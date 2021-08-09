Как правильно собрать семена с томата

Если вы выращиваете томаты, то вам совсем не обязательно покупать семена в магазине, можно самостоятельно собрать их и со своего урожая. Сделать это достаточно просто, нужно лишь придерживаться нескольких правил и техник.



Берем семена только с сортов

Как выбрать плод

Техника сбора семян

Дальнейшая подготовка семян

Хранение семян

Собирать семена с гибридов самостоятельно — непродуктивная трата сил. Самосборные семена гибридов не дают того результата, что покупные. Поэтому собираем семена только с сортов.Самые жизнеспособное семена те, что находятся в крупных томатах на нижних кистях куста.Если же плоды с нижних кистей уже собраны, берем любую другую кисть и для семян выбираем самые первые томаты, то есть те, что находятся как можно ближе к стеблю. Здесь семена будут более высокого качества, нежели в плодах на конце кисти.Собирать семена необходимо с достаточно вызревших плодов.Семена в томатах находятся в семенных камерах. Разрезать плод можно и вдоль, но лучше делать это поперек: так вы сразу увидите все семенные камеры и какие-либо дополнительные разрезы не понадобятся.Затем берем какую-либо емкость и с помощью чайной ложки вычищаем в нее семена из камер.Каждая семечка покрыта опушкой, которая нужна для того, чтобы она плотно удерживалась в камере.Однако нам необходимо получить чистую семечку. В этом поможет процесс сбраживания: добавляем в емкость с «семенным желе» воду в отношении 1 к 1 и оставляем банку отстаиваться до тех пор, пока в ней не начнется процесс брожения.Процесс брожения не только помогает очистить семечку, но и увеличивает жизнеспособность семян. Вот такой результат получился спустя 3 дня в прохладном месте (с температурой около 20 градусов).После того, как в банке произошло расслоение, семена можно вынимать. Аккуратно, не задевая низ, смешиваем 2 верхних слоя и сливаем их, оставляя лишь опустившиеся на дно семена.Семена переливаем в мелкое сито и дополнительно промываем чистой водой.Выкладываем промытые семена на лист бумаги, распределяя их максимально тонким слоем, и оставляем просыхать.К оставшимся в банке семенам по максимуму добавляем воду и хорошо все перемешиваем. Оставшиеся семена должны выпасть в осадок, поэтому даем им еще немного постоять, после чего повторяем все те же процедуры.Температура хранения готовых семян должна быть не выше 30 градусов, иначе из них потом могут появиться растения, не имеющие точки роста. Оптимальная температура хранения 15-20 градусов.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как правильно собирать семена с томатов.