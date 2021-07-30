Побеждаем стресс: эффективные способы

Человеку свойственно испытывать стресс – это неизбежно. Начальник пришел на работу без настроения и все его раздражают, в общественном транспорте кто-то на ногу наступил, заходишь домой, а там собака погрызла обувь или кот горшок с цветком опрокинул – одним словом, день не удался.
Одни люди считают, что «все вокруг сговорились», «я такой несчастный», «жизнь ужасна», а другие берут себя в руки и с улыбкой встречают новый день. Хотите этому научиться? Значит нужно повышать свою стрессоустойчивость и сделать это очень просто.
Смейтесь над ошибками
К проблемам нужно относится с легким юмором. Совершили промах? Не беда! Улыбнитесь и посмейтесь над ситуацией. С улыбкой на лице расскажите о том, как же вам не повезло, отпустите свою проблему и вы увидите, насколько стало легче. Гоните прочь уныние, отчаяние и негативные мысли, они только мешают здраво рассуждать. Представляйте себя в будущем – сильно ли отразиться на нем произошедшее событие и будет ли оно вообще беспокоить спустя некоторое время?
Поменяйтесь местами с другом
Представьте на минуту, что это не у вас проблема, а у друга или знакомого. Чтобы вы ему посоветовали? Как быть в такой ситуации? Здесь уже и эмоции уходят на второй план, и мысли ясные, и в голове куча идей по решению вопроса. Когда смотришь на все со стороны, всегда находишь выход, поэтому чаще меняйтесь местами со своими друзьями и будете решать свои проблемы в два счета.
Заведите домашнего питомца
Если вы не любите животных, не позволяет жилплощадь или постоянно ездите по командировкам, тогда этот вариант, конечно же, не для Вас. В иной ситуации домашние любимцы помогут быстрее справиться со стрессом. Учеными доказано, что кошки (именно кошки, а не коты) лучше остальных животных поглощают в себя накопленный Вами за день негатив, достаточно просто погладить питомца. Если же вы завели собаку, то прогулка с ней на свежем воздухе поможет забыть все плохое, а игры со зверем поднимут настроение.
Больше активного отдыха
Не нужно много времени проводить перед телевизором. Плохие новости, грустные телепередачи и фильмы с печальным концом только усугубят сложившуюся ситуацию. Вам будет казаться, что проблема огромная, справиться с ней тяжело, лучше я сяду поплачу, а вдруг станет легче. Так и до депрессии недалеко. Нет и еще раз нет такому настроению!
Лучше сходите с друзьями или подругами в кинотеатр на комедию или в кафе, где точно не захочется лить слезы, а если выберетесь на природу, то получите огромный заряд бодрости и энергии. Кстати, можете заняться спортом, ведь при физических нагрузках организм человека выделяет особые антистрессовые гормоны – эндорфины. Боритесь со стрессом и помните – все в ваших руках, поэтому опускать их нельзя.
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