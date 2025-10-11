В прошлом, когда на кладбище заканчивалось место и расширяться было некуда, новое кладбище создавалось путем нанесения земли на старые могилы. Именно так все время происходило на старом кладбище в еврейском квартале Праги. Не один раз, не два, а все двенадцать!
Это кладбище — одно из старейших сохранившихся еврейских мест захоронений в мире.еврейском квартале Йозефов. Кладбище несколько раз расширяли, но места все равно не хватало. Еврейская вера запрещает перемещать могильные плиты, и на существующие могилы наносили слои земли, а старые могильные камни выкапывали и клали на новый слой почвы. Сегодня же там порядка 12 тысяч могил.
Многослойное еврейское кладбище в Праге
