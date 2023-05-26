Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

В 1950-х годах Мэрилин Монро, Ричард Никсон, Сальвадор Дали, Софи Лорен и сотни других представителей мировой элиты — политики, ученые, актеры — приняли участие в психологическом исследовании фотографа Филиппа Халсмана.



Экспериментальная область получила название Jumpology. Халсман предположил, что каждая знаменитость могла бы отказаться от притворства и своей публичной роли, если бы во время съемки Филипп уговорил их подпрыгивать вверх. Книга Халсмана Jump Book не печаталась десятилетиями, пока эта жемчужина фотографии не возродилась благодаря издательству Damiani.







В течение шести лет популярный нью-йоркский фотограф, чьи снимки частенько украшали обложки журнала LIFE, в конце каждой портретной съемки просил своих моделей как можно выше прыгнуть. Филипп фотографировал момент прыжка, используя вспышку.







Актриса Грейс Келли.







Американский физик Роберт Оппенгеймер.







Актриса Одри Хепбёрн.







Актриса и модель Мэрилин Монро.







Художник Сальвадор Дали.



Прыжок, как правило, получался причудливым и смешным, но в то же время отлично отвечал целям художника. Когда человек подпрыгивал, вся «броня», которую он носил на протяжении дня, тут же спадала. Халсман внедрил прыжок в процесс съемок в тот момент, когда сам потерял способность это делать. Фотограф получил трещину подвздошной кости, а эти съемки позволяли ему вновь на миг вернуться в детство.







Герцог и герцогиня Виндзорские.







Американская актриса Ева Мари Сейнт.







Британский актер театра и кино сэр Питер Устинов.







Энтони Перкинс, американский актер.







Актриса и писательница Ширли Маклейн.



Во время первого прыжка люди словно оживали. Например, Мэрилин Монро в первый раз подпрыгнула так, будто была маленькой девочкой. Когда же ее попросили повторить прыжок, она засмущалась и снова начала вести себя более сдержанно.







Певица Жизель Маккензи.







Актриса Брижит Бардо.







Киноактриса Джейн Мэнсфилд.







Певец, актер и шоумен Фрэнк Синатра.







Вальтер Фрис — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста.



Разумеется, были и те, кто считал себя выше подобных экспериментов или по определенным причинам отказывался от участия. «Каждый отказ был душераздирающим, — признавался фотограф, — но на все эти “нет” приходилось множество “да”». Например, французский писатель Ромен Гари после первого прыжка умолял Халсмана повторить эксперимент: «Пожалуйста, можно мне прыгнуть еще раз? Мне кажется, я был недостаточно эмоционален!»







Актриса Ким Новак.







Танцор Эдвард Вилелла.







Итальянская актриса и певица Софи Лорен.







Ричард Никсон — 37-й президент США.



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