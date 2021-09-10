Нефтяные камни - город на буровых платформах, построенный в СССР

Во время экономического бума в СССР создавалось много интересных вещей. Реализовывались поистине масштабные и уникальные проекты. Одним из таких стал город Нефтяные камни, построенный посреди каспийского моря и ставший его формальной столицей.
Огромное количество платформ.
В одном из своих творений известный американский промышленный дизайнер, инженер и футуролог Жак Фреско, основатель организации «Проект Венера», мечтал и размышлял о строительстве городов на воде, для последующего гармоничного сосуществования с окружающей средой. Пока у одних подобные идеи оставались не более, чем фантазиями и мечтами, в СССР действительно смогли построить настоящий город на воде. Создавался он, конечно не для умиротворенного сосуществования человека с природой, а для добычи «черного золота», но тем не менее, считают консультанты Novate.ru.
Это настоящий город на воде.
Речь идет про поселение Нефтяные камни, который сегодня находится на территории Азербайджана. Лежит город в 42 км к востоку от Апшеронского полуострова, в Каспийском море. Расположен он на металлических эстакадах, которые стали появляться здесь с 1949 года в связи с началом добычи нефти в регионе. Здесь находятся буровые вышки, окруженными каменными рифами. На сегодняшний день поселение состоит из более чем 200 стационарных платформ.
Построен в годы СССР.
Это действительно город на воде, ведь здесь есть все необходимое для жизни нефтяников. Суммарная протяженность улиц и переулков Нефтяных камней составляет 350 км. Сегодня здесь (в среднем) живет и трудиться по 2 тысячи человек. Не так давно была открыта еще одна платформа для бурения с 12 скважинами. Само собой, здесь работают не только геологи и добытчики «черного золота». Труятся на камнях и представители иных профессий. Все кто здесь работает, получают больше денег, чем их коллеги на материке.
Город попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Нефтяные камни считаются столицей Каспийского шельфа. В поселке есть несколько электростанций, несколько общежитий и жилых корпусов, хлебозавод, лимонадный цех, столовая, больница, установки питьевой воды и даже парк с деревьями! Есть еще много чего, касающегося по большей части транспортировки и обработки добытого сырья. Кстати, данный город был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая нефтяная платформа в мире.
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