Как сварить рассольник с прозрачным бульоном и еще 8 полезных советов для кухни

У каждой хозяйки - свои секреты, и чем больше стаж у плиты, тем обширнее запас хитростей и полезных советами, которыми они могут поделиться. Раньше заметки о том, что учесть при приготовлении того или иного блюда, оставляли на полях записных тетрадей с рецептами, сегодня - делятся ими в сети. В обзоре - 10 проверенных временем кулинарных трюков, которые помогут сделать кулинарный процесс простым и приятным.
1. Вареные овощи
Варите овощи в эмалированной кастрюле.
Вареные овощи - это не только полезно, но и вкусно. Это основа праздничных салатов и повседневных закусок. Чтобы овощи не потеряли полезные свойства, варите их в эмалированной кастрюле. На времени приготовления это не скажется, зато питательные вещества сохранятся.
2. Овощные супы
Добавляйте минимум специй в овощной суп.
Легкие овощные супы - отличная альтернатива сытному борщу или солянке. Если вы на диете или просто хотите сделать несколько разгрузочных дней перед Новым годом (или, что еще более важно - после праздников), попробуйте включить в рацион такое первое блюдо. Главное - не переборщите со специями, их нужно класть значительно меньше. Так вы не будете перебивать овощной аромат.
3. Мясной фарш
В фарш вместо яйца можно добавить творог, йогурт или минералку.
Для лучшей клейкости мясного фарша, в него традиционно кладут куриные яйца. Если вы по какой-то причине не употребляете яиц или их просто не оказалось в холодильнике, заменить их можно творогом, йогуртом или минеральной водой (последнюю добавляют из расчета 6 столовых ложек вместо 1 яйца).
4. Выпечка
Пирог легче достать из формы, если ее дно смазать маслом и посыпать мукой перед выпеканием.
Торты и пироги сложно доставать из металлической или стеклянной формы. Чтобы облегчить задачу и не поломать корж, попробуйте перед тем, как выложить тесто, смазать посуду холодным маслом и присыпать мукой сверху.
5. Сельдь
Размораживайте селедку при температуре не выше 5 градусов.
Если вы предпочитаете покупать селедку не соленую, а свежемороженую, то запомните этот совет. Перед приготовлением ее нужно разморозить при температуре не выше 5 градусов тепла. Тогда вкус рыбы не испортится.
6. Тертый картофель
Добавление молока или кефира сохранит картофель светлым.
Когда трете картофель на драники, не забывайте позаботиться о том, чтобы он не потемнел. Избежать этого поможет добавление столовой ложки холодного молока или кефира. Картофель не потеряет цвет, а вкус готового блюда не изменится.
7. Куриные бедрышки
Маринуйте бедрышки 5-6 часов с соевым соусом.
Окорочка уже давно завоевали любовь хозяек. Куриное мясо и стоит не дорого, и готовится быстро. Если вы думаете, как повкуснее их запечь в духовке, то попробуйте замариновать с соевым соусом и любыми специями, убрав в холодильник на 6-8 часов, а после - запекайте в духовке. Мясо будет очень нежным и сочным, а также равномерно просоленным.
8. Домашняя лапша
Если приготовить домашнюю лапшу из смеси разных видов муки, она будет значительно вкуснее.
Если магазинной лапше вы предпочитаете домашнюю, то при ее приготовлении воспользуйтесь таким секретом. Смешайте несколько видов муки, например, пшеничную, гречневую и кукурузную, и результат будет гораздо лучше, чем вы привыкли.
9.Рассольник
Чтобы бульон рассольника был прозрачным, варите перловку отдельно.
Многие хозяйки не любят рассольник за неприятный синеватый оттенок бульона, хочется все же, чтобы он был совершенно прозрачным. Чтобы добиться такого результата, просто отварите перловку в отдельной кастрюли практически до готовности, а после - добавьте в ту кастрюлю, где варите суп.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии