные и калийные удобрения для винограда хорошо сочетаются, поэтому нередко их применяют одновременно. Например, в 10 л воды разводят 20-25 г суперфосфата и 10 г калийной соли либо 25 г сернокислого калия. Получившийся раствор расходуют на 1 кв.м виноградника. В это же удобрение можно добавить 1 г борной кислоты и 2 г сернокислого цинка.Если почва за сезон не обеднела, то ее достаточно «накормить» древесной золой, которую просто заделывают в грунт при осенней перекопке. Также золу можно использовать в виде раствора: в 10 л воды разводят 300 г древесной золы и выливают под каждый куст.В этом натуральном удобрении в доступной для растений форме содержатся фосфор, кальций, калий, натрий и магний. А еще зола нейтрализует кислотность почвы и делает огородные культуры непривлекательными для насекомых.Чтобы внесенные минералы не вымылись из почвы во время затяжных осенних дождей, виноград мульчируют хвоей, скошенной травой или перепревшим компостом. Кроме того, слой мульчи защитит корни растения от наступающих холодов и морозов.Теперь вы знаете, чем лучше подкармливать виноград осенью. Но учтите: на рыхлой плодородной почве достаточно делать это раз в 3 года, на супесчаных грунтах удобрения вносят каждые 2 года, а если виноградник расположен на песке, то такие осенние подкормки растений проводят ежегодно.