Многослойное еврейское кладбище в Праге

Многослойное еврейское кладбище в Праге В прошлом, когда на кладбище заканчивалось место и расширяться было некуда, новое кладбище создавалось путем нанесения земли на старые могилы. Именно так все время происходило на старом кладбище в еврейском квартале Праги. Не один раз, не два, а все двенадцать!



Это кладбище — одно из старейших сохранившихся еврейских мест захоронений в мире.
Оно было основано в начале XV века, старейшая могила датируется 1439 годом. Последнее захоронение было сделано в 1787 году. Между этими двумя захоронениями прошло примерно 350 лет, и на кладбище было похоронено более 100 тысяч человек — друг поверх друга, и так двенадцать слоев. В те времена евреев в Праге было разрешено предавать земле лишь в еврейском квартале Йозефов. Кладбище несколько раз расширяли, но места все равно не хватало. Еврейская вера запрещает перемещать могильные плиты, и на существующие могилы наносили слои земли, а старые могильные камни выкапывали и клали на новый слой почвы. Сегодня же там порядка 12 тысяч могил. Многослойное еврейское кладбище в ПрагеМногослойное еврейское кладбище в ПрагеМногослойное еврейское кладбище в ПрагеМногослойное еврейское кладбище в ПрагеМногослойное еврейское кладбище в ПрагеМногослойное еврейское кладбище в ПрагеМногослойное еврейское кладбище в Праге


