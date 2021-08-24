Как сварить рассольник с прозрачным бульоном и еще 8 полезных советов для кухни

1. Вареные овощи

Варите овощи в эмалированной кастрюле.

2. Овощные супы

Добавляйте минимум специй в овощной суп.

3. Мясной фарш

В фарш вместо яйца можно добавить творог, йогурт или минералку.

4. Выпечка

Пирог легче достать из формы, если ее дно смазать маслом и посыпать мукой перед выпеканием.

5. Сельдь

Размораживайте селедку при температуре не выше 5 градусов.

6. Тертый картофель

Добавление молока или кефира сохранит картофель светлым.

7. Куриные бедрышки

Маринуйте бедрышки 5-6 часов с соевым соусом.

8. Домашняя лапша

Если приготовить домашнюю лапшу из смеси разных видов муки, она будет значительно вкуснее.

9.Рассольник

Чтобы бульон рассольника был прозрачным, варите перловку отдельно.