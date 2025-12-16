Почему в хрущёвках маленькие кухни

О маленьких кухнях в советских хрущевках знают все. Кто-то лишь наслышан о них, а кто-то на себе испытал особенности этого «изобретения» времен СССР. Если вам тоже всегда было интересно, почему размер этой комнаты не превышал 5 квадратных метров, читайте в нашей статье. Разбираем самые интересные теории.

Теория 1: Хрущевки – это временно

Теория 2: На кухнях почти не будут готовить

Теория 3: Отказ от роскоши и богатства

Теория 4: Экономия

В 50-х годах прошлого века все силы строителей были брошены на возведение хрущевок – массовая постройка таких домов должна была помочь создать нормальные жилищные условия для миллионов советских граждан. Люди стремительно перебирались в новые дома, и хотя квартиры в знаменитых пятиэтажках не отличались большими габаритами, все же это было гораздо лучше, чем жить в коммуналках и бараках. Единственное, что расстраивало – крохотные кухни, на которых с трудом могла уместится пара человек, не то, что вся семья. Почему же проекты советских хрущевок не предусматривали больших кухонь? Давайте разбираться.Хрущевки планировали заменить на более комфортное жильеСамой логичной является версия о том, что хрущевки предполагались, как временное жилье. После расцвета коммунизма, примерно через 20 лет, советские власти планировали снести их и построить большие дома с комфортными условиями. Но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Так как в 50-х годах был дефицит строительных материалов, пятиэтажки старались делать максимально компактными. Плюс, на возведение таких домов уходило минимум времени и сил, поэтому власти имели возможность быстро выдавать гражданам квартиры.Планировалось, что люди будут есть в столовыхВ Советском Союзе царил настоящий культ общепита. В середине прошлого века в стране уже насчитывалось немало столовых самого разного уровня, и власти планировали еще больше расширить их сеть. Согласно задумке правительства, все граждане должны были питаться в столовых, поэтому потребность в больших кухнях отпала бы сама собой. Максимум, что можно было бы приготовить дома – это завтрак, а вот остальные приемы пищи припадали бы именно на общепиты.К сожалению или счастью, этот концепт не прижился. Люди действительно питались в столовых, но и на своей кухне тоже часто готовили, особенно на выходных: баловали детей выпечкой, собирались вместе с друзьями по вечерам, повышали свое мастерство в приготовлении пельменей и борща.Еще одной причиной того, что хозяйки не переставали готовить дома, было качество блюд в столовых. Да, их старались делать максимально полезными, сбалансированными, питательными, но в то же время еда получалась совершенно безвкусной. Поэтому самыми вкусными оставались домашние блюда, приготовленные с любовью и душой.Кухни отражали бедность советских гражданВряд ли эта версия может рассматриваться всерьез, но она тоже существует. Согласно теории, граждане Советского Союза должны были отказаться от роскоши и богатства, и жить как все. Маленькие квартиры с крохотными кухнями как нельзя лучше воплощали эти «идеалы». Особенно актуальной эта мысль была после войны, когда стране нужно было восстановиться после разрухи. Конечно, не совсем понятно, при чем здесь питание и создание максимально некомфортных условий на кухне, однако есть люди, которые искренне верят, что данные вещи как-то связаны между собой.На строительство хрущевок уходило минимум денегТак как правительство Советского Союза должно было обеспечить жильем большое количество людей за короткий срок, было принято решение строить маленькие квартиры, чтобы выходило быстрее и дешевле. Возведение более крупных квартир привело бы к росту затрат на строительные материалы, которых и так не хватало. Кирпич, цемент, древесина – все было в дефиците, и нужно было максимально разумно распорядиться имеющимися материалами. Также увеличились бы расходы на транспортировку и доставку, вследствие чего власти не смогли бы предоставить жилье всем нуждающимся.Что можно сделать с маленькой кухней?Если вы живете в хрущевке, и уже отчаялись сделать из своей кухни удобный и комфортный уголок, где можно не только готовить, но и собираться всей семьей, возьмите на заметку следующие идеи.• Установите складной стол и стульяВместо стандартной обеденной группы установите складнуюВместо полноценного круглого или прямоугольного стола, а также массивных стульев со спинками, установите на кухне более компактную мебель. Отличным решением станут складные модели, размер которых можно будет менять в зависимости от ситуации. Например, когда на кухне никого не будет, мебель можно будет сложить, чтобы она занимала минимум места, а во время трапезы – разложить и получить уютную обеденную зону.Еще один вариант – сделать стол из подоконника (только его нужно будет предварительно расширить). Вместо классических стульев поставьте табуреты, которые получится легко убрать под подоконник, чтобы они не путались под ногами. Конечно, для большой семьи такой вариант столовой группы вряд ли подойдет, но если вы живете один или со второй половинкой, возьмите идею на заметку.• Замените газовую плиту на варочную панельВарочная панель более компактнаяЕсли вы редко готовите или в квартире живет один-два человека, целесообразно заменить полноценную газовую плиту на варочную панель, можно даже двухкомфорочную. Она легко встраивается в столешницу и занимает минимум места. Что касается духовки, то вместо нее можно купить небольшой аэрогриль. Он позволяет запекать еду без масла и делает это в разы быстрее, чем если бы вы готовили блюдо в духовке. Прибор можно разместить на столешнице или подоконнике.• Купите компактный холодильникЗамените большой холодильник маленькимХраните в холодильнике минимум продуктов? Тогда вам не нужен громоздкий агрегат, который занимает половину кухни. Присмотритесь к более компактным моделям, которые отлично поместятся в углу. Так вы сможете освободить место для полноценной обеденной группы, удобного кухонного гарнитура или систем хранения, которых вечно не хватает на маленькой кухне.• Оформляйте кухню в светлых оттенкахСветлые оттенки расширяют пространствоПожалуй, самый популярный и актуальный прием для маленьких кухонь – оформить интерьер в светлых оттенках. Используйте белый, кремовый, светло-серый, нежно-голубой, мятный и прочие цвета. Можно их скомбинировать, чтобы обстановка получилась более динамичной и привлекательной. Также можно добавить глянцевых поверхностей, которые будут отражать свет и, тем самым, визуально увеличивать пространство комнаты.На заметку: Откажитесь от плотных штор – они уменьшают полезную площадь и перегружают интерьер. Вместо них можете повесить легкие, полупрозрачные занавески или совсем отказаться от текстиля – тогда ничего не будет препятствовать попаданию солнечного света в кухню.• Используйте по максимуму вертикальное хранениеЗадействуйте стены по максимумуПо максимуму – это значит до самого потолка. Здесь очень много вариантов развития событий, выбирайте тот, который подойдет конкретно для вашего интерьера. Лишь несколько из возможных идей: навесные шкафы, полки, стойки для хранения, антресоль над дверью и над холодильником, стеллаж вокруг окна и пр. Кстати, последний вариант идеально подойдет для размещения комнатных цветов, кулинарных книг, красивой посуды и пр.