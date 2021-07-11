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12 советов, как правильно хранить продукты, а не запихивать все в холодильник


Секреты грамотного хранения продуктов на кухне.

Секреты грамотного хранения продуктов на кухне.

Часто хозяйки не задумываются о том, почему заплесневел хлеб или лук начал прорастать в скором времени после покупки. А ведь все дело в неправильном месте хранения. Если одним продуктам необходимо находиться в холодильнике, то это не значит, что туда нужно складывать все без разбора. Мы собрали 12 советов, как правильно хранить продукты.

1. Мед


Хранение меда. | Фото: СразуЧисто.ком.

Хранение меда. | Фото: СразуЧисто.ком.

Считается, что мед вообще не портится и его можно хранить годами. Только не стоит этого делать в холодильнике. Там он загустеет, кристаллизуется и потеряет часть полезных свойств. Лучше всего поставить баночки с медом в темное прохладное место.

2. Лук и чеснок


Место для хранения лука и чеснока. | Фото: Bgcrb.ru.

Место для хранения лука и чеснока. | Фото: Bgcrb.ru.

Если хранить лук и чеснок в холодильнике, они очень быстро прорастут. Куда лучше сложить их в картонный или деревянный ящик и поставить в шкаф. Если лука много, имеет смысл его разделить и хранить по старинке в косичках из капроновых колготок.

3. Шоколад


Хранить шоколад. | Фото: Яндекс Дзен.

Хранить шоколад. | Фото: Яндекс Дзен.

Плитку шоколада не стоит класть в холодильник. От перепада температур на нем образуется малопривлекательный белый налет. На вкусовые свойства это не повлияет, но внешний вид испортит.
Вместо холодильника храните шоколад в темном прохладном месте, там его вкусовые свойства не изменятся.

4. Баклажаны


Куда складывать баклажаны. | Фото: YouTube.

Куда складывать баклажаны. | Фото: YouTube.

Баклажаны Novate.ru рекомендует хранить при комнатной температуре, закрывая от прямых солнечных лучей. А вот в холодильник их класть не стоит. Там они очень быстро станут мягкими и потеряют полезные свойства.

5. Яйца


Где хранить яйца? | Фото: Лайфхакер.

Где хранить яйца? | Фото: Лайфхакер.

Есть два диаметрально противоположных мнения по поводу того, где хранить яйца. Одни уверяют, что в холодильнике, другие - при комнатной температуре. Решать вам, и тут все больше зависит от того, в каких количествах вы их покупаете и как часто готовите из них. По мнению Novate.ru, оптимальное место для хранения яиц - средняя полка холодильника.

6. Мука


Место для муки. | Фото: Storage Designs.

Место для муки. | Фото: Storage Designs.

Большинство хозяек хранят муку в родной упаковке в одном из кухонных шкафчиков. Подобный способ хранения часто приводит к появлению жуков внутри упаковки. Чтобы этого не произошло, сразу после покупки пересыпьте муку в контейнер и храните в холодильнике.

7. Помидоры


Хранение помидоров. | Фото: Wallpaper Flare.

Хранение помидоров. | Фото: Wallpaper Flare.

Помидоры лучше всего хранить при комнатной температуре. В холодильнике они они теряют свой аромат и вкусовые качества так, как низкая температура негативно влияет на тонкие мембраны внутри плодов. Несколько дней в холодильнике и томаты станут сухими и безвкусными.

8. Хлеб


Где и как хранить хлеб. | Фото: yasminroohi.

Где и как хранить хлеб. | Фото: yasminroohi.

Вопреки убеждения многих хозяек, не стоит хранить хлеб в холодильнике. В таких условиях он быстро высохнет. Если нужно хранить хлеб долго, кладите в морозилку. Ну, а для повседневных нужд лучше использовать хлебницу. Держать хлеб в хлебнице лучше без упаковки. Вместо этого поставьте рядом с буханкой открытую емкость с солью, которая предотвратит скорое появление плесени.

9. Орехи


Грецкие орехи и миндаль. | Фото: Fermer.blog.

Грецкие орехи и миндаль. | Фото: Fermer.blog.

Если хранить орехи при комнатной температуре, вскоре на них появится плесень. Если вы не собираетесь использовать их в течении 1-2 недель, лучше поместите ядра в пластмассовую банку или Zip-пакет и поставьте в холодильник. В таком виде орехи можно хранить до 9-ти месяцев.

10. Макароны


Вареные макароны. | Фото: Pinterest.

Вареные макароны. | Фото: Pinterest.

Чтобы вареные макароны не слипались, превращаясь в невнятное месиво, разложите их в отдельные пакеты и заморозьте. Потом вам останется только разогреть их в микроволновке или залить горячим соусом. Блюдо будет вкусное, будто только приготовленное.

11. Песочное печенье


Домашнее печенье. | Фото: wikiHow.

Домашнее печенье. | Фото: wikiHow.

Как только испекли и охладили печенье, поместите часть в герметичный пакет или контейнер с крышкой и отправьте в морозильник. Размораживайте постепенно, сначала отправив контейнер в холодильник. Такой способ хранения позволит сохранить домашнюю выпечку максимально свежей.

12. Консервы


Хранение консервов. | Фото: Федеральное агентство новостей.

Хранение консервов. | Фото: Федеральное агентство новостей.

Консервы - продукт весьма своеобразный и хранить его нужно с осторожностью. Закрытые банки лучше поставить в темном шкафу так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Главная опасность для банок - их сохранность. Если вы уже открыли консервы, не храните их в родной банке. Переложите содержимое в пластиковую или стеклянную емкость и отправьте в холодильник.

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12 советов, как правильно хранить продукты, а не запихивать все в холодильник

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12 советов, как правильно хранить продукты, а не запихивать все в холодильникПодписаться на мой Instagram
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