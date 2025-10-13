С нами не соску...
Легендарное оружие из глубин веков

Легендарное оружие всегда было неотъемлемой частью мировой мифологии. И это понятно, ведь войны не прекращались почти никогда. Великие полководцы, такие как вождь гуннов Аттила, или святая мученица Жанна Д’Арк получали свои клинки из рук самих богов, король Артур вытащил Эскалибур из камня, ну а индийские воины и вовсе сражались оружием судного дня, способным уничтожить весь мир одним ударом.





Эскалибур


Англия

Чуть ли не самый знаменитый клинок в истории. По легенде, этот меч был воткнут в валун, а вытащивший его становился королем Англии. Эскалибур ослеплял врагов, а ножны обладали целительной силой.

Легендарное оружие из глубин веков

Шаруро


Месопотамия

Оружие месопотамского бога Нинурта. Булава могла настичь врага в любом конце мира и, к тому же, использовалась для связи с верховным божеством, богом Энлилем.

Легендарное оружие из глубин веков

Укрощение Сари


Малайзия

Мифы гласят, что Укрощение Сари дарует неуязвимость своему хозяину. Этот крис играет важную роль в малазийской мифологии, а владельцем считается адмирал Ханг Туах. Кинжал умел самостоятельно атаковать врага: вылетая из рук хозяина, он поражал соперников прямо в сердце.

Легендарное оружие из глубин веков

Фрагарах


Шотландия

Броня не могла остановить удар этого меча, принадлежащего кельтскому богу моря Мананнану МакЛиру. Он выковал Фрагарах из застывшей волны и наделил его силой управлять ветром и пробивать стены вражеских укреплений.


Меч Аттилы


Гунны

Легендарный повелитель гуннов получил оружие в дар от богов. Свой меч Аттила использовал как символ великого полководца. Считается, что именно этот клинок выставлен в Музее истории Вены.


Меч Жанны Д’Арк


Франция

У французской воительницы было много видений, которыми она руководствовалась в своих действиях.
Как-то раз девушке явился Архангел Михаил и повелел забрать святой меч, спрятанный позади алтаря в церкви Святой Екатерины. Девушка действительно нашла оружие в указанном месте, что даровало ей дополнительную поддержку восставших.

Легендарное оружие из глубин веков

Пашупатастра


Индия

Пашупатастра считается чуть ли не самым мощным оружием во всей индуистской мифологии. Этот лук мог искоренить все живое одним выстрелом. Создал его сам Шива, вручивший оружие воину Арджуне, чтобы тот сам решал судьбу человечества. По счастью, Арджуна рассудил верно и стрелять из лука не стал.


Клинки Мурасама


Япония

Легендарный японский мастер Мурасама Сенго создавал лучшие мечи в стране. Ходили упорные слухи, что клинки приобретали черты кузнеца, а Мурасама считался очень сильным и очень жестоким воином. Этим мечом был зарублен сегун, после чего изделия мастера Мурасама стали вне закона.

Легендарное оружие из глубин веков

Грам


Норвегия

Зигмунд вытащил Грам из дерева Барнстокк, куда его вонзил сам Один. Этим мечом Зигмунд сразил ужасного дракона Фафнира, сломав клинок в сердце чудовища. Позднее меч перековали и он вновь обрел свои магические свойства.

Легендарное оружие из глубин веков

Уконвасара


Финляндия

Финский бог Укко, повелевающий молниями и громом, выковал молот Уконвасара. Ударами молота Укко сражал злых демонов наповал, охраняя землю и людей от порабощения. Финские племена верили, что молния — след от броска Уконвасара.

