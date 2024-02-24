С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Что за бред?Дурной тон или не...
  • Андрей Корольков
    Автор идиот, Он не только не жил при Хрущеве, он никогда не был в СССР, и ничего не знает о жизни в нашей стране.Дурной тон или не...
  • Олег Самойлов
    Кто бы сомневался!  В СССР не только баки стиралок из титана делали, но и лопаты!  А то, что проработала машинка СКОЛ...Почему в СССР не ...

Как быстро отбелить нижнее бельё

Рассказываем, как сэкономить на новом белье с помощью домашних отбеливателей.



По статистике, цвет нижнего белья портится чаще, чем у других вещей. Но из-за того, что у него более тонкая ткань, его и отбелить становится проще. Разбираемся, почему любимый бюстгальтер поменял цвет и как вернуть ему прежний вид.

4 причины потери цвета нижнего белья


Пот и крем для тела



Это самые распространенные причины пятен на нижнем белье и потери цвета. Пот проникает в тонкую ткань, вступает с ней в соединение и делает ее обесцвеченной и тусклой.

Ваша техника стирки



Не секрет, что нижнее белье надо стирать более бережно, чем другую одежду. Жесткие средства для стирки, слишком горячая вода и интенсивный режим ослабляют волокна и без того тонкой ткани и делают ее более уязвимой для пятен и потери цвета. Так что важно выбирать мягкие средства для деликатных тканей и стирать в теплой воде.

Солнечный свет



УФ-излучение разрушает пигменты краски в ткани, обесцвечивая нижнее белье. Чтобы избежать этого, не сушите нижнее белье на солнце и храните его в прохладном темном месте.

Качество ткани



Недорогое нижнее белье сделано из некачественной ткани и покрыто нестойкими красителями. Белье из высокого ценового сегмента пошито из качественных дышащих материалов и покрыто краской, которая не смоется годами.


5 способов отбелить нижнее белье


Замачивание в уксусе



Уксусная кислота — одно из самых эффективных средств против запаха и пятен. Смешайте уксус с водой 1:4 и замочите в нем нижнее белье на 1 час. После тщательно промойте бюстгальтер водой, чтобы убрать запах. Но будьте осторожны: метод не подходит для кружевного и шелкового белья.

Лимонный сок+солнечный свет



Лимонный сок — это натуральный помощник в отбеливании. Смешайте только что выжатый лимонный сок с водой 1:1, оставьте в смеси белье на 2 часа, а затем высушите его под прямыми солнечными лучами. Если у вас нижнее белье из тонкой деликатной ткани, то замочите его на 1 час. Лимонный сок вместе с УФ-излучением поможет избавиться от пятен и отбелить вещь.

Кислородный отбеливатеКислородные отбеливатели более эффективно и мягко работают с белыми тканями. Замочите нижнее белье в пропорциях, указанных на упаковке. После замачивания тщательно промойте белье в теплой воде, чтобы на коже не было раздражения.

Пищевая сода



Сода — это естественный отбеливатель со способностью удалять запахи. А еще — паста из соды это самый щадящий способ отбеливания. Смешайте пищевую соду с теплой водой до консистенции пасты. Нанесите пасту на нижнее белье и аккуратно вотрите ее обратной стороной чистой губки для мытья посуды. Оставьте на 30 минут, затем тщательно промойте ткань.


Специальные средства для нижнего белья



Найдите отбеливатель для нижнего белья в магазине или маркетплейсе. Такие отбеливатели работают с тонкими тканями типа шелка и кружева лучше, чем другие средства. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть натуральным. Замочите белье в средстве, согласно инструкции.


Как отбелить лямки бюстгальтера? Лямки бюстгальтера накапливают больше грязи, чем сам бюстгальтер. Поэтому отбеливать их надо в три этапа:

№1 — Предварительная обработка



Возьмите прозрачное средство для мытья посуды или мягкие отбеливатель. Вотрите небольшое количество в лямки бюстгальтера. Оставьте на 2 минуты, затем промойте.

№2 — Замочите в уксусе



Положите лямки в смесь теплой воды и дистиллированного белого уксуса. Оставьте на 15 минут, после тщательно промойте.

№3 — Протрите содой



Завершающий этап — обработка пастой из пищевой соды. Смешайте пищевую соду с теплой водой до консистенции пасты. Вотрите пасту в лямки бюстгальтера и оставьте на 30 минут. Тщательно промойте бюстгальтер в теплой воде
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Бельёсоветы

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору