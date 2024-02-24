Как быстро отбелить нижнее бельё

Рассказываем, как сэкономить на новом белье с помощью домашних отбеливателей.







По статистике, цвет нижнего белья портится чаще, чем у других вещей. Но из-за того, что у него более тонкая ткань, его и отбелить становится проще. Разбираемся, почему любимый бюстгальтер поменял цвет и как вернуть ему прежний вид.



4 причины потери цвета нижнего белья

Пот и крем для тела

Ваша техника стирки

Солнечный свет

Качество ткани

5 способов отбелить нижнее белье

Замачивание в уксусе

Лимонный сок+солнечный свет

Пищевая сода

Специальные средства для нижнего белья

№1 — Предварительная обработка

№2 — Замочите в уксусе

№3 — Протрите содой

Это самые распространенные причины пятен на нижнем белье и потери цвета. Пот проникает в тонкую ткань, вступает с ней в соединение и делает ее обесцвеченной и тусклой.Не секрет, что нижнее белье надо стирать более бережно, чем другую одежду. Жесткие средства для стирки, слишком горячая вода и интенсивный режим ослабляют волокна и без того тонкой ткани и делают ее более уязвимой для пятен и потери цвета. Так что важно выбирать мягкие средства для деликатных тканей и стирать в теплой воде.УФ-излучение разрушает пигменты краски в ткани, обесцвечивая нижнее белье. Чтобы избежать этого, не сушите нижнее белье на солнце и храните его в прохладном темном месте.Недорогое нижнее белье сделано из некачественной ткани и покрыто нестойкими красителями. Белье из высокого ценового сегмента пошито из качественных дышащих материалов и покрыто краской, которая не смоется годами.Уксусная кислота — одно из самых эффективных средств против запаха и пятен. Смешайте уксус с водой 1:4 и замочите в нем нижнее белье на 1 час. После тщательно промойте бюстгальтер водой, чтобы убрать запах. Но будьте осторожны: метод не подходит для кружевного и шелкового белья.Лимонный сок — это натуральный помощник в отбеливании. Смешайте только что выжатый лимонный сок с водой 1:1, оставьте в смеси белье на 2 часа, а затем высушите его под прямыми солнечными лучами. Если у вас нижнее белье из тонкой деликатной ткани, то замочите его на 1 час. Лимонный сок вместе с УФ-излучением поможет избавиться от пятен и отбелить вещь.Кислородный отбеливатеКислородные отбеливатели более эффективно и мягко работают с белыми тканями. Замочите нижнее белье в пропорциях, указанных на упаковке. После замачивания тщательно промойте белье в теплой воде, чтобы на коже не было раздражения.Сода — это естественный отбеливатель со способностью удалять запахи. А еще — паста из соды это самый щадящий способ отбеливания. Смешайте пищевую соду с теплой водой до консистенции пасты. Нанесите пасту на нижнее белье и аккуратно вотрите ее обратной стороной чистой губки для мытья посуды. Оставьте на 30 минут, затем тщательно промойте ткань.Найдите отбеливатель для нижнего белья в магазине или маркетплейсе. Такие отбеливатели работают с тонкими тканями типа шелка и кружева лучше, чем другие средства. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть натуральным. Замочите белье в средстве, согласно инструкции.Как отбелить лямки бюстгальтера? Лямки бюстгальтера накапливают больше грязи, чем сам бюстгальтер. Поэтому отбеливать их надо в три этапа:Возьмите прозрачное средство для мытья посуды или мягкие отбеливатель. Вотрите небольшое количество в лямки бюстгальтера. Оставьте на 2 минуты, затем промойте.Положите лямки в смесь теплой воды и дистиллированного белого уксуса. Оставьте на 15 минут, после тщательно промойте.Завершающий этап — обработка пастой из пищевой соды. Смешайте пищевую соду с теплой водой до консистенции пасты. Вотрите пасту в лямки бюстгальтера и оставьте на 30 минут. Тщательно промойте бюстгальтер в теплой воде