10 фактов о Джаведе Икбале, отправившем на тот свет сотню мальчиков

Маньяки вообще циничны и хладнокровны, но Джавед циничен даже по меркам серийных убийц. Тут даже битцевский маньяк нервно покуривает в сторонке. Факты о Джаведе омерзительны, цитаты из его дневника заставляют руку читателя непроизвольно прикасаться к губам. Сам факт существования таких людей, как Икбал, — это пощёчина всему человечеству.
Четвёртый мальчик в семье стал успешным бизнесменом
Джавед родился 8 октября 1956 года в пакистанском городе Лахор. Его отцом был предприниматель Мухаммед Али Могал, который достаточно зарабатывал для всей семьи. Кроме Джаведа было ещё три сына и две дочери. В 1978 году Джавед начал обучение в Исламском колледже. Уже в студенческие годы в нём проявилась предпринимательская жилка, и парень начал свой бизнес по переработке стали и производству арматуры, который и стал основным делом его жизни. Точнее, не так. Основным делом его жизни будет убийство 100 мальчиков, а завод будет побочным делом, которое будет приносить хороший доход.
Джавед хотел, чтобы 100 матерей заплакали
«Если бы я захотел, я бы мог легко убить 500 мальчиков, и никто бы этого не заметил, просто я хотел убить именно 100. И убил, я остался верен своему слову, больше не убивал», — рассказывал Икбал на суде.
Серийный убийца признаётся, что желание лишить другого человека жизни появилось у него ещё в детстве, но он долгое время пытался это контролировать. А после смерти матери, с которой он был очень близок, в нём проснулась ненависть ко всему миру, и он захотел, чтобы «100 матерей заплакали».
Икбала обвиняли в изнасиловании мальчика, и он сидел
Это значит, что чудовище было на виду у полиции. И хотя сам серийный убийца тогда своей вины не признал, правоохранительные органы, если бы захотели, могли бы разглядеть теневую сторону его жизни. Пока Икбал сидел в тюрьме, от горя умерла его мать. Кроме того, он почувствовал, что полиция обращалась с ним жестоко. Икбал — живой пример того, что классическая тюрьма — это не средство исправления, а средство усугубления. Когда предпринимателя выпустили из тюрьмы, у него уже была цель: он хотел убить сотню мальчиков.
Маньяк обвинял своих жертв в воровстве или угощал похвалой
Побочным бизнесом Икбала был зал игровых автоматов, в который любили забегать дети из не совсем нищих семей. Джавед специально ронял на полу деньги и жетоны для игры и ждал, когда мальчишки их поднимут. После этого он обвинял их в воровстве и уводил в заднюю комнату, где насиловал. Иногда он просто отпускал «провинившихся», но чаще несчастных доставляли в загородный дом серийного убийцы. Там он всегда душил цепью или полиэтиленовым пакетом.
У серийного убийцы были сообщники
Это большая редкость, обычно маньяки действуют в одиночку, но у Икбала было трое приспешников. Ещё бы, одному с таким планом не справиться, незаметное убийство 100 человек — это большая работа. Мальчики-сообщники были того же возраста, что и все жертвы пакистанского маньяка. 17-летний Сайд Ахмед, 15-летний Мамад Надим и 13-летний Мамед Сабир. Парни помогали зверю привозить жертв в его логово.
Джавед растворял все трупы в соляной кислоте
«Сегодня ко мне приходил сосед и жаловался на странный запах, который идёт от моего участка. Да, кислота и куски тел, которые в ней растворяются, пахнут. Иногда я думаю, что проще было бы просто скидывать их в реку без химической обработки. Я ещё подумаю об этом, кислота очень удобна и дешева. Растворение одного трупа стоит мне 2,4 доллара».
Полицейские нашли на участке цистерны с соляной кислотой, в некоторых из них были фрагменты человеческих тел. Так что сомневаться в дневниковых записях чудовища не приходится.
Джавед вёл дневник
«22 февраля 1999 года. Сегодня привезли ещё одного доверчивого болвана, который захотел покушать щербет. Я изнасиловал его, задушил, а после разделал. Я думал о том, что человеческое тело похоже на свиную тушу. У меня заканчивается кислота, надо будет заказать».
Дневник маньяка свидетельствует обо всех его душевных терзаниях во время того, как он совершал особо тяжкие преступления, а точнее об их полном отсутствии. Он описывает убийство мальчиков и последующее расчленение как обыденные простые вещи, которые делает каждая домохозяйка.
Серийный убийца сам себя сдал
Джавед Икбал хотел, чтобы его поймали, не потому, что он не мог остановиться — он остановился. Наверное, душегуб захотел славы, наверное, захотел, чтобы мир содрогнулся от его деяний. Всё получилось. Серийный убийца написал два письма, в которых признавался во всех преступлениях и раскрывал свою личность. Одно отправил в полицию, второе — журналистам в «Дэйли Джанг». После этого оставил записку в своём особняке, в которой написал:
«Я специально не убрал следы своих преступлений, чтобы вы мне поверили, сам же я намерен утопиться в Рави».
Полицейские действительно обнаружили на его вилле огромных размеров разделочную доску, следы крови на стенах, фотографии жертв и бочки с кислотой. После этого они отправились исследовать с помощью сетей русло реки Рави, но трупа Икбала там не обнаружилось. Серийный убийца сам пришёл в редакцию «Дэйли Джанг» и пояснил, что полицейским не доверяет. Ему кажется, что они его убьют при задержании.
Судья хотел казнить Икбала таким же способом, какой предпочитал маньяк
Беспрецедентность злодеяний Джаведа, его хладнокровность и циничность действительно заставила содрогнуться весь мир. Тяжелее всего пришлось судьям, прокурорам и следователям, которые непосредственно имели дело с самым жестоким серийным убийцей.
Наказание для такого монстра не могло быть мягким. Правда, вот здесь информация в разных источниках разная. В одних написано, что суд приговорил Джаведа Икбала к смерти через удушение той же цепью, которой он душил ребят, затем его тело должно было быть разрублено на 100 частей и растворено в соляной кислоте на глазах родителей убитых детей. В других пишут, что судья просто в сердцах это сказал на суде, мол, будь моя воля, я бы так сделал.
Убийца несомненно заслужил такую же смерть, как и его жертвы. Но ведь нужно найти палача, который выполнит это грязное дело. Кто из психически здоровых людей способен разрубить тело другого человека на 100 кусков?
Икбал убил себя в камере в свой день рождения
Джавед исполнения приговора дожидаться не стал, он 8 октября 2001 в возрасте 45 лет принял яд и умер безболезненной приятной смертью — просто уснул.
Я ненавижу этот мир и не жалею о том, что сделал. Я убил 100 детей и перед смертью я их насиловал. Надеюсь, что всемилостивый Аллах простит меня.
Примеру своего руководителя последовал самый старший из его подельников Саид Ахмед, которого тоже приговорили к смерти. Как поступили с их телами, не сообщается. Мамад Надим был признан виновным в 13 убийствах и приговорён к 14 годам за каждое убийство — в общей сложности его осудили на 182 года. Самый младший, Мамед Сабир, будет сидеть в тюрьме на протяжении 63 лет.
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