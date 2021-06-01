Таинственное исчезновение супругов Хайд в Большом каньоне 90 лет назад

Они были молоды, счастливы и полны планов. Глен и Бесси Хайд мечтали провести свой медовый месяц так, чтобы получить массу впечатлений и, если повезёт, войти в историю. Супруги отправились в опасное путешествие по Большому каньону, а спустя месяц их лодка была найдена пустой и без каких-либо следов повреждений. С момента пропажи Хайдов прошло уже больше 90 лет, тайна их исчезновения не разгадана до сих пор.
Амбициозные молодожёны
Глен Хайд. / Фото: www.shurikls.livejournal.com
Они зарегистрировали свой брак 12 апреля 1928 года, а спустя полгода отправились в своё свадебное путешествие, к которому долго и тщательно готовились. Глену было 30 лет и у него за плечами уже был опыт путешествия на лодке, а 23-летняя Бесси была романтичной поэтессой, которая ради брака с Гленом оставила своего первого мужа и отдалась на волю чувств. Она сразу же загорелась идеей Глена о путешествии через Большой каньон, хотя совершенно не представляла себе, чего может стоить подобная авантюрная затея.
До 1928 года Гранд-каньон сумели пройти всего 45 человек. Все те, кто входил в это число, имели серьёзную физическую подготовку и большой опыт путешествий, но среди них не было ни одной женщины.
Большой каньон. / Фото: www.adventure-journal.com
Супруги Хайд нацелились сразу на два рекорда: Глен собирался быстрее всех предшественников преодолеть Гранд-каньон, а Бесси – стать первой женщиной, прошедшей этот сложный и полный опасностей путь. Ни о каком специальном оборудовании, естественно, речь даже не шла.
Они отправились в путь 20 октября 1928 года на шестиметровой лодке и надеялись закончить путешествие спустя полтора месяца. Глен собственноручно изготовил лодку-плоскодонку, на которой супруги путешествовали по реке Колорадо.
Встречи в пути
Глен и Бесси Хайд. / Фото: www.mtexpress.com
16 ноября состоялась встреча молодожёнов с корреспондентом Denver Post в одной из деревень, где путешественники остановились ненадолго отдохнуть от тягот пути. Супруги Хайд предполагали достичь конечной точки своего пути спустя две-три недели.
Впрочем, Бесси к этому моменту уже утратила весь свой пыл и её мужу приходилось постоянно подбадривать её. Корреспонденту показалось: молодая женщина готова отказаться от своих планов и прекратить гонку за славой. Но Глен, в отличие от супруги, не утратил надежд войти в историю, преодолев Гранд-каньон за рекордное время.
Глен и Бесси Хайд. / Фото: www.wheninyourstate.com
18 ноября супруги Хайд появились в Гранд Каньон Вилидж с целью пополнить запасы провианта. В тот же день они посетили фотостудию Эмери Колба, которую тот держал вместе с братом Эллсворсом. Уставшие и даже несколько измождённые супруги Хайд рассказали братьям о своем необычном медовом месяце, посвященном преодолению самого глубокого в мире ущелья. Глен и Бесси попросили сделать памятную фотографию, пообещав вернуться за ней сразу после окончания их сложного путешествия.
Фотограф отметил, что у супругов нет спасательных жилетов и даже предложил им свои, однако пара категорически от них отказалась. Эмери Колб обратил внимание также на излишнюю нервозность молодой женщины. Она срывалась по всякому поводу и с первого взгляда на неё становилось понятно: девушка находится уже на пределе своих сил и возможностей.
Глен и Бесси Хайд. / Фото: www.googleusercontent.com
Судя по всему, Бесси уже не казалась романтичной эта сумасшедшая затея с путешествием. Возможно, она представляла себе их медовый месяц по-другому, а путь не столь тяжелым. Вряд ли молодая поэтесса могла знать, сколько раз ей придётся преодолевать себя, чтобы достичь цели. Братья Колб позже расскажут: Бесси была в критическом состоянии.
Глен и Бесси Хайд. / Фото: www.fan.az
Подтверждали это и слова Бесси, сказанные дочери Эмери Колба, которая вышла проводить путников. Бесси с тоской посмотрела на девушку и с глубоким вздохом высказала сомнение в том, что ей когда-либо в жизни удастся обуть красивые туфельки.
Таинственное исчезновение
Глен Хайд. / Фото: www.googleusercontent.com
Ещё через несколько дней после посещения фотостудии супруги Хайд преодолевали небольшой отрезок пути в обществе случайно встреченного путешественника Адольфа Сутро. Он тоже отметил желание Бесси остановиться, но Глен по-прежнему был полон желания завоевать титул рекордсмена. После Сутро никто супругов не видел. Ни живыми, ни мёртвыми.
Супруги Хайд должны были достичь конца Гранд-каньона уже в начале декабря. Однако ни в указанное время, ни позже супруги в назначенном месте не появились. Облетая Большой каньон на маленьком самолёте, пилот заметил пустую лодку четы Хайд всего в нескольких километрах от предполагаемой точки окончания путешествия молодожёнов.
Спасатели обнаружили лишь пустую лодку. / Фото: www.morbidology.com
К этому месту были направлены спасатели, которые надеялись обнаружить пару укрывшейся в одной из пещер в ожидании помощи. Первым делом была осмотрена лодка. На ней не было никаких повреждений, на борту обнаружили запасы еды и воды, а также вещи супругов, в том числе дневник Бесси и фотоаппарат. Последние фотографии были сделаны 27 ноября, а последняя запись в дневнике появилась ещё через три дня.
40-дневная спасательная операция, организованная отцом пропавшего Глена, никаких результатов не дала.
Одна из фотографий с фотоаппарата супругов Хайд. / Фото: www.googleusercontent.com
С тех пор прошло много лет, в течение которых неоднократно предпринимались тщетные попытки обнаружить хоть какой-то след пропавших супругов.
Делались предположения о том, что Бесси, доведённая до крайней степени отчаяния, пыталась уговорить супруга прекратить экстремальное путешествие, а услышав очередной отказ, застрелила мужа и начала новую жизнь под чужим именем. Или, наоборот, Глен лишил жизни супругу.
Глен и Бесси Хайд. / Фото: www.morbidology.com
Находились и женщины, утверждавшие, что именно они и носили в прошлой жизни имя Бесси Хайд, однако на поверку их слова оказывались ложью. Тайна исчезновения супругов не раскрыта до сих пор.
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